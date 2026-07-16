Jogos de hoje, quinta, 16 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasileirão Série A retorna com duas partidas e agita o dia de hoje, 16
A quinta-feira, 16 de julho, terá uma programação variada, com atrações no futebol brasileiro e internacional. No cenário nacional, o destaque fica para o Brasileirão Série A, com dois jogos às 19h30.
No Rio de Janeiro, Botafogo x Santos reúne dois clubes tradicionais e tende a atrair atenção pela importância dos pontos em jogo. O Botafogo tenta fazer valer o mando de campo, enquanto o Santos busca um resultado fora de casa para ganhar confiança na sequência do campeonato. No mesmo horário, Vitória x Vasco coloca frente a frente duas equipes que costumam carregar pressão alta de suas torcidas e precisam pontuar.
Pela Série B, às 20h, CRB x Náutico completa a agenda nacional. O duelo nordestino tem peso importante dentro de uma competição marcada pelo equilíbrio.
No futebol internacional, a Conference League abre o dia com três partidas da fase qualificatória: Astana x Dinamo City, Dinamo Tbilisi x Mondorf-Les-Bains e Virtus x Dila Gori. À noite, a Copa Argentina fecha a programação com Sarmiento x Boca Juniors, às 21h45, em jogo de mata-mata que ganha importância pelo peso da camisa xeneize.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Brasileirão Série A
- 19h30 – Botafogo x Santos – Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 – Vitória x Vasco – Premiere
Brasileirão Série B
- 20h00 – CRB x Náutico – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Conference League (qualificatória)
- 12h00 – Astana x Dinamo City – Canal Gol Brasil (Youtube)
- 14h00 – Dinamo Tbilisi x Mondorf-Les-Bains – Canal Gol Brasil (Youtube)
- 16h00 – Virtus x Dila Gori – Canal Gol Brasil (Youtube)
Copa Argentina
- 21h45 – Sarmiento x Boca Juniors – X Sports e Disney+