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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 16 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Brasileirão Série A retorna com duas partidas e agita o dia de hoje, 16

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h49
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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A quinta-feira, 16 de julho, terá uma programação variada, com atrações no futebol brasileiro e internacional. No cenário nacional, o destaque fica para o Brasileirão Série A, com dois jogos às 19h30

No Rio de Janeiro, Botafogo x Santos reúne dois clubes tradicionais e tende a atrair atenção pela importância dos pontos em jogo. O Botafogo tenta fazer valer o mando de campo, enquanto o Santos busca um resultado fora de casa para ganhar confiança na sequência do campeonato. No mesmo horário, Vitória x Vasco coloca frente a frente duas equipes que costumam carregar pressão alta de suas torcidas e precisam pontuar.

Pela Série B, às 20h, CRB x Náutico completa a agenda nacional. O duelo nordestino tem peso importante dentro de uma competição marcada pelo equilíbrio.

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No futebol internacional, a Conference League abre o dia com três partidas da fase qualificatória: Astana x Dinamo City, Dinamo Tbilisi x Mondorf-Les-Bains e Virtus x Dila Gori. À noite, a Copa Argentina fecha a programação com Sarmiento x Boca Juniors, às 21h45, em jogo de mata-mata que ganha importância pelo peso da camisa xeneize.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Brasileirão Série A

  • 19h30 – Botafogo x Santos – Record, CazéTV e Premiere
  • 19h30 – Vitória x Vasco – Premiere

Brasileirão Série B

  • 20h00 – CRB x Náutico – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Conference League (qualificatória)

  • 12h00 – Astana x Dinamo City – Canal Gol Brasil (Youtube)
  • 14h00 – Dinamo Tbilisi x Mondorf-Les-Bains – Canal Gol Brasil (Youtube)
  • 16h00 – Virtus x Dila Gori – Canal Gol Brasil (Youtube)

Copa Argentina

  • 21h45 – Sarmiento x Boca Juniors – X Sports e Disney+
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Futebol: onde assistir
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