Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Agenda tem jogos do Brasileirão, Sul-Americana, amistosos internacionais, Champions League e mais. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 18h06
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Lucas Kloss/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 29, terá uma programação cheia no futebol, com destaque para jogos decisivos no cenário nacional e continental. O principal atrativo no Brasil fica para o Brasileirão Série A, que terá Internacional x Flamengo, Mirassol x Remo, Vitória x Palmeiras e Fluminense x Bahia

A rodada da Série A começa às 19h30, com Internacional x Flamengo e Mirassol x Remo. No mesmo horário, o Mirassol tenta fazer valer o mando de campo contra um Remo que busca pontuar fora.

Mais tarde, às 21h30, Vitória x Palmeiras e Fluminense x Bahia completam a agenda do Brasileirão. 

Siga
Continua após a publicidade

Pela Copa Sul-Americana, a noite também será decisiva. Às 19h, o Vasco enfrenta o Independiente Medellín, em confronto importante para seguir vivo no torneio continental. Às 21h30, RB Bragantino x Sporting Cristal e Cienciano x Lanús completam a programação da competição.

A agenda ainda terá amistosos de clubes, fase qualificatória da Champions League, Campeonato Argentino e Campeonato Paulista Feminino, reforçando uma quarta-feira de futebol quase ininterrupto.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, com horários e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 06h45 — Tottenham x Sydney — SportyNet (na TV e no YouTube)
  • 07h00 — Cerezo Osaka x Borussia Dortmund — X Sports e SportyNet (no YouTube)
  • 14h00 — Villarreal x Al Ula — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
  • 15h30 — Real Betis x Lyon — X Sports
  • 15h30 — Como x Villarreal — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
  • 17h00 — Al Ula x Como — UOL (na TV, no YouTube e UOL Play)
  • 20h30 — Liverpool x Wrexham — SportyNet (na TV e no YouTube)

Champions League — qualificatória

  • 12h00 — Kairat Almaty x Omonia Nicosia — X Sports

Campeonato Argentino

  • 14h30 — Barracas Central x Aldosivi — Disney+
  • 19h15 — Gimnasia y Esgrima x River Plate — ESPN 4 e Disney+
Continua após a publicidade

Copa Sul-Americana

  • 19h00 — Vasco x Independiente Medellín — ESPN e Disney+
  • 21h30 — RB Bragantino x Sporting Cristal — Paramount+
  • 21h30 — Cienciano x Lanús — Paramount+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino

  • 19h00 — Palmeiras x Corinthians — SporTV
  • 21h00 — Ferroviária x Taubaté — Paulistão (no YouTube)

Campeonato Brasileiro Série A – 21ª Rodada

  • 19h30 – Internacional x Flamengo – Prime Video
  • 19h30 – Mirassol x Remo – Premiere
  • 21h30 – Fluminense x Bahia – TV Globo e Premiere
  • 21h30 – Vitória x Palmeiras – TV Globo, ge tv e Premiere
Continua após a publicidade
    Publicidade
    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

    Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

    Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELAMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 29,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).