Jogos de hoje, domingo, 9 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Seis partidas do Campeonato Brasileiro movimentam o dia, além de jogos na Europa e Argentina. Saiba como assistir
O domingo, 9 de agosto , reúne uma programação extensa no futebol brasileiro e internacional. No Brasil, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca em campo Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Santos, Vasco e outros protagonistas da Série A.
Fora do país, o dia reserva amistosos de peso envolvendo Manchester City, Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool e Monaco, além da abertura do Campeonato Português e de partidas na Holanda, na Inglaterra e na Argentina.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 9 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Holandês
- 07h15 – Sparta Rotterdam x Feyenoord – Disney+
- 09h30 – Zwolle x Ajax – ESPN 2 e Disney+
Amistosos de clubes
- 08h00 – Manchester City x Atlético de Madrid – ESPN e Disney+
- 09h00 – Johor Darul Ta’zim x Chelsea – SportyNet (TV e Youtube)
- 10h00 – Arsenal x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+
- 10h30 – Liverpool x Monaco – Sportynet (TV e Youtube)
Copa da Liga Inglesa
- 12h00 – Mansfield x Sheffield United – Disney+
Campeonato Português
- 14h00 – Porto x Alverca – ESPN e Disney+
- 15h30 – Benfica x Académico de Viseu – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
Campeonato Argentino
- 15h00 – San Lorenzo x Huracán – Disney+
- 17h45 – Defensa y Justicia x Newell’s Old Boys – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro — Série A
- 11h00 – Cruzeiro x Mirassol – Amazon Prime Video
- 16h00 – Bahia x Vasco – TV Globo e Premiere
- 16h00 – Palmeiras x Internacional – TV Globo e Premiere
- 18h30 – Santos x Athletico-PR – Premiere
- 18h30 – Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere
- 19h30 – Flamengo x Vitória – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro — Série B
- 11h00 – Athletic-MG x Criciúma – Disney+
- 16h00 – Náutico x Atlético-GO – TV Globo, SporTV e Premiere
- 16h00 – Novorizontino x Juventude – ESPN e Disney+
- 18h00 – Cuiabá x Fortaleza – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+