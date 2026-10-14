Jogos de hoje, quarta, 14 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras, Galo na semifinal da Sul-Americana e rodada da Champions League agitam o dia
A quarta-feira, 14 de outubro, será marcada por confrontos decisivos no Brasil e na Europa. Fluminense x Palmeiras, pela semifinal da Libertadores, e Atlético-MG x Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, são os destaques nacionais. Na Champions League, Manchester City x Paris Saint-Germain e Roma x Real Madrid concentram as atenções.
A Champions League da Ásia terá Kashiwa Reysol x Port e Vissel Kobe x Jeonbuk Hyundai, ambos às 7h.
Na Europa, a Champions League começa às 13h45, com LASK Linz x Liverpool e Feyenoord x Como. Às 16h, Manchester City x PSG e Roma x Real Madrid são os principais atrativos. Aston Villa, Borussia Dortmund e Porto também entram em campo.
Na Argentina, Sarmiento x River Plate movimenta o campeonato nacional às 19h.
O Atlético-MG recebe o Montevideo City Torque, às 19h, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O clube mineiro busca construir uma vantagem antes do confronto de volta.
Mais tarde, às 21h30, Fluminense x Palmeiras se enfrentam no Maracanã, pela semifinal da Libertadores.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 07h00 – Kashiwa Reysol x Port – Disney+
- 07h00 – Vissel Kobe x Jeonbuk Hyundai – Disney+
Champions League
- 13h45 – LASK Linz x Liverpool – TNT e HBO Max
- 13h45 – Feyenoord x Como – Space e HBO Max
- 16h00 – Roma x Real Madrid – TNT e HBO Max
- 16h00 – Manchester City x PSG – HBO Max
- 16h00 – Aston Villa x Fenerbahçe – Space e HBO Max
- 16h00 – Real Betis x Porto – HBO Max
- 16h00 – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund – HBO Max
- 16h00 – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas – HBO Max
- 16h00 – Slovan Bratislava x Stuttgart – HBO Max
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 16h00 – Lincoln City x West Ham – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h00 – Sarmiento x River Plate – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa Sul-Americana – Semifinal
- 19h00 – Atlético-MG x Montevideo City Torque – ESPN e Disney+
Copa Libertadores – Semifinal
- 21h30 – Fluminense x Palmeiras – TV Globo, ge tv e Paramount+