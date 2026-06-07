Ler Resumo





O domingo, 7 de junho, promete um dia repleto de futebol! Acompanhe amistosos de seleções europeias, africanas e sul-americanas em preparação, além de confrontos decisivos no Brasil pela Copa Sul-Sudeste, Série B e Copa Verde. Não perca os clássicos e jogos importantes do dia com horários e canais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O domingo, 7 de junho, terá uma programação marcada por amistosos de seleções e por confrontos importantes no calendário nacional. A agenda internacional reúne equipes europeias, africanas e sul-americanas em fase de preparação, enquanto o futebol brasileiro reserva duelos pela Copa Sul-Sudeste, Série B e Copa Verde.

No cenário internacional, a bola começa a rolar às 10h00, com Liechtenstein x Chipre. Às 13h30, Dinamarca e Ucrânia, se enfrentam. Às 15h, Kosovo x Andorra dá continuidade à rodada. Pouco depois, às 15h45, Croácia x Eslovênia coloca frente a frente duas seleções vizinhas.

A faixa das 16h concentra dois jogos de destaque: Marrocos x Noruega e Grécia x Itália. Mais tarde, Equador x Guatemala, às 17h, e Colômbia x Jordânia, às 20h, fecham a programação internacional.

No calendário nacional, a manhã começa com Chapecoense x Avaí, às 11h, pela Copa Sul-Sudeste, em clássico catarinense. À tarde, às 16h, CRB x São Bernardo movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, Paysandu x Anápolis encerra a agenda brasileira pela Copa Verde.

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 7 de junho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de Seleções

10h00 – Liechtenstein x Chipre – Sportv

13h30 – Dinamarca x Ucrânia – Sportv

15h00 – Kosovo x Andorra – Disney+

15h45 – Croácia x Eslovênia – Sportv

16h00 – Marrocos x Noruega – CazéTV, X Sports e Disney+

16h00 – Grécia x Itália – ESPN e Disney+

17h00 – Equador x Guatemala – Joven Pan Sports

20h00 – Colômbia x Jordânia – Sportv

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa Sul-Sudeste

11h00 – Chapecoense x Avaí – X Sports, Sportynet e Disney+

Continua após a publicidade

Campeonato Brasileiro Série B

16h00 – CRB x São Bernardo – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+

Copa Verde

18h30 – Paysandu x Anápolis – Canal do Benja e Sportynet