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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 9 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Seis partidas do Campeonato Brasileiro movimentam o dia, além de jogos na Europa e Argentina. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 9 ago 2026, 10h28
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 9 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O domingo, 9 de agosto , reúne uma programação extensa no futebol brasileiro e internacional. No Brasil, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca em campo Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Santos, Vasco e outros protagonistas da Série A.

Fora do país, o dia reserva amistosos de peso envolvendo Manchester City, Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool e Monaco, além da abertura do Campeonato Português e de partidas na Holanda, na Inglaterra e na Argentina.

Futebol: as contratações de peso na temporada

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 9 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Holandês

  • 07h15 – Sparta Rotterdam x Feyenoord – Disney+
  • 09h30 – Zwolle x Ajax – ESPN 2 e Disney+
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Amistosos de clubes

  • 08h00 – Manchester City x Atlético de Madrid – ESPN e Disney+
  • 09h00 – Johor Darul Ta’zim x Chelsea – SportyNet (TV e Youtube)
  • 10h00 – Arsenal x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+
  • 10h30 – Liverpool x Monaco – Sportynet (TV e Youtube)

Copa da Liga Inglesa

  • 12h00 – Mansfield x Sheffield United – Disney+

Campeonato Português

  • 14h00 – Porto x Alverca – ESPN e Disney+
  • 15h30 – Benfica x Académico de Viseu – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
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    Campeonato Argentino

    • 15h00 – San Lorenzo x Huracán – Disney+
    • 17h45 – Defensa y Justicia x Newell’s Old Boys – Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro — Série A

    • 11h00 – Cruzeiro x Mirassol – Amazon Prime Video
    • 16h00 – Bahia x Vasco – TV Globo e Premiere
    • 16h00 – Palmeiras x Internacional – TV Globo e Premiere
    • 18h30 – Santos x Athletico-PR – Premiere
    • 18h30 – Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere
    • 19h30 – Flamengo x Vitória – SporTV e Premiere
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    Campeonato Brasileiro — Série B

    • 11h00 – Athletic-MG x Criciúma – Disney+
    • 16h00 – Náutico x Atlético-GO – TV Globo, SporTV e Premiere
    • 16h00 – Novorizontino x Juventude – ESPN e Disney+
    • 18h00 – Cuiabá x Fortaleza – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+
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      TAGS:
      Futebol: onde assistir
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