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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 12 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Itália x França e Inglaterra x Croácia agitam a Liga das Nações; Barcelona x Arsenal, Estudiantes e Série B completam a agenda

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 06h00
MILAN, ITALY - SEPTEMBER 21: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between FC Internazionale and US Sassuolo Calcio at Giuseppe Meazza Stadium on September 21, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
San Siro, em Milão (Marco Luzzani/Getty Images)
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A quinta-feira, 12 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Itália x França, Inglaterra x Croácia e República Tcheca x Espanha, pela UEFA Nations League, são os principais confrontos do dia. No futebol feminino, Barcelona x Arsenal movimenta a Champions League, enquanto a Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos pela última rodada.

A programação internacional começa às 14h, com Turquia x Bélgica e Armênia x Chipre, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. 

Às 14h45, Barcelona x Arsenal é o grande destaque da Champions League Feminina. O confronto reúne duas potências do futebol europeu e coloca frente a frente equipes acostumadas a disputar os principais títulos continentais. A partida acontece na Catalunha e integra a quarta rodada da fase de liga.

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Às 16h45, Itália x França protagoniza um dos confrontos mais aguardados da Liga das Nações. O clássico europeu coloca frente a frente duas seleções campeãs mundiais, em uma partida que pode influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições do grupo.

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No mesmo horário, Inglaterra x Croácia e República Tcheca x Espanha também concentram as atenções. A rodada ainda terá Albânia x Finlândia, Montenegro x Letônia e San Marino x Bielorrússia, completando a programação da competição continental.

Na Argentina, Estudiantes x Independiente Rivadavia se enfrentam às 20h, pela Supercopa Argentina. Além de valer um título nacional, a decisão também serve como preparação para o Estudiantes, que disputará a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de novembro.

No futebol brasileiro, o Campeonato Paulista Sub-20 terá Red Bull Bragantino x Corinthians, às 15h, pela partida de volta da semifinal. O confronto acontece em Atibaia e coloca em disputa uma vaga na decisão estadual.

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Pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta x Operário-PR se enfrentam às 19h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Mais tarde, às 20h, São Bernardo x Athletic Club movimenta o Estádio 1º de Maio, encerrando a programação nacional do dia. Os confrontos fazem parte da rodada decisiva da segunda divisão.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

  • 14h00 – Turquia x Bélgica – SporTV 2 e Disney+
  • 14h00 – Armênia x Chipre – ESPN 3 e Disney+
  • 16h45 – Itália x França – ESPN e Disney+
  • 16h45 – Inglaterra x Croácia – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – República Tcheca x Espanha – SporTV
  • 16h45 – Albânia x Finlândia – Disney+
  • 16h45 – Montenegro x Letônia – Disney+
  • 16h45 – San Marino x Bielorrússia – Disney+

Amistosos

  • 14h30 – Malta x Essuatíni – SporTV 3
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UEFA Champions League Feminina

  • 14h45 – Barcelona x Arsenal – ESPN 4 e Disney+

Supercopa Argentina

  • 20h00 – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Paulista Sub-20 – Semifinal (jogo de volta)

  • 15h00 – Red Bull Bragantino x Corinthians – Xsports, Ulisses TV (YouTube) e Energia 97 FM (YouTube)
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Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – Ponte Preta x Operário-PR – ESPN e Disney+
  • 20h00 – São Bernardo x Athletic Club – ge tv e Premiere
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Futebol: onde assistir
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