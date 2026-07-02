Jogos de hoje, quinta, 2 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 2 de julho de 2026, traz grandes emoções com dois jogos cruciais da Copa do Mundo, incluindo Espanha x Áustria e Portugal x Croácia. A Série B do Campeonato Brasileiro também agita o dia com Cuiabá x América-MG e Fortaleza x Ponte Preta. Confira a programação completa com horários e canais para não perder nada!

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A quinta-feira, 2 de julho, terá dois jogos importantes pela Copa do Mundo 2026 e mais duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. A programação começa às 16h, com Espanha x Áustria, confronto decisivo pela permanência das seleções no torneio.

Mais tarde, às 20h, Portugal x Croácia reúne duas seleções europeias de forte tradição recente em competições internacionais.

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No futebol nacional, Cuiabá x América-MG, às 20h, e Fortaleza x Ponte Preta, às 21h, movimentam a Série B, com pontos importantes em disputa na tabela.

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À meia-noite, já na virada para sexta-feira pelo horário de Brasília, Suíça x Argélia encerra a rodada da Copa do Mundo.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

16h00 – Espanha x Áustria – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

20h00 – Portugal x Croácia – CazéTV

00h00 – Suíça x Argélia – CazéTV

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Campeonato Brasileiro – Série B

20h00 – Cuiabá x América-MG – ESPN e Disney+

21h00 – Fortaleza x Ponte Preta – Disney+

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