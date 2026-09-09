Jogos de hoje, quarta, 9 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Palmeiras e Corinthians jogam pela Libertadores, enquanto Santos e Atlético-MG se enfrentam pela Sul-Americana
A quarta-feira, 9 de setembro, reúne uma programação de peso no futebol brasileiro e internacional. A Champions League tem seis partidas pela primeira rodada da fase de liga, com Barcelona, Liverpool, PSG, Arsenal e Sporting em campo. Na América do Sul, Palmeiras e Corinthians iniciam suas disputas pelas quartas de final da Libertadores, enquanto Santos e Atlético-MG fazem confronto brasileiro pela Copa Sul-Americana. Campeonato Saudita, Copa da Liga Inglesa, Championship, Campeonato Português e Série B completam o dia.
Na Champions League, Barcelona x Feyenoord e Stuttgart x Viking abrem a programação às 13h45. Mais tarde, às 16h, quatro confrontos serão disputados simultaneamente: Liverpool x Atlético de Madrid, PSG x Slovan Bratislava, Sporting x Galatasaray e Napoli x Arsenal. A rodada dá sequência à abertura da fase de liga do principal torneio europeu, iniciada na terça-feira.
O Campeonato Saudita também tem uma atração importante. Al-Nassr e Abha se enfrentam às 15h, em Riade, em mais um compromisso da equipe de Cristiano Ronaldo pela liga nacional.
Na Inglaterra, Chelsea x Leeds United, às 16h, movimenta a Copa da Liga Inglesa. No mesmo horário, Charlton Athletic x Queens Park Rangers se enfrentam pela Championship. Em Portugal, Moreirense x Benfica, às 16h45, completa a programação europeia selecionada desta quarta-feira.
Na Libertadores, o primeiro brasileiro a entrar em campo será o Palmeiras, que recebe a LDU às 19h, no jogo de ida das quartas de final. Mais tarde, às 21h30, Estudiantes e Corinthians se enfrentam na Argentina.
A Copa Sul-Americana reserva um confronto brasileiro. Santos e Atlético-MG se enfrentam às 19h, na Vila Belmiro, abrindo a disputa por uma vaga na semifinal do torneio continental.
No Brasil, a Série B terá cinco partidas. Fortaleza x Avaí e Botafogo-SP x Novorizontino começam às 19h30. Às 20h30, América-MG recebe o Náutico e Operário-PR enfrenta o CRB. A rodada termina às 21h30 com Atlético-GO x Ceará.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 9 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League
- 13h45 – Barcelona x Feyenoord – TNT e HBO Max
- 13h45 – Stuttgart x Viking – Space e HBO Max
- 16h00 – Napoli x Arsenal – Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
- 16h00 – Liverpool x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
- 16h00 – PSG x Slovan Bratislava – HBO Max
- 16h00 – Sporting x Galatasaray – HBO Max
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Nassr x Abha – Canal GOAT, SporTV e Xsports
Copa da Liga Inglesa
- 16h00 – Chelsea x Leeds United – ESPN e Disney+
Championship
- 16h00 – Charlton Athletic x Queens Park Rangers – Disney+
Campeonato Português
- 16h45 – Moreirense x Benfica – Disney+
Copa Libertadores
- 19h00 – Palmeiras x LDU – Paramount+
- 21h30 – Estudiantes x Corinthians – Globo, ge tv e Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Santos x Atlético-MG – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Fortaleza x Avaí – ESPN 4 e Disney+
- 19h30 – Botafogo-SP x Novorizontino – Disney+
- 20h30 – América-MG x Náutico – Disney+
- 20h30 – Operário-PR x CRB – Disney+
- 21h30 – Atlético-GO x Ceará – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+