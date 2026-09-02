Jogos de hoje, quarta, 2 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Santos, Palmeiras, Vitória e Vasco decidem duas vagas na Copa do Brasil; Flamengo e Mirassol jogam pelo Brasileirão
A quarta-feira, 2 de setembro, tem como principais atrações os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Santos x Palmeiras e Vitória x Vasco definem dois semifinalistas do torneio nacional, enquanto Flamengo e Mirassol cumprem compromisso atrasado pelo Campeonato Brasileiro. No exterior, Bayern de Munique joga pela Copa da Alemanha, Burnley e Middlesbrough se enfrentam pela Championship, e Vélez x Boca Juniors movimenta a Copa da Argentina.
Na Copa da Itália, dois confrontos movimentam a programação desta quarta-feira. Sassuolo x Frosinone, às 10h, abre o dia no futebol italiano, enquanto Udinese x Venezia, às 13h, completa a rodada selecionada do torneio.
Na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique visita o Osnabrück às 15h45, em confronto eliminatório pela primeira fase. O gigante bávaro entra em campo como favorito diante de um adversário de divisão inferior, em um torneio tradicionalmente marcado por confrontos de jogo único e possibilidade de surpresas.
Na Inglaterra, Burnley x Middlesbrough, às 16h, movimenta a Championship. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam ganhar espaço nas primeiras rodadas da segunda divisão inglesa e aparece como a principal atração do país nesta quarta-feira.
No Brasil, Flamengo e Mirassol se enfrentam às 19h30, no Maracanã, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro chega ao confronto buscando diminuir a vantagem para o líder Palmeiras para apenas um ponto.
Na Argentina, Vélez e Boca Juniors se enfrentam às 21h15, pela Copa da Argentina. O duelo eliminatório antecede as duas grandes decisões da noite no futebol brasileiro.
Às 21h30, a Copa do Brasil concentra as atenções. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Palmeiras precisando reverter a derrota por 3 a 0 sofrida no primeiro clássico. No Barradão, Vitória e Vasco voltam a se enfrentar depois da vitória cruz-maltina por 1 a 0 no jogo de ida. Os classificados avançam às semifinais da competição.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 2 de setembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Itália
- 10h00 – Sassuolo x Frosinone – Sportynet (TV e Youtube)
- 13h00 – Udinese x Venezia – Sportynet (TV e Youtube)
Copa da Alemanha
- 15h45 – Osnabrück x Bayern de Munique – ESPN e Disney+
Championship
- 16h00 – Burnley x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+
Copa da Argentina
- 21h15 – Vélez x Boca Juniors – Xsports (TV e YouTube)
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Flamengo x Mirassol – Premiere
Copa do Brasil
- 21h30 – Santos x Palmeiras – TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video
- 21h30 – Vitória x Vasco – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video