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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 17 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Estreias de Portugal e Colômbia e Inglaterra x Croácia são os destaques da Copa do Mundo hoje, 17. Saiba como assistir aos jogos ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h09
PALM BEACH, FLORIDA - JUNE 14: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) Cristiano Ronaldo #7 of Portugal poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 14, 2026 in Palm Beach, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)
Cristiano Ronaldo entra em campo para disputar a sua sexta Copa do Mundo (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A quarta-feira, 17 de junho, será totalmente dedicada à Copa do Mundo FIFA 2026, com quatro partidas distribuídas entre a tarde e a noite. A programação reúne seleções tradicionais, confrontos de diferentes continentes e um duelo de grande peso: Inglaterra x Croácia, às 17h.

A rodada começa às 14h, com Portugal x RD Congo. A seleção portuguesa entra em campo como favorita pelo repertório técnico e pela força de seu elenco, enquanto a equipe africana tenta mostrar que pode competir em alto nível.

Às 17h, Inglaterra x Croácia aparece como o principal jogo do dia. O confronto reúne duas seleções europeias acostumadas a chegar longe em grandes competições e promete equilíbrio e qualidade individual dos dois lados. É uma partida com cara de mata-mata logo na estreia do Mundial.

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Mais tarde, às 20h, Gana x Panamá coloca frente a frente uma seleção africana de tradição e uma equipe centro-americana em busca de afirmação. A programação se encerra às 23h, com Uzbequistão x Colômbia, duelo que opõe a força emergente do futebol asiático à técnica e competitividade sul-americana.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo FIFA 2026

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Copa do Mundo 2026
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