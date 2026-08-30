Jogos de hoje, domingo, 30 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 30 de agosto de 2026, promete um dia repleto de futebol no Brasil e na Europa. Acompanhe os destaques do Campeonato Brasileiro, com clássicos como Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos, além dos jogos da Premier League, La Liga, Serie A e muitas outras ligas internacionais e nacionais, incluindo Série B e D.

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O domingo, 30, reúne uma programação extensa no Brasil e na Europa. O Campeonato Brasileiro concentra sete partidas, com destaque para Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos, enquanto Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Internacional também entram em campo. No exterior, Manchester United e Chelsea movimentam a Premier League, Real Madrid joga pelo Campeonato Espanhol, e Inter de Milão e Napoli aparecem entre as atrações da rodada italiana.

Na Premier League, três partidas começam às 10h: Chelsea x Brighton, Leeds x Brentford e Sunderland x Fulham. Mais tarde, às 12h30, Manchester United x Ipswich Town fecha a programação inglesa do domingo, em Old Trafford.

O futebol holandês abre a agenda ainda mais cedo. Utrecht x PSV, às 7h15, é o primeiro dos principais jogos do dia, enquanto Telstar x Ajax, às 11h45, coloca outro gigante da Eredivisie em campo. Na Alemanha, Freiburg x Werder Bremen e Augsburg x Schalke 04 movimentam a Bundesliga, além dos confrontos da segunda divisão.

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Na Espanha, o principal destaque é o Real Madrid, que recebe o Málaga às 12h. Mais tarde, Deportivo La Coruña x Valencia, às 14h30, e Celta de Vigo x Athletic Bilbao, às 16h30, completam a programação selecionada de La Liga.

O Campeonato Italiano também reserva confrontos importantes. Napoli x Como, às 13h30, abre a rodada dominical da Serie A. Às 15h45, Cagliari x Inter de Milão e Lazio x Genoa serão disputados simultaneamente. Na França, Paris FC x Nice entra em campo pela manhã, enquanto Monaco x Olympique de Marseille, às 15h45, aparece como um dos principais jogos da Ligue 1.

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O Campeonato Saudita tem Al-Hazem x Al-Shabab, às 13h05, e Al-Qadsiah x Al-Faisaly, às 15h. No futebol sul-americano, Banfield x River Plate, às 15h, e Independiente Rivadavia x Racing, às 21h30, movimentam o Campeonato Argentino. O clássico Peñarol x Nacional, às 15h30, é a principal atração do Campeonato Uruguaio.

No Brasil, o Brasileirão começa às 11h com Athletico-PR x Fluminense. Às 16h, dois clássicos ocupam o centro das atenções: Flamengo x Botafogo, no Rio de Janeiro, e Corinthians x Santos, em São Paulo. Mais tarde, Grêmio recebe a Chapecoense às 18h30, enquanto Bahia x Internacional e Mirassol x Palmeiras, ambos às 19h30, fecham a programação da Série A neste domingo.

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A programação nacional ainda tem quatro partidas pela Série B, com Avaí x Atlético-GO, América-MG x Ponte Preta, CRB x Criciúma e Vila Nova x Ceará, além de Gama x ASA e ABC x Uberlândia pela Série D.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 30 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Holandês

07h15 – Utrecht x PSV – ESPN e Disney+

11h45 – Telstar x Ajax – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

08h00 – Aberdeen x Rangers – Gol Brasil (YouTube)

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Bundesliga 2

08h30 – Darmstadt x Hannover 96 – Jovem Pan Esportes (YouTube)

08h30 – St. Pauli x Kaiserslautern – Canal GOAT

Premier League

10h00 – Chelsea x Brighton – ESPN e Disney+

10h00 – Leeds x Brentford – ESPN 2 e Disney+

10h00 – Sunderland x Fulham – ESPN Brasil (Youtube) e Disney+

12h30 – Manchester United x Ipswich Town – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

10h00 – Paris FC x Nice – Xsports e CazéTV

15h45 – Monaco x Olympique de Marseille – CazéTV

Campeonato Alemão

10h30 – Freiburg x Werder Bremen – Jovem Pan Esportes (YouTube)

12h30 – Augsburg x Schalke 04 – Canal GOAT

Campeonato Russo

11h30 – Spartak Moscou x Orenburg – BandSports

14h00 – Rubin Kazan x Dínamo Makhachkala – Xsports

Campeonato Espanhol

12h00 – Real Madrid x Málaga – CazéTV

14h30 – Deportivo La Coruña x Valencia – CazéTV

16h30 – Celta de Vigo x Athletic Bilbao – CazéTV

Campeonato Saudita

13h05 – Al-Hazem x Al-Shabab – SporTV e Canal GOAT

15h00 – Al-Qadsiah x Al-Faisaly – Canal GOAT

Campeonato Italiano

13h30 – Napoli x Como – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

15h45 – Cagliari x Inter de Milão – ESPN e Disney+

15h45 – Lazio x Genoa – Disney+

Campeonato Argentino

15h00 – Banfield x River Plate – ESPN 4 e Disney+

21h30 – Independiente Rivadavia x Racing – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

11h00 – Progreso x Danubio – Disney+

15h30 – Peñarol x Nacional – Disney+

19h00 – Cerro Largo x Liverpool-URU – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

11h00 – Athletico-PR x Fluminense – Premiere

16h00 – Flamengo x Botafogo – TV Globo, ge tv e Premiere

16h00 – Corinthians x Santos – TV Globo e Premiere

18h30 – Grêmio x Chapecoense – Premiere

19h30 – Bahia x Internacional – SporTV e Premiere

19h30 – Mirassol x Palmeiras – Prime Video

Campeonato Brasileiro – Série B

11h00 – Avaí x Atlético-GO – Disney+

16h00 – América-MG x Ponte Preta – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

18h00 – CRB x Criciúma – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+

18h30 – Vila Nova x Ceará – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+