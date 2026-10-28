🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Esporte

Jogos de hoje, quarta, 28 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Cinco partidas, incluindo o clássico entre Santos e Palmeiras, agitam o Brasileirão; Liverpool x Chelsea é o destaque na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 06h00
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos, vai ser o palco da partida entre Santos e Palmeiras hoje (Ricardo Moreira/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, quarta, 28 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 28, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Santos x Palmeiras, Fluminense x Internacional e Bahia x São Paulo estão entre os principais confrontos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, Liverpool x Chelsea, pela Copa da Liga Inglesa, e Bayern de Munique x Magdeburg, pela Copa da Alemanha, são destaques do dia.

A programação internacional começa às 7h, com Gamba Osaka x Buriram United e Kashima Antlers x Pohang Steelers, pela Champions League da Ásia. Na Alemanha, a Copa nacional terá oito confrontos, incluindo Freiburg x Wolfsburg, às 14h, e Bayern de Munique x Magdeburg, às 16h45.

Na Itália, Milan x Bologna, Venezia x Inter de Milão e Parma x Udinese abrem a programação da Serie A às 14h30. Mais tarde, às 16h45, Genoa x Juventus e Monza x Napoli completam os jogos do Campeonato Italiano, em confrontos importantes para a classificação.

Siga

Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa terá cinco partidas pelas oitavas de final. Às 16h30, Manchester City x Brighton abre a programação, enquanto Liverpool x Chelsea, às 17h, é o principal confronto da competição. Bournemouth x Aston Villa, Fulham x Crystal Palace e Sunderland x Brentford também entram em campo.

Continua após a publicidade

O futebol feminino terá uma programação importante, com destaque para a Champions League Feminina. Às 14h45, Bayern de Munique x Real Madrid e Chelsea x Roma movimentam a competição. Mais tarde, às 17h, Arsenal x Benfica e Lyon x Inter de Milão completam os principais confrontos europeus. Pela Copa do Mundo Feminina Sub-17, Brasil x Polônia se enfrentam às 15h.

No futebol brasileiro, a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 19h30, com três partidas simultâneas. Santos x Palmeiras protagoniza o clássico paulista na Vila Belmiro, enquanto Fluminense x Internacional movimenta o Maracanã. No mesmo horário, Red Bull Bragantino x Chapecoense também entra em campo.

Continua após a publicidade

Mais tarde, às 21h30, Bahia x São Paulo e Remo x Botafogo encerram a programação da Série A. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Confira os principais jogos desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 07h00 – Gamba Osaka x Buriram United – Disney+
  • 07h00 – Kashima Antlers x Pohang Steelers – Disney+

Copa da Alemanha

  • 14h00 – Dynamo Dresden x Schalke 04 – Disney+
  • 14h00 – Freiburg x Wolfsburg – Disney+
  • 14h00 – Jeddeloh x Hertha Berlin – Disney+
  • 14h00 – Paderborn x Stuttgart – Disney+
  • 16h45 – Bayern de Munique x Magdeburg – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Hannover x Kaiserslautern – Disney+
  • 16h45 – Holstein Kiel x Hoffenheim – Disney+
  • 16h45 – Bayer Leverkusen x Nürnberg – Disney+
Continua após a publicidade

Campeonato Italiano

  • 14h30 – Parma x Udinese – Disney+
  • 14h30 – Venezia x Inter de Milão – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 14h30 – Milan x Bologna – ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 – Genoa x Juventus – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 16h45 – Monza x Napoli – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Copa da Liga Inglesa

  • 16h30 – Manchester City x Brighton – Disney+
  • 16h45 – Bournemouth x Aston Villa – Disney+
  • 16h45 – Fulham x Crystal Palace – Disney+
  • 16h45 – Sunderland x Brentford – Disney+
  • 17h00 – Liverpool x Chelsea – ESPN e Disney+

Copa do Rei da Espanha

  • 15h00 – Anaitasuna x Alavés – Disney+
  • 15h00 – Tarancón x Levante – Disney+
  • 17h00 – Navalcarnero x Real Betis – Disney+
  • 17h00 – Salamanca x Celta de Vigo – Disney+
  • 17h00 – Tavernes de la Valldigna x Valencia – Disney+
Continua após a publicidade

Champions League Feminina

  • 14h45 – Bayern de Munique x Real Madrid – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h45 – Chelsea x Roma – ESPN 3 e Disney+
  • 14h45 – Servette x OH Leuven – Disney+
  • 17h00 – Arsenal x Benfica – ESPN 3 e Disney+
  • 17h00 – Lyon x Inter de Milão – Disney+

Copa do Mundo Feminina Sub-17

  • 12h00 – Alemanha x Venezuela – SporTV 3
  • 15h00 – Brasil x Polônia – CazéTV e SporTV

Campeonato Escocês

  • 17h00 – Hearts x Rangers – Canal GOAT

Campeonato Português – Taça da Liga

  • 17h30 – Porto x Académico de Viseu – Canal UOL, UOL Esporte (YouTube) e UOL Play

Copa Argentina – Semifinal

  • 21h15 – Atlético Tucumán x Platense – Xsports (YouTube)

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 – Fluminense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
  • 19h30 – Santos x Palmeiras – Premiere
  • 19h30 – Red Bull Bragantino x Chapecoense – Premiere
  • 21h30 – Bahia x São Paulo – Globo, Sportv, ge tv e Premiere
  • 21h30 – Remo x Botafogo – Globo e Premiere
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).