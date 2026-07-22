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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 22 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, São Paulo e outros brasileiros entram em campo . Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 18h07
CHAPECO, BRAZIL - MAY 23: General View of Arena Conda prior a match between Chapecoense and Zulia as part of Copa Bridgestone Libertadores at Arena Conda on May 23, 2017 in Chapeco, Brazil (Photo by Cristiano Andujar/Getty Images)
Arena Condá, em Chapecó (Cristiano Andujar/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 22 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 22 de julho, será movimentada no futebol, com destaque para a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, os playoffs da Copa Sul-Americana e uma agenda cheia da Série B. A programação também inclui confrontos da Copa do Brasil Feminina.

No Brasileirão Série A, o primeiro jogo da noite será Coritiba x Palmeiras, às 19h30. Mais tarde, às 21h30, três partidas movimentam simultaneamente a elite nacional: Internacional x Cruzeiro, Chapecoense x Flamengo e São Paulo x Athletico-PR. A rodada reúne clubes que disputam objetivos importantes na tabela e pode mexer tanto na parte de cima quanto na briga por recuperação no campeonato.

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A Série B também terá uma noite cheia. Às 19h30, Ceará x CRB e Operário-PR x Ponte Preta abrem a programação da segunda divisão. Às 20h30, Goiás x Sport coloca frente a frente duas camisas pesadas do futebol nacional. Mais tarde, às 21h30, Náutico x Londrina fecha a agenda da Série B.

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Pela Copa Sul-Americana, os playoffs das oitavas reservam três jogos. Às 19h, Independiente Medellín x Vasco aparece como um dos principais atrativos da noite. Às 21h30, Sporting Cristal x RB Bragantino e Lanús x Cienciano completam a programação do torneio.

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No futebol feminino, a Copa do Brasil Feminina terá dois jogos pelas oitavas de final: Botafogo x RB Bragantino, às 19h, e Atlético-MG x Atlético-PI, às 19h30. 

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 22 de julho, com horários e canais:

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Feminina (oitavas de final)

  • 19h00 — Botafogo x RB Bragantino — SporTV
  • 19h30 — Atlético-MG x Atlético-PI — Lance!TV

Campeonato Brasileiro Série A

  • 19h30 — Coritiba x Palmeiras — Prime Video
  • 21h30 — Internacional x Cruzeiro — TV Globo e Premiere
  • 21h30 — Chapecoense x Flamengo — TV Globo e Premiere
  • 21h30 — São Paulo x Athletico-PR — TV Globo, ge tv e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h30 — Ceará x CRB — SportyNet, Xsports, ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 — Operário-PR x Ponte Preta — Disney+
  • 20h30 — Goiás x Sport — Disney+
  • 21h30 — Náutico x Londrina — TV Globo, Sportv e Premiere

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa Sul-Americana (playoffs)

  • 19h00 — Independiente Medellín x Vasco — ESPN e Disney+
  • 21h30 — Sporting Cristal x RB Bragantino — Paramount+
  • 21h30 — Lanús x Cienciano — Paramount+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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