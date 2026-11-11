🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Jogos de hoje, quarta, 11 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A grande final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Internacional é o destaque do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 06h00
Troféu da Copa do Brasil Feminina, dourado e prateado, com base de mármore cinza e detalhes em preto, exibido contra um céu azul claro
Troféu da Copa do Brasil Feminina (Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF/Flickr)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, quarta, 11 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 11 de novembro, terá uma programação marcada por confrontos importantes no futebol feminino e na reta final da Série B. Flamengo x Internacional, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina, é a principal atração nacional. Na Europa, a UEFA Champions League Feminina apresenta três partidas, com destaque para Juventus x Lyon, Benfica x Austria Wien e OH Leuven x HB Køge.

A programação internacional começa às 14h45, com OH Leuven x HB Køge, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League Feminina. O confronto acontece na Bélgica e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos importantes para melhorar suas posições na classificação continental.

Às 17h, Juventus x Lyon é o principal destaque europeu. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino, com as italianas tentando aproveitar o mando de campo diante de um dos clubes mais vitoriosos da história da competição. No mesmo horário, Benfica x Austria Wien movimenta a Champions League Feminina em Lisboa. 

No futebol brasileiro, a Série B terá Londrina x Náutico, às 19h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. O confronto, válido pela 38ª e última rodada, foi antecipado pela CBF e será disputado com portões fechados. 

Siga
Continua após a publicidade

O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Flamengo x Internacional, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de ida da final da Copa do Brasil Feminina, em busca de um título inédito para ambos os clubes.

O Flamengo chega à decisão após eliminar o Bahia nas semifinais, enquanto o Internacional garantiu sua classificação ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis. O time carioca tenta construir uma vantagem diante de sua torcida, enquanto as Gurias Coloradas buscam um resultado favorável antes do confronto decisivo, marcado para domingo, 15 de novembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

Continua após a publicidade

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Champions League Feminina

  • 14h45 – OH Leuven x HB Køge – ESPN 4 e Disney+
  • 17h00 – Juventus x Lyon – ESPN e Disney+
  • 17h00 – Benfica x Austria Wien – Disney+

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – Londrina x Náutico – ESPN e Disney+
Continua após a publicidade

Copa do Brasil Feminina – Final (jogo de ida)

  • 21h30 – Flamengo x Internacional – SporTV, Xsports, ge tv, N Sports e Lance! (YouTube)
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).