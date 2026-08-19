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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 19 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Bragantino entram em campo. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 19 ago 2026, 17h55
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 19 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 19, concentra uma das noites mais importantes da semana para o futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro decidem vagas nas quartas de final da Libertadores, enquanto Atlético-MG e Red Bull Bragantino voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana. A programação ainda tem quatro partidas pelos playoffs da Champions League, Campeonato Espanhol e cinco confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Champions League, quatro confrontos pelos playoffs que antecedem a fase de liga serão disputados simultaneamente às 16h. Celtic x LASK Linz, Hapoel Beer Sheva x Sabah, NEC Nijmegen x Bodo/Glimt e Slovan Bratislava x Celje entram em campo em busca de vantagem na disputa pelas últimas vagas no principal torneio europeu de clubes.

Na Libertadores, a programação começa às 19h com dois jogos. O Palmeiras visita o Cerro Porteño, em Assunção, enquanto Coquimbo Unido e Platense também decidem a classificação. Mais tarde, às 21h30, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, em duelo brasileiro que vale vaga nas quartas de final da competição continental.

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A Copa Sul-Americana também reserva uma decisão brasileira. Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam às 19h, em Belo Horizonte, na partida de volta das oitavas. O time mineiro chega em vantagem após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista. Às 21h30, Montevideo City Torque x Tigre e Independiente Santa Fe x River Plate completam a programação do torneio.

O futebol europeu ainda tem Atlético de Madrid x Málaga, às 16h, pelo Campeonato Espanhol. No Brasil, a Série B ocupa boa parte da noite, com Fortaleza x São Bernardo e Avaí x Sport às 19h30, Vila Nova x Ponte Preta e Cuiabá x Operário-PR às 20h30 e Botafogo-SP x Criciúma às 21h30.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 19 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 16h00 – Celtic x LASK Linz – Space e HBO Max
  • 16h00 – Hapoel Beer Sheva x Sabah – HBO Max
  • 16h00 – NEC x Bodo/Glimt – TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
  • 16h00 – Slovan Bratislava x Celje – HBO Max
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Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Atlético de Madrid x Málaga – CazéTV

Copa Libertadores

  • 19h00 – Cerro Porteño x Palmeiras – Paramount+
  • 19h00 – Coquimbo Unido x Platense – Paramount+
  • 21h30 – Flamengo x Cruzeiro – Globo, ge tv e Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Atlético-MG x Red Bull Bragantino – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Montevideo City Torque x Tigre – Paramount+
  • 21h30 – Independiente Santa Fe x River Plate – ESPN e Disney+
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Fortaleza x São Bernardo – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN 4 e Disney+
  • 19h30 – Avaí x Sport – Disney+
  • 20h30 – Vila Nova x Ponte Preta – Disney+
  • 20h30 – Cuiabá x Operário-PR – Disney+
  • 21h30 – Botafogo-SP x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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