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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 4 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Portugal x Noruega e Grécia x Alemanha agitam a Nations League; futebol argentino também movimenta o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h00
PORTO, PORTUGAL - FEBRUARY 13: A general view inside the stadium prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Knockout Play-off First Leg match between FC Porto and AS Roma at Estadio do Dragao on February 13, 2025 in Porto, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso - UEFA/UEFA via Getty Images)
Estádio do Dragão, no Porto, vai ser o palco da partida entre Portugal e Noruega hoje (Diogo Cardoso - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 4 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 4 de outubro, é dominado pelo futebol de seleções na Europa. A UEFA Nations League chega à quarta rodada com oito partidas, incluindo Portugal x Noruega, Grécia x Alemanha e Holanda x Sérvia. O futebol feminino inglês também ganha espaço com Chelsea, Arsenal e Manchester City em campo.

A programação começa às 10h com Azerbaijão x Lituânia, pela Liga D da Nations League. No mesmo horário, Tottenham x London City Lionesses e West Ham x Chelsea movimentam o Campeonato Inglês Feminino.

Às 12h30, Manchester City x Arsenal protagoniza um dos principais confrontos da Women’s Super League. O duelo reúne duas das equipes mais fortes do futebol feminino inglês e antecede a faixa principal da Nations League.

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Às 13h, Kosovo recebe a Áustria pela Liga B, enquanto Malta enfrenta Andorra pela Liga D. A rodada ganha ainda mais peso no fim da tarde, com quatro partidas simultâneas pela Liga A e Liga B.

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O principal destaque acontece às 15h45, com Portugal x Noruega. A seleção portuguesa tenta manter o bom momento diante de uma equipe norueguesa liderada por Erling Haaland e que também começou bem a competição.

No mesmo horário, Grécia x Alemanha coloca frente a frente líder e perseguidor do Grupo A2. Os gregos chegam à rodada invictos, enquanto os alemães tentam consolidar a reação depois de um início irregular na competição.

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Também às 15h45, Holanda x Sérvia movimenta o Grupo A2, enquanto País de Gales recebe a Dinamarca e República da Irlanda enfrenta Israel. 

O Campeonato Argentino também movimenta o domingo. Huracán x Aldosivi, às 14h45, abre a programação do Clausura, enquanto Talleres x Belgrano, às 17h, protagoniza o clássico de Córdoba e aparece entre os confrontos de maior peso da rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 4 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 10h00 – Azerbaijão x Lituânia – SporTV 
  • 13h00 – Kosovo x Áustria – ESPN e Disney+
  • 13h00 – Malta x Andorra – SporTV 
  • 15h45 – Holanda x Sérvia – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Portugal x Noruega – SporTV
  • 15h45 – Grécia x Alemanha – SporTV 3
  • 15h45 – País de Gales x Dinamarca – Disney+
  • 15h45 – República da Irlanda x Israel – Disney+

Campeonato Inglês Feminino

  • 10h00 – Tottenham x London City Lionesses – Canal GOAT
  • 10h00 – West Ham x Chelsea – Xsports
  • 12h30 – Manchester City x Arsenal – Xsports e Canal GOAT
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Campeonato Argentino

  • 14h45 – Huracán x Aldosivi – Disney+
  • 17h00 – Talleres x Belgrano – Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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