Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Agenda tem jogos do Brasileirão, Sul-Americana, amistosos internacionais, Champions League e mais. Saiba como assistir
A quarta-feira, 29, terá uma programação cheia no futebol, com destaque para jogos decisivos no cenário nacional e continental. O principal atrativo no Brasil fica para o Brasileirão Série A, que terá Internacional x Flamengo, Mirassol x Remo, Vitória x Palmeiras e Fluminense x Bahia.
A rodada da Série A começa às 19h30, com Internacional x Flamengo e Mirassol x Remo. No mesmo horário, o Mirassol tenta fazer valer o mando de campo contra um Remo que busca pontuar fora.
Mais tarde, às 21h30, Vitória x Palmeiras e Fluminense x Bahia completam a agenda do Brasileirão.
Pela Copa Sul-Americana, a noite também será decisiva. Às 19h, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, em confronto importante para seguir vivo no torneio continental. Às 21h30, RB Bragantino x Sporting Cristal e Cienciano x Lanús completam a programação da competição.
A agenda ainda terá amistosos de clubes, fase qualificatória da Champions League, Campeonato Argentino e Campeonato Paulista Feminino, reforçando uma quarta-feira de futebol quase ininterrupto.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de clubes
- 06h45 — Tottenham x Sydney — SportyNet (na TV e no YouTube)
- 07h00 — Cerezo Osaka x Borussia Dortmund — X Sports e SportyNet (no YouTube)
- 14h00 — Villarreal x Al Ula — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
- 15h30 — Real Betis x Lyon — X Sports
- 15h30 — Como x Villarreal — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
- 17h00 — Al Ula x Como — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
- 20h30 — Liverpool x Wrexham — SportyNet (na TV e no YouTube)
Champions League — qualificatória
- 12h00 — Kairat Almaty x Omonia Nicosia — X Sports
Campeonato Argentino
- 14h30 — Barracas Central x Aldosivi — Disney+
- 19h15 — Gimnasia y Esgrima x River Plate — ESPN 4 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h00 — Vasco x Independiente Medellín — ESPN e Disney+
- 21h30 — RB Bragantino x Sporting Cristal — Paramount+
- 21h30 — Cienciano x Lanús — Paramount+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Paulista Feminino
- 19h00 — Palmeiras x Corinthians — SporTV
- 21h00 — Ferroviária x Taubaté — Paulistão (no YouTube)
Campeonato Brasileiro Série A – 21ª Rodada
- 19h30 – Internacional x Flamengo – Prime Video
- 19h30 – Mirassol x Remo – Premiere
- 21h30 – Fluminense x Bahia – TV Globo e Premiere
- 21h30 – Vitória x Palmeiras – TV Globo, ge tv e Premiere