Jogos de hoje, quinta, 10 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo joga pela Libertadores; Bayern e Manchester United são destaques da Champions League
A quinta-feira, 10 de setembro, fecha a primeira rodada da fase de liga da Champions League e também encerra a semana de ida das quartas de final dos principais torneios sul-americanos. Bayern de Munique e Manchester United estão entre os gigantes europeus em campo, enquanto o Flamengo visita o Independiente del Valle pela Libertadores. Copa Sul-Americana, Campeonato Português e Série B do Brasileiro completam a programação.
Na Champions League, a rodada começa às 13h45 com Fenerbahçe x Roma e PSV x Shakhtar Donetsk. Mais tarde, às 16h, quatro partidas acontecem simultaneamente: Bayern de Munique x Bodo/Glimt, Manchester United x Sabah, Como x RB Leipzig e Slavia Praga x Lens. Os confrontos encerram os três dias da rodada inaugural da fase de liga do principal torneio europeu.
O Campeonato Português também aparece na agenda com Estrela Amadora x Braga, às 16h15. O confronto dá sequência às primeiras rodadas da liga nacional antes de a atenção se voltar aos jogos noturnos no futebol brasileiro e sul-americano.
No Brasil, a Série B terá três partidas. São Bernardo x Londrina e Vila Nova x Goiás começam às 19h30, enquanto Sport x Ponte Preta, às 21h30, encerra a programação da segunda divisão nesta quinta-feira.
A Libertadores reserva um dos principais jogos da noite. Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam às 21h30, no Equador, pela partida de ida das quartas de final. O Rubro-Negro é o último dos quatro representantes brasileiros a estrear nesta fase, depois dos compromissos de Fluminense, Palmeiras e Corinthians ao longo da semana.
No mesmo horário, Cienciano x Montevideo City Torque fecha os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League
- 13h45 – Fenerbahçe x Roma – TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
- 13h45 – PSV x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max
- 16h00 – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – TNT e HBO Max
- 16h00 – Manchester United x Sabah – Space e HBO Max
- 16h00 – Como x RB Leipzig – HBO Max
- 16h00 – Slavia Praga x Lens – HBO Max
Campeonato Português
- 16h15 – Estrela Amadora x Braga – Disney+
Copa Libertadores
- 21h30 – Independiente del Valle x Flamengo – ESPN e Disney+
Copa Sul-Americana
- 21h30 – Cienciano x Montevideo City Torque – Paramount+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – São Bernardo x Londrina – SporTV e Premiere
- 19h30 – Vila Nova x Goiás – Disney+
- 21h30 – Sport x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+