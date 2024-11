Jogos de hoje, quarta-feira, 20 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos de hoje, dia 20, feriado nacional, vai da manhã até a noite com oito jogos do Campeonato Brasileiro ao longo do dia. Às 11 horas, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo. Outras três partidas acontecem simultaneamente às 16h30: Athletico x Atlético Goianiense, Criciúma x Vitória e Bragantino x São Paulo. Às 16 horas é a vez de Bahia e Palmeiras jogarem na Arena Fonte Nova, em Salvador. Outros dois jogos acontecem às 19 horas, são eles: Cuiabá x Flamengo e Grêmio x Juventude. A última partida do dia será o duelo entre Atlético Mineiro e Botafogo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h30.

A quarta-feira ainda vai contar com quatro jogos da Champions League feminina durante a tarde: Wolfsburg x Galatasaray e Twente x Real Madri às 14h45 e Lyon x Roma e Chelsea x Celtic às 17 horas.

Às 21h30, Boca Juniors e Unión de Santa Fé se enfrentam pelo Campeonato Argentino.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 20 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro:

11h00 – Corinthians x Cruzeiro – Premiere

16h30 – Athletico x Atlético Goianiense – CazéTV e Rede Furacão

16h30 – Criciúma x Vitória – Premiere

16h30 – RB Bragantino x São Paulo – Premiere

18h00 – Bahia x Palmeiras – Premiere

19h00 – Cuiabá x Flamengo – Premiere

19h00 – Grêmio x Juventude – Premiere

21h30 – Atlético Mineiro x Botafogo – Sportv e Premiere

Champions League Feminina:

14h45 – Wolfsburg x Galatasaray – Dazn (Streaming)

14h45 – Twente x Real Madri – Dazn (Streaming)

17h00 – Lyon x Roma – Dazn e Max (Streaming)

17h00 – Chelsea x Celtic – Dazn (Streaming)

Campeonato Argentino:

21h30 – Boca Juniors x Unión de Santa Fe – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro hoje?

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, às 11 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Bahia e Palmeiras hoje?

Bahia e Palmeiras vão jogar hoje, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir Cuiabá e Flamengo hoje?

Às 19 horas, Cuiabá e Flamengo se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Premiere.

Como assistir Atlético Mineiro e Botafogo hoje?

A bola vai rolar para Atlético Mineiro e Botafogo às 21h30, na Arena MRV, em belo Horizonte. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.