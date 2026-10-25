Jogos de hoje, domingo, 25 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 25 de outubro, reserva um dia de grandes jogos no futebol internacional. O El Clásico entre Barcelona e Real Madrid é o destaque, mas Premier League, Campeonato Italiano, Alemão e Francês também trazem confrontos imperdíveis. Prepare-se para uma maratona de emoções e torça pelo seu time!

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O domingo, 25 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol internacional. Barcelona x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, é o principal destaque do dia. Na Inglaterra, Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth movimentam a Premier League, enquanto Freiburg x Bayern de Munique, PSG x Lyon e Lecce x Juventus estão entre os principais confrontos europeus.

A programação internacional começa às 8h30, com Inter de Milão x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. Às 11h, Genoa x Venezia e Atalanta x Frosinone dão sequência à rodada. Mais tarde, Lecce x Juventus, às 14h, e Udinese x Milan, às 16h45, completam os jogos da Serie A.

Na Inglaterra, a Premier League apresenta quatro partidas simultâneas às 11h, incluindo Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth. Às 13h30, Sunderland x Leeds United encerra a programação inglesa.

Na Alemanha, Hoffenheim x Bayer Leverkusen abre a programação às 11h30. O principal confronto acontece às 13h30, com Freiburg x Bayern de Munique, colocando o gigante bávaro diante de um adversário tradicional da Bundesliga.

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Na França, Monaco x Lille, às 11h, abre a programação da Ligue 1. Às 13h15, Olympique de Marseille x Le Havre é um dos destaques da rodada, enquanto Paris Saint-Germain x Lyon, às 16h45, reúne duas das principais forças do futebol francês.

Na Espanha, Athletic Bilbao x Getafe abre os jogos da LaLiga às 10h, seguido de Celta de Vigo x Real Betis, às 12h15, e Real Sociedad x Levante, às 14h30. O grande destaque acontece às 17h, com Barcelona x Real Madrid, em mais uma edição do El Clásico.

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Na América do Sul, River Plate x Racing, às 19h15, movimenta o Campeonato Argentino. O confronto entre dois clubes tradicionais encerra a programação dos principais jogos internacionais do domingo.

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Confira os principais jogos deste domingo, 25 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

08h30 – Inter de Milão x Fiorentina – ESPN e Disney+

11h00 – Genoa x Venezia – Disney+

11h00 – Atalanta x Frosinone – ESPN 3 e Disney+

14h00 – Lecce x Juventus – SportyNet (YouTube) e Disney+

16h45 – Udinese x Milan – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês Feminino

09h00 – Crystal Palace x Chelsea – Xsports

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Campeonato Espanhol

10h00 – Athletic Bilbao x Getafe – SportyNet (TV e YouTube)

12h15 – Celta de Vigo x Real Betis – SportyNet (YouTube)

14h30 – Real Sociedad x Levante – CazéTV

17h00 – Barcelona x Real Madrid – CazéTV

Campeonato Holandês

10h30 – PSV Eindhoven x Feyenoord – ESPN 2 e Disney+

Premier League

11h00 – Liverpool x Brighton – ESPN e Disney+

11h00 – Manchester United x Bournemouth – CazéTV e Disney+

11h00 – Hull City x Brentford – ESPN 4 e Disney+

11h00 – Crystal Palace x Newcastle – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

13h30 – Sunderland x Leeds United – ESPN e Disney+

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Campeonato Francês

11h00 – Monaco x Lille – Xsports e CazéTV

13h15 – Olympique de Marseille x Le Havre – CazéTV

13h15 – Auxerre x Le Mans – CazéTV

13h15 – Angers x Lorient – CazéTV

13h15 – Rennes x Strasbourg – CazéTV

16h45 – Paris Saint-Germain x Lyon – Xsports e CazéTV

Campeonato Alemão

11h30 – Hoffenheim x Bayer Leverkusen – SporTV e OneFootball

13h30 – Freiburg x Bayern de Munique – Xsports, SportyNet (TV) e OneFootball

Campeonato Português

15h00 – Nacional da Madeira x Braga – Disney+

17h30 – Sporting x Académico de Viseu – Disney+

Campeonato Argentino

19h15 – River Plate x Racing – ESPN e Disney+