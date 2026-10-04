Jogos de hoje, domingo, 4 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Portugal x Noruega e Grécia x Alemanha agitam a Nations League; futebol argentino também movimenta o dia
O domingo, 4 de outubro, é dominado pelo futebol de seleções na Europa. A UEFA Nations League chega à quarta rodada com oito partidas, incluindo Portugal x Noruega, Grécia x Alemanha e Holanda x Sérvia. O futebol feminino inglês também ganha espaço com Chelsea, Arsenal e Manchester City em campo.
A programação começa às 10h com Azerbaijão x Lituânia, pela Liga D da Nations League. No mesmo horário, Tottenham x London City Lionesses e West Ham x Chelsea movimentam o Campeonato Inglês Feminino.
Às 12h30, Manchester City x Arsenal protagoniza um dos principais confrontos da Women’s Super League. O duelo reúne duas das equipes mais fortes do futebol feminino inglês e antecede a faixa principal da Nations League.
Às 13h, Kosovo recebe a Áustria pela Liga B, enquanto Malta enfrenta Andorra pela Liga D. A rodada ganha ainda mais peso no fim da tarde, com quatro partidas simultâneas pela Liga A e Liga B.
O principal destaque acontece às 15h45, com Portugal x Noruega. A seleção portuguesa tenta manter o bom momento diante de uma equipe norueguesa liderada por Erling Haaland e que também começou bem a competição.
No mesmo horário, Grécia x Alemanha coloca frente a frente líder e perseguidor do Grupo A2. Os gregos chegam à rodada invictos, enquanto os alemães tentam consolidar a reação depois de um início irregular na competição.
Também às 15h45, Holanda x Sérvia movimenta o Grupo A2, enquanto País de Gales recebe a Dinamarca e República da Irlanda enfrenta Israel.
O Campeonato Argentino também movimenta o domingo. Huracán x Aldosivi, às 14h45, abre a programação do Clausura, enquanto Talleres x Belgrano, às 17h, protagoniza o clássico de Córdoba e aparece entre os confrontos de maior peso da rodada.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 4 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
UEFA Nations League
- 10h00 – Azerbaijão x Lituânia – SporTV
- 13h00 – Kosovo x Áustria – ESPN e Disney+
- 13h00 – Malta x Andorra – SporTV
- 15h45 – Holanda x Sérvia – ESPN e Disney+
- 15h45 – Portugal x Noruega – SporTV
- 15h45 – Grécia x Alemanha – SporTV 3
- 15h45 – País de Gales x Dinamarca – Disney+
- 15h45 – República da Irlanda x Israel – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 10h00 – Tottenham x London City Lionesses – Canal GOAT
- 10h00 – West Ham x Chelsea – Xsports
- 12h30 – Manchester City x Arsenal – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Argentino
- 14h45 – Huracán x Aldosivi – Disney+
- 17h00 – Talleres x Belgrano – Disney+