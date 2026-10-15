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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 15 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Partida do Flamengo na semifinal da Libertadores e rodada cheia da Europa League são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 06h00
LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 26: General view of Jorge Luis Hirschi Stadium prior to a Liga Profesional 2024 match between Estudiantes and Boca Juniors on August 26, 2024 in La Plata, Argentina. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)
Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, será o palco da partida entre Estudiantes e Flamengo hoje (Gustavo Garello/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 15 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 15 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Estudiantes x Flamengo, pela semifinal da Copa Libertadores, é a principal atração do dia.

Na Europa, a Europa League reúne confrontos como RB Salzburg x Milan, Celta de Vigo x Juventus e Benfica x Celtic. O futebol feminino também ganha destaque com partidas da Libertadores e da Copa do Brasil.

A programação começa às 10h40, com Al Faisaly x Al Kholood, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 15h, Al Ahli x Al Nassr é o principal confronto da competição, reunindo duas equipes de destaque do futebol saudita.

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Às 13h45, a Europa League apresenta oito partidas simultâneas, incluindo RB Salzburg x Milan, Lyon x Crystal Palace e Lech Poznan x Bayer Leverkusen. No mesmo horário, CSKA Sofia x Monaco movimenta a Conference League.

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A partir das 16h, Celta de Vigo x Juventus e Benfica x Celtic concentram as atenções na Europa League. A rodada também terá Olympique de Marseille x Olympiacos, Hoffenheim x Besiktas e Bournemouth x Sturm Graz, entre outros confrontos.

No futebol feminino, Corinthians x Colo-Colo, às 17h, abre a programação da Libertadores Feminina. Às 19h, Flamengo x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Universitario x Palmeiras encerra a programação continental feminina.

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O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Estudiantes x Flamengo, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina. As equipes disputam a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. 

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Confira os principais jogos desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 10h40 – Al Faisaly x Al Kholood – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Ahli x Al Nassr – Xsports, BandSports e Canal GOAT

Conference League

  • 13h45 – CSKA Sofia x Monaco – CazéTV
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Europa League

  • 13h45 – RB Salzburg x Milan – CazéTV
  • 13h45 – Lyon x Crystal Palace – CazéTV
  • 13h45 – Lech Poznan x Bayer Leverkusen – CazéTV
  • 13h45 – Sparta Praha x Lilleström – CazéTV
  • 13h45 – Union Saint-Gilloise x Real Sociedad – CazéTV
  • 13h45 – AZ Alkmaar x Hapoel Beer Sheva – CazéTV
  • 13h45 – Torreense x Sunderland – CazéTV
  • 13h45 – NK Celje x Omonia – CazéTV
  • 16h00 – Celta de Vigo x Juventus – CazéTV
  • 16h00 – Benfica x Celtic – CazéTV
  • 16h00 – Olympique de Marseille x Olympiacos – CazéTV
  • 16h00 – Hoffenheim x Besiktas – CazéTV
  • 16h00 – Bournemouth x Sturm Graz – CazéTV
  • 16h00 – Dinamo Zagreb x Anderlecht – CazéTV
  • 16h00 – Ferencváros x Viktoria Plzen – CazéTV
  • 16h00 – Rennes x OFI Crete – CazéTV
  • 16h00 – NEC Nijmegen x Levski Sofia – CazéTV
  • 16h00 – Jagiellonia x Ararat Armenia – CazéTV

      Copa Libertadores Feminina

      • 17h00 – Corinthians x Colo-Colo – Xsports, SporTV e CazéTV
      • 21h00 – Universitario x Palmeiras – Nosso Palestra (YouTube), Xsports, SporTV e CazéTV
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      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Copa do Brasil Feminina

      • 19h00 – Flamengo x Fluminense – SporTV

      Copa Libertadores – Semifinal (jogo de ida)

      • 21h30 – Estudiantes x Flamengo – ESPN e Disney+
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      TAGS:
      Flamengo
      Futebol: onde assistir
      Redação Digital
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