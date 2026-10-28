Jogos de hoje, quarta, 28 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Cinco partidas, incluindo o clássico entre Santos e Palmeiras, agitam o Brasileirão; Liverpool x Chelsea é o destaque na Europa
A quarta-feira, 28, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Santos x Palmeiras, Fluminense x Internacional e Bahia x São Paulo estão entre os principais confrontos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, Liverpool x Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, e Bayern de Munique x Magdeburg, pela Copa da Alemanha, são destaques do dia.
A programação internacional começa às 7h, com Gamba Osaka x Buriram United e Kashima Antlers x Pohang Steelers, pela Champions League da Ásia. Na Alemanha, a Copa nacional terá oito confrontos, incluindo Freiburg x Wolfsburg, às 14h, e Bayern de Munique x Magdeburg, às 16h45.
Na Itália, Milan x Bologna, Venezia x Inter de Milão e Parma x Udinese abrem a programação da Serie A às 14h30. Mais tarde, às 16h45, Genoa x Juventus e Monza x Napoli completam os jogos do Campeonato Italiano, em confrontos importantes para a classificação.
Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa terá cinco partidas pelas oitavas de final. Às 16h30, Manchester City x Brighton abre a programação, enquanto Liverpool x Chelsea, às 17h, é o principal confronto da competição. Bournemouth x Aston Villa, Fulham x Crystal Palace e Sunderland x Brentford também entram em campo.
O futebol feminino terá uma programação importante, com destaque para a Champions League Feminina. Às 14h45, Bayern de Munique x Real Madrid e Chelsea x Roma movimentam a competição. Mais tarde, às 17h, Arsenal x Benfica e Lyon x Inter de Milão completam os principais confrontos europeus. Pela Copa do Mundo Feminina Sub-17, Brasil x Polônia se enfrentam às 15h.
No futebol brasileiro, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 19h30, com três partidas simultâneas. Santos x Palmeiras protagoniza o clássico paulista na Vila Belmiro, enquanto Fluminense x Internacional movimenta o Maracanã. No mesmo horário, Red Bull Bragantino x Chapecoense também entra em campo.
Mais tarde, às 21h30, Bahia x São Paulo e Remo x Botafogo encerram a programação da Série A.
Confira os principais jogos desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 07h00 – Gamba Osaka x Buriram United – Disney+
- 07h00 – Kashima Antlers x Pohang Steelers – Disney+
Copa da Alemanha
- 14h00 – Dynamo Dresden x Schalke 04 – Disney+
- 14h00 – Freiburg x Wolfsburg – Disney+
- 14h00 – Jeddeloh x Hertha Berlin – Disney+
- 14h00 – Paderborn x Stuttgart – Disney+
- 16h45 – Bayern de Munique x Magdeburg – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Hannover x Kaiserslautern – Disney+
- 16h45 – Holstein Kiel x Hoffenheim – Disney+
- 16h45 – Bayer Leverkusen x Nürnberg – Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 – Parma x Udinese – Disney+
- 14h30 – Venezia x Inter de Milão – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 14h30 – Milan x Bologna – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Genoa x Juventus – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 16h45 – Monza x Napoli – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 16h30 – Manchester City x Brighton – Disney+
- 16h45 – Bournemouth x Aston Villa – Disney+
- 16h45 – Fulham x Crystal Palace – Disney+
- 16h45 – Sunderland x Brentford – Disney+
- 17h00 – Liverpool x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 15h00 – Anaitasuna x Alavés – Disney+
- 15h00 – Tarancón x Levante – Disney+
- 17h00 – Navalcarnero x Real Betis – Disney+
- 17h00 – Salamanca x Celta de Vigo – Disney+
- 17h00 – Tavernes de la Valldigna x Valencia – Disney+
Champions League Feminina
- 14h45 – Bayern de Munique x Real Madrid – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h45 – Chelsea x Roma – ESPN 3 e Disney+
- 14h45 – Servette x OH Leuven – Disney+
- 17h00 – Arsenal x Benfica – ESPN 3 e Disney+
- 17h00 – Lyon x Inter de Milão – Disney+
Copa do Mundo Feminina Sub-17
- 12h00 – Alemanha x Venezuela – SporTV 3
- 15h00 – Brasil x Polônia – CazéTV e SporTV
Campeonato Escocês
- 17h00 – Hearts x Rangers – Canal GOAT
Campeonato Português – Taça da Liga
- 17h30 – Porto x Académico de Viseu – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play
Copa Argentina – Semifinal
- 21h15 – Atlético Tucumán x Platense – Xsports (YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Fluminense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 – Santos x Palmeiras – Premiere
- 19h30 – Red Bull Bragantino x Chapecoense – Premiere
- 21h30 – Bahia x São Paulo – Globo, Sportv, ge tv e Premiere
- 21h30 – Remo x Botafogo – Globo e Premiere