Jogos de hoje, quinta, 2 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Dois jogos decisivos da Copa do Mundo movimentam o dia de hoje, 2. Saiba como assistir às transmissões ao vivo das partidas do Mundial
A quinta-feira, 2 de julho, terá dois jogos importantes pela Copa do Mundo 2026 e mais duas partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. A programação começa às 16h, com Espanha x Áustria, confronto decisivo pela permanência das seleções no torneio.
Mais tarde, às 20h, Portugal x Croácia reúne duas seleções europeias de forte tradição recente em competições internacionais.
No futebol nacional, Cuiabá x América-MG, às 20h, e Fortaleza x Ponte Preta, às 21h, movimentam a Série B, com pontos importantes em disputa na tabela.
À meia-noite, já na virada para sexta-feira pelo horário de Brasília, Suíça x Argélia encerra a rodada da Copa do Mundo.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 16h00 – Espanha x Áustria – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 20h00 – Portugal x Croácia – CazéTV
- 00h00 – Suíça x Argélia – CazéTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h00 – Cuiabá x América-MG – ESPN e Disney+
- 21h00 – Fortaleza x Ponte Preta – Disney+
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