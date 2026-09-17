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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 17 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo decide vaga na semifinal da Libertadores; Juventus, Manchester City e Marseille jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 17 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quinta-feira, 17, reúne decisões continentais na América do Sul e a abertura da fase de liga da Europa League. Flamengo x Independiente del Valle define o último semifinalista da Libertadores, enquanto Montevideo City Torque e Cienciano decidem uma vaga na Copa Sul-Americana. Na Europa, Juventus, Marseille, Real Sociedad, Crystal Palace e Manchester City estão entre os principais clubes em campo.

A programação começa às 9h15 com Shanghai Shenhua x Tampines Rovers, pela Champions League Asiática 2

A Europa League tem nove partidas nesta quinta-feira. Às 13h45, OFI Creta x Hoffenheim e Levski Sofia x RB Salzburg abrem a rodada. A partir das 16h, entram em campo Besiktas x Olympique de Marseille, Celtic x Ferencváros, Crystal Palace x Lech Poznan, Viktoria Plzen x Union Saint-Gilloise, Juventus x NEC, Lillestrøm x Torreense e Real Sociedad x Bournemouth

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Na Espanha, Real Betis x Getafe, às 14h, abre a programação de La Liga. Mais tarde, às 16h30, Málaga x Villarreal completa os jogos do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira.

A Copa da Liga Inglesa também entra na agenda com um dos principais favoritos ao título. Manchester City e Norwich City se enfrentam às 15h30, em duelo eliminatório que vale classificação para a próxima fase do torneio.

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Na América do Sul, a noite será decisiva. Às 21h30, Flamengo recebe o Independiente del Valle, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro entra em campo em busca da classificação para a semifinal do torneio continental.

No mesmo horário, Montevideo City Torque x Cienciano define mais um semifinalista da Copa Sul-Americana, encerrando a programação de uma quinta-feira marcada por confrontos eliminatórios e pela rodada cheia da Europa League.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League Asiática 2

  • 09h15 – Shanghai Shenhua x Tampines Rovers – Disney+
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Europa League

  • 13h45 – OFI Creta x Hoffenheim – CazéTV
  • 13h45 – Levski Sofia x RB Salzburg – CazéTV
  • 16h00 – Besiktas x Olympique de Marseille – CazéTV
  • 16h00 – Celtic x Ferencváros – CazéTV
  • 16h00 – Crystal Palace x Lech Poznan – CazéTV
  • 16h00 – Viktoria Plzen x Union Saint-Gilloise – CazéTV
  • 16h00 – Juventus x NEC – CazéTV
  • 16h00 – Lillestrøm x Torreense – CazéTV
  • 16h00 – Real Sociedad x Bournemouth – CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Real Betis x Getafe – CazéTV
  • 16h30 – Málaga x Villarreal – SportyNet (YouTube)

Copa da Liga Inglesa

  • 15h30 – Manchester City x Norwich City – ESPN e Disney+
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Copa Libertadores

  • 21h30 – Flamengo x Independiente del Valle – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 21h30 – Montevideo City Torque x Cienciano – Paramount+
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TAGS:
Flamengo
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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