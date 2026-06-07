Jogos de hoje, domingo, 7 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Amistoso entre Marrocos e Noruega é o destaque; no Brasil, Série B, Copa Verde e Copa Sul-Sudeste movimentam o dia
O domingo, 7 de junho, terá uma programação marcada por amistosos de seleções e por confrontos importantes no calendário nacional. A agenda internacional reúne equipes europeias, africanas e sul-americanas em fase de preparação, enquanto o futebol brasileiro reserva duelos pela Copa Sul-Sudeste, Série B e Copa Verde.
No cenário internacional, a bola começa a rolar às 10h00, com Liechtenstein x Chipre. Às 13h30, Dinamarca e Ucrânia, se enfrentam. Às 15h, Kosovo x Andorra dá continuidade à rodada. Pouco depois, às 15h45, Croácia x Eslovênia coloca frente a frente duas seleções vizinhas.
A faixa das 16h concentra dois jogos de destaque: Marrocos x Noruega e Grécia x Itália. Mais tarde, Equador x Guatemala, às 17h, e Colômbia x Jordânia, às 20h, fecham a programação internacional.
No calendário nacional, a manhã começa com Chapecoense x Avaí, às 11h, pela Copa Sul-Sudeste, em clássico catarinense. À tarde, às 16h, CRB x São Bernardo movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, Paysandu x Anápolis encerra a agenda brasileira pela Copa Verde.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 7 de junho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de Seleções
- 10h00 – Liechtenstein x Chipre – Sportv
- 13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv
- 15h00 – Kosovo x Andorra – Disney+
- 15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv
- 16h00 – Marrocos x Noruega – CazéTV, X Sports e Disney+
- 16h00 – Grécia x Itália – ESPN e Disney+
- 17h00 – Equador x Guatemala – Joven Pan Sports
- 20h00 – Colômbia x Jordânia – Sportv
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa Sul-Sudeste
- 11h00 – Chapecoense x Avaí – X Sports, Sportynet e Disney+
Campeonato Brasileiro Série B
- 16h00 – CRB x São Bernardo – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+
Copa Verde
- 18h30 – Paysandu x Anápolis – Canal do Benja e Sportynet