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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 22 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo x Estudiantes decide vaga na Libertadores; Juventus, Milan e Benfica movimentam a Europa League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Flamengo e Estudiantes hoje (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 22 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 22 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Estudiantes, pela semifinal da Copa Libertadores, é o principal destaque do dia. Na Europa, a Europa League apresenta confrontos como Juventus x Rennes, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica. O futebol feminino também ganha espaço com partidas da Libertadores e da Copa do Brasil.

A programação internacional começa às 11h30, com Kairat Almaty x Panathinaikos, pela Conference League. Pouco depois, às 11h45, Al Fateh x Al Shabab movimenta o Campeonato Saudita, que também terá Al Ahli x Al Khaleej, às 15h.

Na Europa, a Europa League começa às 13h45, com oito partidas simultâneas, incluindo Juventus x Rennes, Lech Poznan x Sunderland e OFI Creta x Bayer Leverkusen. 

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Às 16h, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica estão entre as principais atrações da competição. A rodada ainda apresenta Besiktas x Crystal Palace, Celtic x Celta de Vigo e Hoffenheim x Lyon. Pela Conference League, Monaco x Freiburg e Ajax x Atalanta também movimentam a tarde europeia.

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No futebol feminino, Universidad de Chile x Deportivo Cali, às 17h, abre a programação da Libertadores Feminina. Às 19h, Fluminense x Flamengo protagoniza um clássico carioca pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Olimpia x Cruzeiro é um dos destaques da competição continental.

O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Flamengo x Estudiantes, no Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, uma vitória simples garante a classificação de qualquer um dos clubes. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, aumentando a expectativa por um duelo equilibrado na disputa por uma vaga na final.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Conference League

  • 11h30 – Kairat Almaty x Panathinaikos – CazéTV
  • 13h45 – Estrela Vermelha x Copenhagen – CazéTV
  • 13h45 – Getafe x Lugano – CazéTV
  • 13h45 – Trabzonspor x Hearts – CazéTV
  • 13h45 – Jablonec x Brighton – CazéTV
  • 16h00 – Ajax x Atalanta – CazéTV
  • 16h00 – Braga x Gent – CazéTV
  • 16h00 – Monaco x Freiburg – CazéTV
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Campeonato Saudita

  • 11h45 – Al Fateh x Al Shabab – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Ahli x Al Khaleej – Canal GOAT e SporTV 3

Europa League

  • 13h45 – Dinamo Zagreb x NEC Nijmegen – CazéTV
  • 13h45 – Juventus x Rennes – CazéTV
  • 13h45 – Lech Poznan x Sunderland – CazéTV
  • 13h45 – OFI Creta x Bayer Leverkusen – CazéTV
  • 13h45 – Sturm Graz x Olympique de Marseille – CazéTV
  • 16h00 – Besiktas x Crystal Palace – CazéTV
  • 16h00 – Bournemouth x Milan – CazéTV
  • 16h00 – Celtic x Celta de Vigo – CazéTV 
  • 16h00 – Hoffenheim x Lyon – CazéTV
  • 16h00 – Jagiellonia x Anderlecht – CazéTV
  • 16h00 – Lilleström x Real Sociedad – CazéTV
  • 16h00 – Olympiacos x Sparta Praga – CazéTV
  • 16h00 – Omonia x Benfica – CNN Esportes (YouTube)

Copa Libertadores Feminina

  • 17h00 – Universidad de Chile x Deportivo Cali – Pluto TV
  • 21h00 – Olimpia x Cruzeiro – Xsports, SporTV e Canal Gol Brasil
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Copa Libertadores – Semifinal (jogo de volta)

  • 21h30 – Flamengo x Estudiantes – ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Sub-20

  • 16h30 – Botafogo x Palmeiras – SporTV

Copa do Brasil Feminina

  • 19h00 – Fluminense x Flamengo – SporTV
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    TAGS:
    Flamengo
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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