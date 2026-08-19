Jogos de hoje, quarta, 19 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Bragantino entram em campo. Saiba como assistir
A quarta-feira, 19, concentra uma das noites mais importantes da semana para o futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro decidem vagas nas quartas de final da Libertadores, enquanto Atlético-MG e Red Bull Bragantino voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana. A programação ainda tem quatro partidas pelos playoffs da Champions League, Campeonato Espanhol e cinco confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Na Champions League, quatro confrontos pelos playoffs que antecedem a fase de liga serão disputados simultaneamente às 16h. Celtic x LASK Linz, Hapoel Beer Sheva x Sabah, NEC Nijmegen x Bodo/Glimt e Slovan Bratislava x Celje entram em campo em busca de vantagem na disputa pelas últimas vagas no principal torneio europeu de clubes.
Na Libertadores, a programação começa às 19h com dois jogos. O Palmeiras visita o Cerro Porteño, em Assunção, enquanto Coquimbo Unido e Platense também decidem a classificação. Mais tarde, às 21h30, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, em duelo brasileiro que vale vaga nas quartas de final da competição continental.
A Copa Sul-Americana também reserva uma decisão brasileira. Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h, em Belo Horizonte, na partida de volta das oitavas. O time mineiro chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista. Às 21h30, Montevideo City Torque x Tigre e Independiente Santa Fe x River Plate completam a programação do torneio.
O futebol europeu ainda tem Atlético de Madrid x Málaga, às 16h, pelo Campeonato Espanhol. No Brasil, a Série B ocupa boa parte da noite, com Fortaleza x São Bernardo e Avaí x Sport às 19h30, Vila Nova x Ponte Preta e Cuiabá x Operário-PR às 20h30 e Botafogo-SP x Criciúma às 21h30.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League
- 16h00 – Celtic x LASK Linz – Space e HBO Max
- 16h00 – Hapoel Beer Sheva x Sabah – HBO Max
- 16h00 – NEC x Bodo/Glimt – TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
- 16h00 – Slovan Bratislava x Celje – HBO Max
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Atlético de Madrid x Málaga – CazéTV
Copa Libertadores
- 19h00 – Cerro Porteño x Palmeiras – Paramount+
- 19h00 – Coquimbo Unido x Platense – Paramount+
- 21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+
- 21h30 – Montevideo City Torque x Tigre – Paramount+
- 21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Fortaleza x São Bernardo – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
- 19h30 – Avaí x Sport – Disney+
- 20h30 – Vila Nova x Ponte Preta – Disney+
- 20h30 – Cuiabá x Operário-PR – Disney+
- 21h30 – Botafogo-SP x Criciúma – ESPN 4 e Disney+