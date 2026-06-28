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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 28 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

África do Sul e Canadá abrem a segunda fase da Copa. Saiba como assistir às transmissões ao vivo das partidas de hoje, 28

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 28 jun 2026, 15h55
A taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e com base verde-escura, em destaque sobre uma superfície espelhada. Ao fundo, outras taças douradas desfocadas e luzes brilhantes em um ambiente escuro
Taça da Copa do Mundo (Tim Warner - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Jogos de hoje, domingo, 28 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 28 de junho, terá uma programação com jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 e do Campeonato Brasileiro da Série B. O principal compromisso internacional será África do Sul x Canadá, às 16h, em partida que abre a segunda rodada do Mundial.

No futebol brasileiro, a Série B terá cinco jogos. Às 16h, Athletic x Avaí, Atlético-GO x Ponte Preta e Juventude x Ceará abrem a rodada. Mais tarde, às 18h30, Fortaleza x Sport e Náutico x Goiás completam a agenda, com confrontos importantes por posições na tabela.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 28 de junho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 16h00 – Athletic x Avaí – Disney+
  • 16h00 – Atlético-GO x Ponte Preta – Disney+
  • 16h00 – Juventude x Ceará – ESPN e Disney+
  • 18h30 – Fortaleza x Sport – ESPN, X Sports, Sportynet e Disney+
  • 18h30 – Náutico x Goiás – Premiere
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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