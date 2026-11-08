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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 8 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil; Atlético de Madrid x Barcelona é o destaque na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 06h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 21: Detail of the trophy prior to the Copa Do Brasil 2025 Final second leg match between Corinthians and Vasco da Gama at Maracana Stadium on December 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 8 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 8 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vasco x Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, é o principal destaque nacional. Na Europa, Atlético de Madrid x Barcelona, Manchester United x Aston Villa e Fiorentina x Juventus estão entre os confrontos mais aguardados do dia. A Série B também terá jogos importantes na reta final da competição.

A programação internacional começa às 8h15, com Heerenveen x Feyenoord, pelo Campeonato Holandês. Na Itália, Napoli x Lazio, às 8h30, abre a rodada da Serie A. Mais tarde, Genoa x Milan e Monza x Atalanta, ambos às 11h, movimentam a competição, enquanto Inter de Milão x Como e Fiorentina x Juventus completam os confrontos italianos.

Na Inglaterra, a Premier League apresenta quatro partidas simultâneas às 11h, incluindo Crystal Palace x Liverpool e Sunderland x Chelsea. Às 13h30, Manchester United x Aston Villa encerra a programação inglesa.

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Na Espanha, Elche x Real Betis abre a programação da LaLiga às 10h. Às 12h15, Real Sociedad x Rayo Vallecano entra em campo, enquanto Celta de Vigo x Levante e Villarreal x Getafe jogam às 14h30. O principal confronto acontece às 17h, com Atlético de Madrid x Barcelona, no Metropolitano, em Madri, colocando frente a frente dois dos principais candidatos ao título espanhol.

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Na Alemanha, Colônia x Bayer Leverkusen abre os jogos da Bundesliga às 11h30. Mais tarde, Freiburg x Union Berlin e Hoffenheim x Schalke 04 completam a programação. Na França, Rennes x Lille, Le Mans x Monaco e Lens x Olympique de Marseille estão entre os principais confrontos da Ligue 1.

O Campeonato Português também terá rodada movimentada, com cinco partidas. Santa Clara x Gil Vicente e Estoril x Marítimo abrem a programação às 12h30. Às 15h, Vitória de Guimarães x Porto é um dos destaques, enquanto Estrela Amadora x Benfica e Rio Ave x Braga, ambos às 17h30, encerram os jogos da Liga Portugal. Na Holanda, Twente x Ajax e Cambuur x PSV também movimentam a Eredivisie.

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No futebol brasileiro, a Série B terá três partidas pela 37ª rodada. Athletic Club x Atlético-GO, às 16h, abre a programação. Mais tarde, às 19h15, Ceará x América-MG e Goiás x Ponte Preta completam os confrontos da segunda divisão, em uma rodada importante na disputa pelo acesso e contra o rebaixamento.

O principal confronto nacional acontece às 17h, com Vasco x Palmeiras, em São Januário, no Rio de Janeiro. As equipes disputam a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, em um duelo decisivo por uma vaga na final. 

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Confira os principais jogos deste domingo, 8 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Holandês – Eredivisie

  • 08h15 – Heerenveen x Feyenoord – Disney+
  • 10h30 – Twente x Ajax – Disney+
  • 12h45 – AZ Alkmaar x Groningen – Disney+
  • 12h45 – Cambuur x PSV Eindhoven – Disney+

Campeonato Italiano

  • 08h30 – Napoli x Lazio – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Genoa x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 11h00 – Monza x Atalanta – Disney+
  • 14h00 – Inter de Milão x Como – CazéTV e Disney+
  • 16h45 – Fiorentina x Juventus – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  • 09h00 – Liverpool x Arsenal – Xsports
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Campeonato Espanhol

  • 10h00 – Elche x Real Betis – CazéTV e SportyNet (TV e YouTube)
  • 12h15 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – CazéTV
  • 14h30 – Celta de Vigo x Levante – CazéTV
  • 14h30 – Villarreal x Getafe – SportyNet (TV e YouTube)
  • 17h00 – Atlético de Madrid x Barcelona – CazéTV

Campeonato Turco

  • 10h00 – Çorum x Fenerbahçe – Disney+
  • 12h30 – Alanyaspor x Trabzonspor – Disney+
  • 15h00 – Besiktas x Gençlerbirliği – Disney+

Premier League

  • 11h00 – Brighton x Brentford – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h00 – Crystal Palace x Liverpool – CazéTV e Disney+
  • 11h00 – Ipswich Town x Bournemouth – ESPN 3 e Disney+
  • 11h00 – Sunderland x Chelsea – ESPN e Disney+
  • 13h30 – Manchester United x Aston Villa – ESPN e Disney+

Campeonato Francês – Ligue 1

  • 11h00 – Rennes x Lille – CNN Esportes (YouTube)
  • 13h15 – Le Mans x Monaco – Xsports e CazéTV
  • 13h15 – Brest x Lyon – CazéTV
  • 13h15 – Le Havre x Lorient – CazéTV
  • 13h15 – Angers x Nice – CazéTV
  • 16h45 – Lens x Olympique de Marseille – CazéTV

Campeonato Alemão

  • 11h30 – Colônia x Bayer Leverkusen – SportyNet (YouTube) e OneFootball
  • 13h30 – Freiburg x Union Berlin – Canal GOAT, SporTV e OneFootball
  • 15h30 – Hoffenheim x Schalke 04 – Xsports e OneFootball

Campeonato Português

  • 15h00 – Vitória de Guimarães x Porto – Disney+
  • 17h30 – Rio Ave x Braga – Disney+
  • 17h30 – Estrela Amadora x Benfica – Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Copa do Brasil Feminina – Semifinal

    • 11h00 – Red Bull Bragantino x Internacional – Xsports, N Sports, SporTV e Lance! (YouTube)

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 16h00 – Athletic Club x Atlético-GO – ESPN e Disney+
    • 19h15 – Ceará x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
    • 19h15 – Goiás x Ponte Preta – Disney+

    Copa do Brasil – Semifinal (jogo de volta)

    • 17h00 – Vasco x Palmeiras – Globo, ge tv, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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