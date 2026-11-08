Jogos de hoje, domingo, 8 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil; Atlético de Madrid x Barcelona é o destaque na Europa
O domingo, 8 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, é o principal destaque nacional. Na Europa, Atlético de Madrid x Barcelona, Manchester United x Aston Villa e Fiorentina x Juventus estão entre os confrontos mais aguardados do dia. A Série B também terá jogos importantes na reta final da competição.
A programação internacional começa às 8h15, com Heerenveen x Feyenoord, pelo Campeonato Holandês. Na Itália, Napoli x Lazio, às 8h30, abre a rodada da Serie A. Mais tarde, Genoa x Milan e Monza x Atalanta, ambos às 11h, movimentam a competição, enquanto Inter de Milão x Como e Fiorentina x Juventus completam os confrontos italianos.
Na Inglaterra, a Premier League apresenta quatro partidas simultâneas às 11h, incluindo Crystal Palace x Liverpool e Sunderland x Chelsea. Às 13h30, Manchester United x Aston Villa encerra a programação inglesa.
Na Espanha, Elche x Real Betis abre a programação da LaLiga às 10h. Às 12h15, Real Sociedad x Rayo Vallecano entra em campo, enquanto Celta de Vigo x Levante e Villarreal x Getafe jogam às 14h30. O principal confronto acontece às 17h, com Atlético de Madrid x Barcelona, no Metropolitano, em Madri, colocando frente a frente dois dos principais candidatos ao título espanhol.
Na Alemanha, Colônia x Bayer Leverkusen abre os jogos da Bundesliga às 11h30. Mais tarde, Freiburg x Union Berlin e Hoffenheim x Schalke 04 completam a programação. Na França, Rennes x Lille, Le Mans x Monaco e Lens x Olympique de Marseille estão entre os principais confrontos da Ligue 1.
O Campeonato Português também terá rodada movimentada, com cinco partidas. Santa Clara x Gil Vicente e Estoril x Marítimo abrem a programação às 12h30. Às 15h, Vitória de Guimarães x Porto é um dos destaques, enquanto Estrela Amadora x Benfica e Rio Ave x Braga, ambos às 17h30, encerram os jogos da Liga Portugal. Na Holanda, Twente x Ajax e Cambuur x PSV também movimentam a Eredivisie.
No futebol brasileiro, a Série B terá três partidas pela 37ª rodada. Athletic Club x Atlético-GO, às 16h, abre a programação. Mais tarde, às 19h15, Ceará x América-MG e Goiás x Ponte Preta completam os confrontos da segunda divisão, em uma rodada importante na disputa pelo acesso e contra o rebaixamento.
O principal confronto nacional acontece às 17h, com Vasco x Palmeiras, em São Januário, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, em um duelo decisivo por uma vaga na final.
Confira os principais jogos deste domingo, 8 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Holandês – Eredivisie
- 08h15 – Heerenveen x Feyenoord – Disney+
- 10h30 – Twente x Ajax – Disney+
- 12h45 – AZ Alkmaar x Groningen – Disney+
- 12h45 – Cambuur x PSV Eindhoven – Disney+
Campeonato Italiano
- 08h30 – Napoli x Lazio – ESPN e Disney+
- 11h00 – Genoa x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 11h00 – Monza x Atalanta – Disney+
- 14h00 – Inter de Milão x Como – CazéTV e Disney+
- 16h45 – Fiorentina x Juventus – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 09h00 – Liverpool x Arsenal – Xsports
Campeonato Espanhol
- 10h00 – Elche x Real Betis – CazéTV e SportyNet (TV e YouTube)
- 12h15 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – CazéTV
- 14h30 – Celta de Vigo x Levante – CazéTV
- 14h30 – Villarreal x Getafe – SportyNet (TV e YouTube)
- 17h00 – Atlético de Madrid x Barcelona – CazéTV
Campeonato Turco
- 10h00 – Çorum x Fenerbahçe – Disney+
- 12h30 – Alanyaspor x Trabzonspor – Disney+
- 15h00 – Besiktas x Gençlerbirliği – Disney+
Premier League
- 11h00 – Brighton x Brentford – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h00 – Crystal Palace x Liverpool – CazéTV e Disney+
- 11h00 – Ipswich Town x Bournemouth – ESPN 3 e Disney+
- 11h00 – Sunderland x Chelsea – ESPN e Disney+
- 13h30 – Manchester United x Aston Villa – ESPN e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 11h00 – Rennes x Lille – CNN Esportes (YouTube)
- 13h15 – Le Mans x Monaco – Xsports e CazéTV
- 13h15 – Brest x Lyon – CazéTV
- 13h15 – Le Havre x Lorient – CazéTV
- 13h15 – Angers x Nice – CazéTV
- 16h45 – Lens x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 – Colônia x Bayer Leverkusen – SportyNet (YouTube) e OneFootball
- 13h30 – Freiburg x Union Berlin – Canal GOAT, SporTV e OneFootball
- 15h30 – Hoffenheim x Schalke 04 – Xsports e OneFootball
Campeonato Português
- 15h00 – Vitória de Guimarães x Porto – Disney+
- 17h30 – Rio Ave x Braga – Disney+
- 17h30 – Estrela Amadora x Benfica – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil Feminina – Semifinal
- 11h00 – Red Bull Bragantino x Internacional – Xsports, N Sports, SporTV e Lance! (YouTube)
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Athletic Club x Atlético-GO – ESPN e Disney+
- 19h15 – Ceará x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 19h15 – Goiás x Ponte Preta – Disney+
Copa do Brasil – Semifinal (jogo de volta)
- 17h00 – Vasco x Palmeiras – Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video