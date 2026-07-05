Jogos de hoje, domingo, 5 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Prepare-se para um domingo eletrizante, 5 de julho de 2026, com confrontos decisivos! As oitavas da Copa do Mundo esquentam com Brasil x Noruega e México x Inglaterra em busca de uma vaga. No Campeonato Brasileiro Série B, Náutico e Juventude disputam posições cruciais. Confira a agenda completa e onde assistir aos grandes jogos do dia!

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O domingo, 5 de julho, será marcado por dois jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O principal destaque fica para Brasil x Noruega, às 17h, confronto decisivo que vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

Às 21h, México x Inglaterra fecha a programação do Mundial.

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Mais tarde, às 20h30, Náutico x Juventude movimenta a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo importante para a disputa por posições na tabela.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 5 de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)

17h00 – Brasil x Noruega – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

21h00 – México x Inglaterra – CazéTV



Campeonato Brasileiro Série B (16ª Rodada)

20h30 – Náutico x Juventude – Sportv, ge tv e Premiere