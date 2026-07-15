Jogos de hoje, quarta, 15 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Prepare-se para um clássico! Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo 2026, em um duelo repleto de história e rivalidade. Com Messi liderando a Argentina em sua provável última Copa, e uma talentosa Inglaterra em busca do título, a partida promete ser eletrizante. Não perca!

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A agenda de futebol desta quarta-feira, 15 de julho, reserva um dos confrontos de maior rivalidade na história do esporte. Em uma partida que promete parar o planeta, Inglaterra e Argentina se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo, carregado de capítulos históricos e polêmicos, coloca frente a frente os atuais campeões mundiais e uma talentosa geração inglesa em busca de um título que não vem há seis décadas. A partida, que acontece em Atlanta, nos Estados Unidos, definirá o segundo finalista do torneio.

O confronto entre ingleses e argentinos é o sexto na história das Copas e reedita duelos memoráveis como o de 1986, com a genialidade de Diego Maradona, e o de 1998, decidido nos pênaltis. A seleção argentina, liderada por Lionel Messi em sua última participação no torneio, chega embalada após superar a Suíça na prorrogação, enquanto a Inglaterra eliminou a Noruega para garantir sua vaga.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 15 de julho de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo de 2026 (Semifinal)

16h00 – Inglaterra x Argentina – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

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