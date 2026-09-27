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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 27 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Noruega x Portugal e Alemanha x Grécia agitam a Nations League; Série B e MLS completam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 06h00
Ullevaal Stadion, em Oslo, vai ser o palco da partida entre Noruega e Portugal
Ullevaal Stadion, em Oslo, vai ser o palco da partida entre Noruega e Portugal (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
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O domingo, 27 de setembro, é novamente dominado pelo futebol de seleções durante a Super Data Fifa. Noruega x Portugal, Alemanha x Grécia e Sérvia x Holanda aparecem entre os principais confrontos da segunda rodada da UEFA Nations League. No Brasil, três partidas movimentam a Série B, enquanto Columbus Crew x Inter Miami fecha a programação da MLS.

A programação começa às 10h com Lituânia x Azerbaijão, pela Liga D da Nations League. Às 13h, a rodada ganha peso com três partidas: Sérvia x Holanda, Dinamarca x País de Gales e Áustria x Kosovo. Gibraltar e Andorra também entram em campo no mesmo horário.

O confronto entre Sérvia e Holanda está entre os destaques da primeira faixa da tarde. Os holandeses voltam a campo depois do empate com a Alemanha na estreia, enquanto os sérvios tentam reagir após a derrota para a Grécia na abertura da competição.

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Às 15h45, a Nations League reserva mais três partidas. Noruega x Portugal coloca frente a frente duas seleções que venceram na primeira rodada, enquanto Alemanha x Grécia reúne uma das principais potências europeias diante de uma seleção grega que começou a competição com vitória. Israel x República da Irlanda completa a programação do torneio neste domingo.

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O futebol feminino inglês também ganha espaço com um clássico de peso. Chelsea x Arsenal, às 12h30, reúne duas das principais equipes da Women’s Super League e aparece entre os confrontos internacionais mais relevantes do dia.

No Brasil, a Série B começa às 11h com Criciúma x Avaí, em um duelo catarinense importante na reta final da competição. Mais tarde, às 16h, CRB recebe o Cuiabá, enquanto Fortaleza x Athletic Club-MG, às 18h30, encerra os jogos da segunda divisão neste domingo.

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A Série C também aparece na programação com Brusque x Ferroviária, às 18h30. O confronto completa a agenda nacional em um fim de semana sem rodada da Série A, paralisada durante a Super Data Fifa.

Nos Estados Unidos, o destaque da noite fica para Columbus Crew x Inter Miami, às 20h, pela MLS. O confronto coloca Lionel Messi novamente em campo pela equipe da Flórida e fecha a programação selecionada deste domingo.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 27 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 10h00 – Lituânia x Azerbaijão – SporTV 2
  • 13h00 – Sérvia x Holanda – SporTV e ge tv
  • 13h00 – Dinamarca x País de Gales – ESPN e Disney+
  • 13h00 – Áustria x Kosovo – Disney+
  • 13h00 – Gibraltar x Andorra – Disney+
  • 15h45 – Alemanha x Grécia – SporTV
  • 15h45 – Noruega x Portugal – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Israel x República da Irlanda – Disney+
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Campeonato Inglês Feminino

  • 12h30 – Chelsea x Arsenal – Xsports

MLS

  • 20h00 – Columbus Crew x Inter Miami – TNT Sports Brasil (YouTube) e Apple TV

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h00 – Criciúma x Avaí – ESPN e Disney+
  • 16h00 – CRB x Cuiabá – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 18h30 – Fortaleza x Athletic Club-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
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Campeonato Brasileiro – Série C

  • 18h30 – Brusque x Ferroviária – SportyNet e Canal do Benja/TMC
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Futebol: onde assistir
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