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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 10 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo joga pela Libertadores; Bayern e Manchester United são destaques da Champions League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 06h00 | Atualizado em 10 set 2026, 09h34
QUITO, ECUADOR - AUGUST 20: General view of the stadium prior the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Universidad Catolica and Alianza Lima at Estadio Olimpico Atahualpa on August 20, 2025 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
Estádio Olimpico Atahualpa, em Quito, vai ser o palco da partida entre Independiente Del Valle e Flamengo hoje (Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)
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Jogos de hoje, quinta, 10 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quinta-feira, 10 de setembro, fecha a primeira rodada da fase de liga da Champions League e também encerra a semana de ida das quartas de final dos principais torneios sul-americanos. Bayern de Munique e Manchester United estão entre os gigantes europeus em campo, enquanto o Flamengo visita o Independiente del Valle pela Libertadores. Copa Sul-Americana, Campeonato Português e Série B do Brasileiro completam a programação.

Na Champions League, a rodada começa às 13h45 com Fenerbahçe x Roma e PSV x Shakhtar Donetsk. Mais tarde, às 16h, quatro partidas acontecem simultaneamente: Bayern de Munique x Bodo/Glimt, Manchester United x Sabah, Como x RB Leipzig e Slavia Praga x Lens. Os confrontos encerram os três dias da rodada inaugural da fase de liga do principal torneio europeu.

O Campeonato Português também aparece na agenda com Estrela Amadora x Braga, às 16h15. O confronto dá sequência às primeiras rodadas da liga nacional antes de a atenção se voltar aos jogos noturnos no futebol brasileiro e sul-americano.

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No Brasil, a Série B terá três partidas. São Bernardo x Londrina e Vila Nova x Goiás começam às 19h30, enquanto Sport x Ponte Preta, às 21h30, encerra a programação da segunda divisão nesta quinta-feira.

A Libertadores reserva um dos principais jogos da noite. Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam às 21h30, no Equador, pela partida de ida das quartas de final. O Rubro-Negro é o último dos quatro representantes brasileiros a estrear nesta fase, depois dos compromissos de Fluminense, Palmeiras e Corinthians ao longo da semana.

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No mesmo horário, Cienciano x Montevideo City Torque fecha os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 13h45 – Fenerbahçe x Roma – TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 13h45 – PSV x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max
  • 16h00 – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – TNT e HBO Max
  • 16h00 – Manchester United x Sabah – Space e HBO Max
  • 16h00 – Como x RB Leipzig – HBO Max
  • 16h00 – Slavia Praga x Lens – HBO Max

Campeonato Português

  • 16h15 – Estrela Amadora x Braga – Disney+
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Copa Libertadores

  • 21h30 – Independiente del Valle x Flamengo – ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

  • 21h30 – Cienciano x Montevideo City Torque – Paramount+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – São Bernardo x Londrina – SporTV e Premiere
  • 19h30 – Vila Nova x Goiás – Disney+
  • 21h30 – Sport x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
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TAGS:
Champions League
Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Flamengo
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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