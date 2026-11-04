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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 4 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo x Grêmio e São Paulo x Corinthians agitam o Brasileirão; Real e City são destaques na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco de Flamengo x Grêmio hoje (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 4 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 4 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Flamengo x Grêmio, São Paulo x Corinthians, Athletico-PR x Vasco e Botafogo x Atlético-MG são os destaques da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para AEK Atenas x Real Madrid, Fenerbahçe x Liverpool e RB Leipzig x Manchester City.

A programação internacional começa às 9h15, com Buriram United x Kashima Antlers, pela Champions League da Ásia. 

Na Europa, a Champions League começa às 14h45, com AEK Atenas x Real Madrid e Fenerbahçe x Liverpool. Os confrontos abrem a programação da quarta rodada da fase de liga, com dois gigantes europeus tentando somar pontos importantes fora de casa.

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Às 17h, RB Leipzig x Manchester City e Slavia Praga x Arsenal estão entre os principais destaques da competição. A rodada também terá Borussia Dortmund x Real Betis, Porto x Napoli, PSV Eindhoven x Club Brugge, Lens x Como e Viking x Sabah, completando os nove confrontos do dia.

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O futebol inglês também terá Bristol City x Wolverhampton, às 17h, pela Championship. Já no futebol feminino brasileiro, Internacional x Red Bull Bragantino, às 19h30, movimenta a Copa do Brasil Feminina, em um confronto importante na disputa por uma vaga na próxima fase.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo x Grêmio e Athletico-PR x Vasco abrem a programação nacional às 19h30Mais tarde, às 21h30, São Paulo x Corinthians protagoniza o clássico paulista na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo horário, Botafogo x Atlético-MG movimenta o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, encerrando a programação da Série A.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 09h15 – Buriram United x Kashima Antlers – Disney+
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    Champions League

    • 14h45 – AEK Atenas x Real Madrid – TNT e HBO Max
    • 14h45 – Fenerbahçe x Liverpool – Space e HBO Max
    • 17h00 – Borussia Dortmund x Real Betis – Space, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
    • 17h00 – Porto x Napoli – HBO Max
    • 17h00 – PSV Eindhoven x Club Brugge – HBO Max
    • 17h00 – RB Leipzig x Manchester City – HBO Max
    • 17h00 – Lens x Como – HBO Max
    • 17h00 – Slavia Praga x Arsenal – TNT e HBO Max
    • 17h00 – Viking x Sabah – HBO Max

    Campeonato Inglês – Segunda Divisão

    • 17h00 – Bristol City x Wolverhampton – ESPN 4 e Disney+
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        CAMPEONATOS NACIONAIS

        Copa do Brasil Feminina

        • 19h30 – Internacional x Red Bull Bragantino – SporTV, Xsports, N Sports e Lance! (YouTube)
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        Campeonato Brasileiro

        • 19h30 – Flamengo x Grêmio – SporTV e Premiere
        • 19h30 – Athletico-PR x Vasco – Record, CazéTV e Premiere
        • 21h30 – São Paulo x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
        • 21h30 – Botafogo x Atlético-MG – Globo e Premiere
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        TAGS:
        Futebol: onde assistir
        Redação Digital
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