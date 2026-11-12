Jogos de hoje, quinta, 12 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 12 de novembro, promete uma agenda lotada para os amantes do futebol, com grandes confrontos nacionais e internacionais. A UEFA Nations League traz duelos como Itália x França e Inglaterra x Croácia, enquanto a Champions League Feminina movimenta Barcelona x Arsenal. No Brasil, a Série B chega à sua última rodada e o Paulista Sub-20 tem uma semifinal decisiva. Prepare a pipoca e confira os detalhes para não perder nenhum lance!

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A quinta-feira, 12 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Itália x França, Inglaterra x Croácia e República Tcheca x Espanha, pela UEFA Nations League, são os principais confrontos do dia. No futebol feminino, Barcelona x Arsenal movimenta a Champions League, enquanto a Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos pela última rodada.

A programação internacional começa às 14h, com Turquia x Bélgica e Armênia x Chipre, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

Às 14h45, Barcelona x Arsenal é o grande destaque da Champions League Feminina. O confronto reúne duas potências do futebol europeu e coloca frente a frente equipes acostumadas a disputar os principais títulos continentais. A partida acontece na Catalunha e integra a quarta rodada da fase de liga.

Às 16h45, Itália x França protagoniza um dos confrontos mais aguardados da Liga das Nações. O clássico europeu coloca frente a frente duas seleções campeãs mundiais, em uma partida que pode influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições do grupo.

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No mesmo horário, Inglaterra x Croácia e República Tcheca x Espanha também concentram as atenções. A rodada ainda terá Albânia x Finlândia, Montenegro x Letônia e San Marino x Bielorrússia, completando a programação da competição continental.

Na Argentina, Estudiantes x Independiente Rivadavia se enfrentam às 20h, pela Supercopa Argentina. Além de valer um título nacional, a decisão também serve como preparação para o Estudiantes, que disputará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro.

No futebol brasileiro, o Campeonato Paulista Sub-20 terá Red Bull Bragantino x Corinthians, às 15h, pela partida de volta da semifinal. O confronto acontece em Atibaia e coloca em disputa uma vaga na decisão estadual.

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Pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta x Operário-PR se enfrentam às 19h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Mais tarde, às 20h, São Bernardo x Athletic Club movimenta o Estádio 1º de Maio, encerrando a programação nacional do dia. Os confrontos fazem parte da rodada decisiva da segunda divisão.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

14h00 – Turquia x Bélgica – SporTV 2 e Disney+

14h00 – Armênia x Chipre – ESPN 3 e Disney+

16h45 – Itália x França – ESPN e Disney+

16h45 – Inglaterra x Croácia – ESPN 4 e Disney+

16h45 – República Tcheca x Espanha – SporTV

16h45 – Albânia x Finlândia – Disney+

16h45 – Montenegro x Letônia – Disney+

16h45 – San Marino x Bielorrússia – Disney+

Amistosos

14h30 – Malta x Essuatíni – SporTV 3

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UEFA Champions League Feminina

14h45 – Barcelona x Arsenal – ESPN 4 e Disney+

Supercopa Argentina

20h00 – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Paulista Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

15h00 – Red Bull Bragantino x Corinthians – Xsports, Ulisses TV (YouTube) e Energia 97 FM (YouTube)

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Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – Ponte Preta x Operário-PR – ESPN e Disney+

20h00 – São Bernardo x Athletic Club – ge tv e Premiere