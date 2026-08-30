Jogos de hoje, domingo, 30 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasileirão, Premier League e partida do Real Madrid são os destaques do dia
O domingo, 30, reúne uma programação extensa no Brasil e na Europa. O Campeonato Brasileiro concentra sete partidas, com destaque para Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos, enquanto Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Internacional também entram em campo. No exterior, Manchester United e Chelsea movimentam a Premier League, Real Madrid joga pelo Campeonato Espanhol, e Inter de Milão e Napoli aparecem entre as atrações da rodada italiana.
Na Premier League, três partidas começam às 10h: Chelsea x Brighton, Leeds x Brentford e Sunderland x Fulham. Mais tarde, às 12h30, Manchester United x Ipswich Town fecha a programação inglesa do domingo, em Old Trafford.
O futebol holandês abre a agenda ainda mais cedo. Utrecht x PSV, às 7h15, é o primeiro dos principais jogos do dia, enquanto Telstar x Ajax, às 11h45, coloca outro gigante da Eredivisie em campo. Na Alemanha, Freiburg x Werder Bremen e Augsburg x Schalke 04 movimentam a Bundesliga, além dos confrontos da segunda divisão.
Na Espanha, o principal destaque é o Real Madrid, que recebe o Málaga às 12h. Mais tarde, Deportivo La Coruña x Valencia, às 14h30, e Celta de Vigo x Athletic Bilbao, às 16h30, completam a programação selecionada de La Liga.
O Campeonato Italiano também reserva confrontos importantes. Napoli x Como, às 13h30, abre a rodada dominical da Serie A. Às 15h45, Cagliari x Inter de Milão e Lazio x Genoa serão disputados simultaneamente. Na França, Paris FC x Nice entra em campo pela manhã, enquanto Monaco x Olympique de Marseille, às 15h45, aparece como um dos principais jogos da Ligue 1.
O Campeonato Saudita tem Al-Hazem x Al-Shabab, às 13h05, e Al-Qadsiah x Al-Faisaly, às 15h. No futebol sul-americano, Banfield x River Plate, às 15h, e Independiente Rivadavia x Racing, às 21h30, movimentam o Campeonato Argentino. O clássico Peñarol x Nacional, às 15h30, é a principal atração do Campeonato Uruguaio.
No Brasil, o Brasileirão começa às 11h com Athletico-PR x Fluminense. Às 16h, dois clássicos ocupam o centro das atenções: Flamengo x Botafogo, no Rio de Janeiro, e Corinthians x Santos, em São Paulo. Mais tarde, Grêmio recebe a Chapecoense às 18h30, enquanto Bahia x Internacional e Mirassol x Palmeiras, ambos às 19h30, fecham a programação da Série A neste domingo.
A programação nacional ainda tem quatro partidas pela Série B, com Avaí x Atlético-GO, América-MG x Ponte Preta, CRB x Criciúma e Vila Nova x Ceará, além de Gama x ASA e ABC x Uberlândia pela Série D.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 30 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Holandês
- 07h15 – Utrecht x PSV – ESPN e Disney+
- 11h45 – Telstar x Ajax – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
- 08h00 – Aberdeen x Rangers – Gol Brasil (YouTube)
Bundesliga 2
- 08h30 – Darmstadt x Hannover 96 – Jovem Pan Esportes (YouTube)
- 08h30 – St. Pauli x Kaiserslautern – Canal GOAT
Premier League
- 10h00 – Chelsea x Brighton – ESPN e Disney+
- 10h00 – Leeds x Brentford – ESPN 2 e Disney+
- 10h00 – Sunderland x Fulham – ESPN Brasil (Youtube) e Disney+
- 12h30 – Manchester United x Ipswich Town – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 10h00 – Paris FC x Nice – Xsports e CazéTV
- 15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Alemão
- 10h30 – Freiburg x Werder Bremen – Jovem Pan Esportes (YouTube)
- 12h30 – Augsburg x Schalke 04 – Canal GOAT
Campeonato Russo
- 11h30 – Spartak Moscou x Orenburg – BandSports
- 14h00 – Rubin Kazan x Dínamo Makhachkala – Xsports
Campeonato Espanhol
- 12h00 – Real Madrid x Málaga – CazéTV
- 14h30 – Deportivo La Coruña x Valencia – CazéTV
- 16h30 – Celta de Vigo x Athletic Bilbao – CazéTV
Campeonato Saudita
- 13h05 – Al-Hazem x Al-Shabab – SporTV e Canal GOAT
- 15h00 – Al-Qadsiah x Al-Faisaly – Canal GOAT
Campeonato Italiano
- 13h30 – Napoli x Como – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 15h45 – Cagliari x Inter de Milão – ESPN e Disney+
- 15h45 – Lazio x Genoa – Disney+
Campeonato Argentino
- 15h00 – Banfield x River Plate – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Independiente Rivadavia x Racing – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 11h00 – Progreso x Danubio – Disney+
- 15h30 – Peñarol x Nacional – Disney+
- 19h00 – Cerro Largo x Liverpool-URU – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 11h00 – Athletico-PR x Fluminense – Premiere
- 16h00 – Flamengo x Botafogo – TV Globo, ge tv e Premiere
- 16h00 – Corinthians x Santos – TV Globo e Premiere
- 18h30 – Grêmio x Chapecoense – Premiere
- 19h30 – Bahia x Internacional – SporTV e Premiere
- 19h30 – Mirassol x Palmeiras – Prime Video
Campeonato Brasileiro – Série B
- 11h00 – Avaí x Atlético-GO – Disney+
- 16h00 – América-MG x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 18h00 – CRB x Criciúma – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+
- 18h30 – Vila Nova x Ceará – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+