Jogos de hoje, quarta, 12 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Cruzeiro x Flamengo é o destaque do dia; Palmeiras, Bragantino e Atlético-MG também jogam nesta quarta, 12
A quarta-feira, 12 de agosto, oferece uma agenda extensa de futebol, com decisões e confrontos eliminatórios espalhados por América do Sul, Europa e América do Norte. No Brasil, as atenções se concentram principalmente nas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, enquanto a tarde reserva a decisão da Supercopa da UEFA e jogos do Campeonato Paulista Feminino.
Na Europa, PSG e Aston Villa se enfrentam às 16h pela Supercopa da UEFA. A programação internacional começa mais cedo, às 13h, com Copenhagen x Debreceni pela Conference League, e também inclui amistosos envolvendo Everton, Newcastle, Arsenal, Como, Manchester United, Leeds, Deportivo La Coruña e Real Madrid.
Na Libertadores, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño às 19h, no Nubank Parque, enquanto Platense e Coquimbo Unido jogam no mesmo horário. O principal confronto da noite, Cruzeiro x Flamengo, acontece às 21h30, no Mineirão.
A Copa Sul-Americana também coloca brasileiros frente a frente. Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam às 19h, em Bragança Paulista, no primeiro jogo das oitavas. Tigre x Montevideo City Torque ocorre simultaneamente.
O futebol feminino também tem espaço na rodada. Pelo Campeonato Paulista Feminino, Mirassol e Corinthians se enfrentam às 17h. Às 19h, Red Bull Bragantino e Ferroviária medem forças. A noite ainda reserva um confronto pela Copa da Argentina.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Conference League
- 13h00 – Copenhagen x Debreceni – Canal Gol Brasil
Amistosos de clubes
- 13h15 – Everton x Newcastle – SportyNet (TV e YouTube)
- 15h30 – Arsenal x Como – ESPN e Disney+
- 15h30 – Manchester United x Leeds – SportyNet (YouTube)
- 16h00 – Deportivo La Coruña x Real Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
Supercopa da UEFA
- 16h00 – PSG x Aston Villa – SBT, TNT e HBO Max
Copa Libertadores
- 19h00 – Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
- 19h00 – Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
- 21h30 – Cruzeiro x Flamengo – TV Globo, ge tv e Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG – ESPN e Disney+
- 19h00 – Tigre x Montevideo City Torque – Paramount+
Copa da Argentina
- 19h15 – Atlético Tucumán x Independiente – Xsports
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Paulista Feminino
- 17h00 – Mirassol x Corinthians – Sportv
- 19h00 – Red Bull Bragantino x Ferroviária – Paulistão (YouTube)