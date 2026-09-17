Jogos de hoje, quinta, 17 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo decide vaga na semifinal da Libertadores; Juventus, Manchester City e Marseille jogam na Europa
A quinta-feira, 17, reúne decisões continentais na América do Sul e a abertura da fase de liga da Europa League. Flamengo x Independiente del Valle define o último semifinalista da Libertadores, enquanto Montevideo City Torque e Cienciano decidem uma vaga na Copa Sul-Americana. Na Europa, Juventus, Marseille, Real Sociedad, Crystal Palace e Manchester City estão entre os principais clubes em campo.
A programação começa às 9h15 com Shanghai Shenhua x Tampines Rovers, pela Champions League Asiática 2.
A Europa League tem nove partidas nesta quinta-feira. Às 13h45, OFI Creta x Hoffenheim e Levski Sofia x RB Salzburg abrem a rodada. A partir das 16h, entram em campo Besiktas x Olympique de Marseille, Celtic x Ferencváros, Crystal Palace x Lech Poznan, Viktoria Plzen x Union Saint-Gilloise, Juventus x NEC, Lillestrøm x Torreense e Real Sociedad x Bournemouth.
Na Espanha, Real Betis x Getafe, às 14h, abre a programação de La Liga. Mais tarde, às 16h30, Málaga x Villarreal completa os jogos do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira.
A Copa da Liga Inglesa também entra na agenda com um dos principais favoritos ao título. Manchester City e Norwich City se enfrentam às 15h30, em duelo eliminatório que vale classificação para a próxima fase do torneio.
Na América do Sul, a noite será decisiva. Às 21h30, Flamengo recebe o Independiente del Valle, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro entra em campo em busca da classificação para a semifinal do torneio continental.
No mesmo horário, Montevideo City Torque x Cienciano define mais um semifinalista da Copa Sul-Americana, encerrando a programação de uma quinta-feira marcada por confrontos eliminatórios e pela rodada cheia da Europa League.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League Asiática 2
- 09h15 – Shanghai Shenhua x Tampines Rovers – Disney+
Europa League
- 13h45 – OFI Creta x Hoffenheim – CazéTV
- 13h45 – Levski Sofia x RB Salzburg – CazéTV
- 16h00 – Besiktas x Olympique de Marseille – CazéTV
- 16h00 – Celtic x Ferencváros – CazéTV
- 16h00 – Crystal Palace x Lech Poznan – CazéTV
- 16h00 – Viktoria Plzen x Union Saint-Gilloise – CazéTV
- 16h00 – Juventus x NEC – CazéTV
- 16h00 – Lillestrøm x Torreense – CazéTV
- 16h00 – Real Sociedad x Bournemouth – CazéTV
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Real Betis x Getafe – CazéTV
- 16h30 – Málaga x Villarreal – SportyNet (YouTube)
Copa da Liga Inglesa
- 15h30 – Manchester City x Norwich City – ESPN e Disney+
Copa Libertadores
- 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
- 21h30 – Montevideo City Torque x Cienciano – Paramount+