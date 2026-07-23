Jogos de hoje, quinta, 23 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 23 de julho, reserva uma noite intensa de futebol com destaque para Bolívar x Grêmio na Sul-Americana. O Brasileirão Série A traz Corinthians e Botafogo em campo, enquanto a Série B tem três partidas emocionantes. Confira a programação completa para não perder nenhum lance!

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A quinta-feira, 23 de julho, terá uma programação concentrada no período da noite, com jogos importantes no futebol brasileiro e no cenário continental. O principal destaque internacional fica para Bolívar x Grêmio, às 19h, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

No Brasileirão Série A, dois jogos abrem a agenda nacional às 19h30. O Corinthians enfrenta o Remo na Neo Química Arena, enquanto o Botafogo recebe o Vitória no Estádio Nilton Santos.

A Série B também terá três partidas. Às 19h30, Athletic x São Bernardo abre a rodada da segunda divisão. Mais tarde, às 20h30, Cuiabá e Atlético-GO jogam. Às 21h30, o Botafogo-SP x Juventude fecha a programação nacional.

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Pela Copa Sul-Americana, além de Bolívar x Grêmio, a noite terá dois jogos às 21h30: Boca Juniors x O’Higgins e Santa Fe x Caracas.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Brasileirão Série A

19h30 – Botafogo x Vitória – Record, CazéTV e Premiere

19h30 – Corinthians x Remo – SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

19h30 – Athletic x São Bernardo – Disney+

20h30 – Cuiabá x Atlético-GO – Disney+

21h30 – Botafogo-SP x Juventude – ESPN 4, SportyNet, X Sports e Disney+

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa Sul-Americana (Playoffs)

19h00 – Bolívar (BOL) x Grêmio (BRA) – Paramount+

21h30 – Boca Juniors (ARG) x O’Higgins (CHI) – ESPN e Disney+

21h30 – Santa Fe (COL) x Caracas (VEN) – Paramount+