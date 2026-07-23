🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Jogos de hoje, quinta, 23 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians e Botafogo entram em campo pelo Brasileirão; Grêmio joga pela Copa Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, quinta, 23 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quinta-feira, 23 de julho, terá uma programação concentrada no período da noite, com jogos importantes no futebol brasileiro e no cenário continental. O principal destaque internacional fica para Bolívar x Grêmio, às 19h, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

No Brasileirão Série A, dois jogos abrem a agenda nacional às 19h30. O Corinthians enfrenta o Remo na Neo Química Arena, enquanto o Botafogo recebe o Vitória no Estádio Nilton Santos. 

A Série B também terá três partidas. Às 19h30, Athletic x São Bernardo abre a rodada da segunda divisão. Mais tarde, às 20h30, Cuiabá e Atlético-GO jogam. Às 21h30, o Botafogo-SP x Juventude fecha a programação nacional.

Siga
Continua após a publicidade

Pela Copa Sul-Americana, além de Bolívar x Grêmio, a noite terá dois jogos às 21h30: Boca Juniors x O’Higgins e Santa Fe x Caracas.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Brasileirão Série A

  • 19h30 – Botafogo x Vitória – Record, CazéTV e Premiere
  • 19h30 – Corinthians x Remo – SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

  • 19h30 – Athletic x São Bernardo – Disney+
  • 20h30 – Cuiabá x Atlético-GO – Disney+
  • 21h30 – Botafogo-SP x Juventude – ESPN 4, SportyNet, X Sports e Disney+
Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa Sul-Americana (Playoffs)

  • 19h00 – Bolívar (BOL) x Grêmio (BRA) – Paramount+
  • 21h30 – Boca Juniors (ARG) x O’Higgins (CHI) – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Santa Fe (COL) x Caracas (VEN) – Paramount+
    Publicidade
    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).