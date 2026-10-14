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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 14 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras, Galo na semifinal da Sul-Americana e rodada da Champions League agitam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Fluminense e Palmeiras hoje (Wagner Meier/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 14 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 14 de outubro, será marcada por confrontos decisivos no Brasil e na Europa. Fluminense x Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, e Atlético-MG x Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, são os destaques nacionais. Na Champions League, Manchester City x Paris Saint-Germain e Roma x Real Madrid concentram as atenções.

A Champions League da Ásia terá Kashiwa Reysol x Port e Vissel Kobe x Jeonbuk Hyundai, ambos às 7h.

Na Europa, a Champions League começa às 13h45, com LASK Linz x Liverpool e Feyenoord x Como. Às 16h, Manchester City x PSG e Roma x Real Madrid são os principais atrativos. Aston Villa, Borussia Dortmund e Porto também entram em campo.

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Na Argentina, Sarmiento x River Plate movimenta o campeonato nacional às 19h.

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O Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque, às 19h, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O clube mineiro busca construir uma vantagem antes do confronto de volta. 

Mais tarde, às 21h30, Fluminense x Palmeiras se enfrentam no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 07h00 – Kashiwa Reysol x Port – Disney+
  • 07h00 – Vissel Kobe x Jeonbuk Hyundai – Disney+
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Champions League

  • 13h45 – LASK Linz x Liverpool – TNT e HBO Max
  • 13h45 – Feyenoord x Como – Space e HBO Max
  • 16h00 – Roma x Real Madrid – TNT e HBO Max
  • 16h00 – Manchester City x PSG – HBO Max
  • 16h00 – Aston Villa x Fenerbahçe – Space e HBO Max
  • 16h00 – Real Betis x Porto – HBO Max
  • 16h00 – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund – HBO Max
  • 16h00 – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas – HBO Max
  • 16h00 – Slovan Bratislava x Stuttgart – HBO Max

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 16h00 – Lincoln City x West Ham – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Sarmiento x River Plate – Disney+
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa Sul-Americana – Semifinal

  • 19h00 – Atlético-MG x Montevideo City Torque – ESPN e Disney+

Copa Libertadores – Semifinal

  • 21h30 – Fluminense x Palmeiras – TV Globo, ge tv e Paramount+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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