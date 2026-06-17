Jogos de hoje, quarta, 17 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quarta-feira, 17 de junho, será totalmente dedicada à Copa do Mundo FIFA 2026, com quatro partidas emocionantes. Destaque para o grande confronto Inglaterra x Croácia, às 17h. Portugal e Colômbia também entram em campo. Confira a programação completa e onde assistir a todos os duelos.

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A quarta-feira, 17 de junho, será totalmente dedicada à Copa do Mundo FIFA 2026, com quatro partidas distribuídas entre a tarde e a noite. A programação reúne seleções tradicionais, confrontos de diferentes continentes e um duelo de grande peso: Inglaterra x Croácia, às 17h.

A rodada começa às 14h, com Portugal x RD Congo. A seleção portuguesa entra em campo como favorita pelo repertório técnico e pela força de seu elenco, enquanto a equipe africana tenta mostrar que pode competir em alto nível.

Às 17h, Inglaterra x Croácia aparece como o principal jogo do dia. O confronto reúne duas seleções europeias acostumadas a chegar longe em grandes competições e promete equilíbrio e qualidade individual dos dois lados. É uma partida com cara de mata-mata logo na estreia do Mundial.

Mais tarde, às 20h, Gana x Panamá coloca frente a frente uma seleção africana de tradição e uma equipe centro-americana em busca de afirmação. A programação se encerra às 23h, com Uzbequistão x Colômbia, duelo que opõe a força emergente do futebol asiático à técnica e competitividade sul-americana.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 17 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo FIFA 2026

14h00 – Portugal x RD Congo – CazéTV

– CazéTV 17h00 – Inglaterra x Croácia – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no globoplay) e CazéTV

– TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no globoplay) e CazéTV 20h00 – Gana x Panamá – CazéTV

– CazéTV 23h00 – Uzbequistão x Colômbia – TV Globo, Sportv, ge tv (no globoplay) e CazéTV