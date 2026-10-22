Jogos de hoje, quinta, 22 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo x Estudiantes decide vaga na Libertadores; Juventus, Milan e Benfica movimentam a Europa League
A quinta-feira, 22 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Estudiantes, pela semifinal da Copa Libertadores, é o principal destaque do dia. Na Europa, a Europa League apresenta confrontos como Juventus x Rennes, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica. O futebol feminino também ganha espaço com partidas da Libertadores e da Copa do Brasil.
A programação internacional começa às 11h30, com Kairat Almaty x Panathinaikos, pela Conference League. Pouco depois, às 11h45, Al Fateh x Al Shabab movimenta o Campeonato Saudita, que também terá Al Ahli x Al Khaleej, às 15h.
Na Europa, a Europa League começa às 13h45, com oito partidas simultâneas, incluindo Juventus x Rennes, Lech Poznan x Sunderland e OFI Creta x Bayer Leverkusen.
Às 16h, Bournemouth x Milan e Omonia x Benfica estão entre as principais atrações da competição. A rodada ainda apresenta Besiktas x Crystal Palace, Celtic x Celta de Vigo e Hoffenheim x Lyon. Pela Conference League, Monaco x Freiburg e Ajax x Atalanta também movimentam a tarde europeia.
No futebol feminino, Universidad de Chile x Deportivo Cali, às 17h, abre a programação da Libertadores Feminina. Às 19h, Fluminense x Flamengo protagoniza um clássico carioca pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Olimpia x Cruzeiro é um dos destaques da competição continental.
O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Flamengo x Estudiantes, no Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. Depois do empate por 0 a 0 na Argentina, uma vitória simples garante a classificação de qualquer um dos clubes. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, aumentando a expectativa por um duelo equilibrado na disputa por uma vaga na final.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 22 de outubro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Conference League
- 11h30 – Kairat Almaty x Panathinaikos – CazéTV
- 13h45 – Estrela Vermelha x Copenhagen – CazéTV
- 13h45 – Getafe x Lugano – CazéTV
- 13h45 – Trabzonspor x Hearts – CazéTV
- 13h45 – Jablonec x Brighton – CazéTV
- 16h00 – Ajax x Atalanta – CazéTV
- 16h00 – Braga x Gent – CazéTV
- 16h00 – Monaco x Freiburg – CazéTV
Campeonato Saudita
- 11h45 – Al Fateh x Al Shabab – Canal GOAT
- 15h00 – Al Ahli x Al Khaleej – Canal GOAT e SporTV 3
Europa League
- 13h45 – Dinamo Zagreb x NEC Nijmegen – CazéTV
- 13h45 – Juventus x Rennes – CazéTV
- 13h45 – Lech Poznan x Sunderland – CazéTV
- 13h45 – OFI Creta x Bayer Leverkusen – CazéTV
- 13h45 – Sturm Graz x Olympique de Marseille – CazéTV
- 16h00 – Besiktas x Crystal Palace – CazéTV
- 16h00 – Bournemouth x Milan – CazéTV
- 16h00 – Celtic x Celta de Vigo – CazéTV
- 16h00 – Hoffenheim x Lyon – CazéTV
- 16h00 – Jagiellonia x Anderlecht – CazéTV
- 16h00 – Lilleström x Real Sociedad – CazéTV
- 16h00 – Olympiacos x Sparta Praga – CazéTV
- 16h00 – Omonia x Benfica – CNN Esportes (YouTube)
Copa Libertadores Feminina
- 17h00 – Universidad de Chile x Deportivo Cali – Pluto TV
- 21h00 – Olimpia x Cruzeiro – Xsports, SporTV e Canal Gol Brasil
Copa Libertadores – Semifinal (jogo de volta)
- 21h30 – Flamengo x Estudiantes – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Sub-20
- 16h30 – Botafogo x Palmeiras – SporTV
Copa do Brasil Feminina
- 19h00 – Fluminense x Flamengo – SporTV