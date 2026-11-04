Jogos de hoje, quarta, 4 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo x Grêmio e São Paulo x Corinthians agitam o Brasileirão; Real e City são destaques na Europa
A quarta-feira, 4 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Grêmio, São Paulo x Corinthians, Athletico-PR x Vasco e Botafogo x Atlético-MG são os destaques da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para AEK Atenas x Real Madrid, Fenerbahçe x Liverpool e RB Leipzig x Manchester City.
A programação internacional começa às 9h15, com Buriram United x Kashima Antlers, pela Champions League da Ásia.
Na Europa, a Champions League começa às 14h45, com AEK Atenas x Real Madrid e Fenerbahçe x Liverpool. Os confrontos abrem a programação da quarta rodada da fase de liga, com dois gigantes europeus tentando somar pontos importantes fora de casa.
Às 17h, RB Leipzig x Manchester City e Slavia Praga x Arsenal estão entre os principais destaques da competição. A rodada também terá Borussia Dortmund x Real Betis, Porto x Napoli, PSV Eindhoven x Club Brugge, Lens x Como e Viking x Sabah, completando os nove confrontos do dia.
O futebol inglês também terá Bristol City x Wolverhampton, às 17h, pela Championship. Já no futebol feminino brasileiro, Internacional x Red Bull Bragantino, às 19h30, movimenta a Copa do Brasil Feminina, em um confronto importante na disputa por uma vaga na próxima fase.
Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Grêmio e Athletico-PR x Vasco abrem a programação nacional às 19h30. Mais tarde, às 21h30, São Paulo x Corinthians protagoniza o clássico paulista na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo horário, Botafogo x Atlético-MG movimenta o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, encerrando a programação da Série A.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 09h15 – Buriram United x Kashima Antlers – Disney+
Champions League
- 14h45 – AEK Atenas x Real Madrid – TNT e HBO Max
- 14h45 – Fenerbahçe x Liverpool – Space e HBO Max
- 17h00 – Borussia Dortmund x Real Betis – Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
- 17h00 – Porto x Napoli – HBO Max
- 17h00 – PSV Eindhoven x Club Brugge – HBO Max
- 17h00 – RB Leipzig x Manchester City – HBO Max
- 17h00 – Lens x Como – HBO Max
- 17h00 – Slavia Praga x Arsenal – TNT e HBO Max
- 17h00 – Viking x Sabah – HBO Max
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 17h00 – Bristol City x Wolverhampton – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina
- 19h30 – Internacional x Red Bull Bragantino – SporTV, Xsports, N Sports e Lance! (YouTube)
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Flamengo x Grêmio – SporTV e Premiere
- 19h30 – Athletico-PR x Vasco – Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 – São Paulo x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 – Botafogo x Atlético-MG – Globo e Premiere