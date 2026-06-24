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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 24 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa

Último jogo do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026 é o destaque de hoje, 24

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 13h08
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Brasil joga contra a Escócia nesta quarta, 24 (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 24 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 24 de junho, será totalmente dedicada à Copa do Mundo FIFA 2026, com seis partidas distribuídas entre a tarde e a noite. O principal destaque fica para Escócia x Brasil, às 19h, em um confronto que concentra as atenções do torcedor brasileiro e ser decisivo na definição do grupo.

A rodada começa às 16h, com dois jogos simultâneos. Suíça x Canadá vale a liderança do Grupo B. No mesmo horário, Bósnia e Herzegovina x Catar coloca frente a frente equipes que ainda buscam a classificação.

Às 19h, o Brasil entra em campo contra a Escócia. A seleção brasileira terá pela frente um adversário tradicionalmente físico, disciplinado e perigoso nas bolas paradas. Um empate garante o Brasil na próxima fase. No mesmo horário, Marrocos x Haiti completa a rodada no Grupo C, em uma partida que pode definir a liderança da chave.

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A programação se encerra às 22h, novamente com dois jogos simultâneos. Tchéquia x México aparece como um dos confrontos mais equilibrados da rodada. O México precisa somente de um empate para garantir a liderança do grupo, enquanto a Tchéquia precisa vencer para sonhar com a classificação. Já África do Sul x Coreia do Sul fecha o dia com um duelo em que está tudo em aberto por uma vaga na próxima fase.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 24 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo FIFA 2026

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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