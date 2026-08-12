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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 12 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Cruzeiro x Flamengo é o destaque do dia; Palmeiras, Bragantino e Atlético-MG também jogam nesta quarta, 12

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 12 ago 2026, 18h16
Estádio do Mineirão vai ser o palco da partida entre Cruzeiro e Internacional neste sábado, 23
Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, vai ser o palco da partida entre Cruzeiro e Atlético-MG nesta terça, 25 (Pedro Vilela/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 12 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A quarta-feira, 12 de agosto, oferece uma agenda extensa de futebol, com decisões e confrontos eliminatórios espalhados por América do Sul, Europa e América do Norte. No Brasil, as atenções se concentram principalmente nas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana, enquanto a tarde reserva a decisão da Supercopa da UEFA e jogos do Campeonato Paulista Feminino.

Na Europa, PSG e Aston Villa se enfrentam às 16h pela Supercopa da UEFA. A programação internacional começa mais cedo, às 13h, com Copenhagen x Debreceni pela Conference League, e também inclui amistosos envolvendo Everton, Newcastle, Arsenal, Como, Manchester United, Leeds, Deportivo La Coruña e Real Madrid.

Na Libertadores, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño às 19h, no Nubank Parque, enquanto Platense e Coquimbo Unido jogam no mesmo horário. O principal confronto da noite, Cruzeiro x Flamengo, acontece às 21h30, no Mineirão.

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A Copa Sul-Americana também coloca brasileiros frente a frente. Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam às 19h, em Bragança Paulista, no primeiro jogo das oitavas. Tigre x Montevideo City Torque ocorre simultaneamente.

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O futebol feminino também tem espaço na rodada. Pelo Campeonato Paulista Feminino, Mirassol e Corinthians se enfrentam às 17h. Às 19h, Red Bull Bragantino e Ferroviária medem forças. A noite ainda reserva um confronto pela Copa da Argentina.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Conference League

  • 13h00 – Copenhagen x Debreceni – Canal Gol Brasil

Amistosos de clubes

  • 13h15 – Everton x Newcastle – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h30 – Arsenal x Como – ESPN e Disney+
  • 15h30 – Manchester United x Leeds – SportyNet (YouTube)
  • 16h00 – Deportivo La Coruña x Real Madrid – SportyNet (TV e YouTube)
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Supercopa da UEFA

  • 16h00 – PSG x Aston Villa – SBT, TNT e HBO Max

Copa Libertadores

  • 19h00 – Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
  • 19h00 – Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
  • 21h30 – Cruzeiro x Flamengo – TV Globo, ge tv e Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Red Bull Bragantino x Atlético-MG – ESPN e Disney+
  • 19h00 – Tigre x Montevideo City Torque – Paramount+
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Copa da Argentina

  • 19h15 – Atlético Tucumán x Independiente – Xsports

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino

  • 17h00 – Mirassol x Corinthians – Sportv
  • 19h00 – Red Bull Bragantino x Ferroviária – Paulistão (YouTube)
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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