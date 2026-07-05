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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 5 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Partida do Brasil contra a Noruega é o destaque de hoje, 5. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 5 jul 2026, 11h57
The Brazil squad poses for a team photo before the 2026 World Cup match between Brazil and Japan at a stadium in Houston, United States, on June 29, 2026. The team includes Alisson Becker, Weverton, Ederson, Wesley Vinicius, Franca Lime, Gabriel Magalhaes, Marcos Marquinhos, Carlos Henrique Casemiro, Alex Sandro, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Neymar JR, Raphael Raphinha, Danilo, Gleison Bremer, Leonardo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Lucas Paqueta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Roger Ibanez, Igor Thiago, and Rayan Vitor. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Seleção brasileira  (Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 5 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 5 de julho, será marcado por dois jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O principal destaque fica para Brasil x Noruega, às 17h, confronto decisivo que vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

Às 21h, México x Inglaterra fecha a programação do Mundial.

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Mais tarde, às 20h30, Náutico x Juventude movimenta a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo importante para a disputa por posições na tabela.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 5 de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)

  • 17h00 – Brasil x Noruega – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 21h00 – México x Inglaterra – CazéTV

Campeonato Brasileiro Série B (16ª Rodada)

  • 20h30 – Náutico x Juventude – Sportv, ge tv e Premiere
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