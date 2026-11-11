Jogos de hoje, quarta, 11 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
A grande final da Copa do Brasil Feminina entre Flamengo e Internacional é o destaque do dia
A quarta-feira, 11 de novembro, terá uma programação marcada por confrontos importantes no futebol feminino e na reta final da Série B. Flamengo x Internacional, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina, é a principal atração nacional. Na Europa, a UEFA Champions League Feminina apresenta três partidas, com destaque para Juventus x Lyon, Benfica x Austria Wien e OH Leuven x HB Køge.
A programação internacional começa às 14h45, com OH Leuven x HB Køge, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League Feminina. O confronto acontece na Bélgica e coloca frente a frente duas equipes que buscam pontos importantes para melhorar suas posições na classificação continental.
Às 17h, Juventus x Lyon é o principal destaque europeu. O confronto reúne duas equipes tradicionais do futebol feminino, com as italianas tentando aproveitar o mando de campo diante de um dos clubes mais vitoriosos da história da competição. No mesmo horário, Benfica x Austria Wien movimenta a Champions League Feminina em Lisboa.
No futebol brasileiro, a Série B terá Londrina x Náutico, às 19h, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. O confronto, válido pela 38ª e última rodada, foi antecipado pela CBF e será disputado com portões fechados.
O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Flamengo x Internacional, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de ida da final da Copa do Brasil Feminina, em busca de um título inédito para ambos os clubes.
O Flamengo chega à decisão após eliminar o Bahia nas semifinais, enquanto o Internacional garantiu sua classificação ao superar o Red Bull Bragantino nos pênaltis. O time carioca tenta construir uma vantagem diante de sua torcida, enquanto as Gurias Coloradas buscam um resultado favorável antes do confronto decisivo, marcado para domingo, 15 de novembro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
UEFA Champions League Feminina
- 14h45 – OH Leuven x HB Køge – ESPN 4 e Disney+
- 17h00 – Juventus x Lyon – ESPN e Disney+
- 17h00 – Benfica x Austria Wien – Disney+
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h00 – Londrina x Náutico – ESPN e Disney+
Copa do Brasil Feminina – Final (jogo de ida)
- 21h30 – Flamengo x Internacional – SporTV, Xsports, ge tv, N Sports e Lance! (YouTube)