Jogos de hoje, quarta, 22 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, São Paulo e outros brasileiros entram em campo . Saiba como assistir
A quarta-feira, 22 de julho, será movimentada no futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, os playoffs da Copa Sul-Americana e uma agenda cheia da Série B. A programação também inclui confrontos da Copa do Brasil Feminina.
No Brasileirão Série A, o primeiro jogo da noite será Coritiba x Palmeiras, às 19h30. Mais tarde, às 21h30, três partidas movimentam simultaneamente a elite nacional: Internacional x Cruzeiro, Chapecoense x Flamengo e São Paulo x Athletico-PR. A rodada reúne clubes que disputam objetivos importantes na tabela e pode mexer tanto na parte de cima quanto na briga por recuperação no campeonato.
A Série B também terá uma noite cheia. Às 19h30, Ceará x CRB e Operário-PR x Ponte Preta abrem a programação da segunda divisão. Às 20h30, Goiás x Sport coloca frente a frente duas camisas pesadas do futebol nacional. Mais tarde, às 21h30, Náutico x Londrina fecha a agenda da Série B.
Pela Copa Sul-Americana, os playoffs das oitavas reservam três jogos. Às 19h, Independiente Medellín x Vasco aparece como um dos principais atrativos da noite. Às 21h30, Sporting Cristal x RB Bragantino e Lanús x Cienciano completam a programação do torneio.
No futebol feminino, a Copa do Brasil Feminina terá dois jogos pelas oitavas de final: Botafogo x RB Bragantino, às 19h, e Atlético-MG x Atlético-PI, às 19h30.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 22 de julho, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)
- 19h00 — Botafogo x RB Bragantino — SporTV
- 19h30 — Atlético-MG x Atlético-PI — Lance!TV
Campeonato Brasileiro Série A
- 19h30 — Coritiba x Palmeiras — Prime Video
- 21h30 — Internacional x Cruzeiro — TV Globo e Premiere
- 21h30 — Chapecoense x Flamengo — TV Globo e Premiere
- 21h30 — São Paulo x Athletico-PR — TV Globo, ge tv e Premiere
Campeonato Brasileiro Série B
- 19h30 — Ceará x CRB — SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+
- 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta — Disney+
- 20h30 — Goiás x Sport — Disney+
- 21h30 — Náutico x Londrina — TV Globo, Sportv e Premiere
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa Sul-Americana (playoffs)
- 19h00 — Independiente Medellín x Vasco — ESPN e Disney+
- 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino — Paramount+
- 21h30 — Lanús x Cienciano — Paramount+