Jogos de hoje, domingo, 25 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Confira a agenda completa de futebol internacional para este domingo, 25 de outubro, com os principais confrontos
O domingo, 25 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol internacional. Barcelona x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, é o principal destaque do dia. Na Inglaterra, Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth movimentam a Premier League, enquanto Freiburg x Bayern de Munique, PSG x Lyon e Lecce x Juventus estão entre os principais confrontos europeus.
A programação internacional começa às 8h30, com Inter de Milão x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. Às 11h, Genoa x Venezia e Atalanta x Frosinone dão sequência à rodada. Mais tarde, Lecce x Juventus, às 14h, e Udinese x Milan, às 16h45, completam os jogos da Serie A.
Na Inglaterra, a Premier League apresenta quatro partidas simultâneas às 11h, incluindo Liverpool x Brighton e Manchester United x Bournemouth. Às 13h30, Sunderland x Leeds United encerra a programação inglesa.
Na Alemanha, Hoffenheim x Bayer Leverkusen abre a programação às 11h30. O principal confronto acontece às 13h30, com Freiburg x Bayern de Munique, colocando o gigante bávaro diante de um adversário tradicional da Bundesliga.
Na França, Monaco x Lille, às 11h, abre a programação da Ligue 1. Às 13h15, Olympique de Marseille x Le Havre é um dos destaques da rodada, enquanto Paris Saint-Germain x Lyon, às 16h45, reúne duas das principais forças do futebol francês.
Na Espanha, Athletic Bilbao x Getafe abre os jogos da LaLiga às 10h, seguido de Celta de Vigo x Real Betis, às 12h15, e Real Sociedad x Levante, às 14h30. O grande destaque acontece às 17h, com Barcelona x Real Madrid, em mais uma edição do El Clásico.
Na América do Sul, River Plate x Racing, às 19h15, movimenta o Campeonato Argentino. O confronto entre dois clubes tradicionais encerra a programação dos principais jogos internacionais do domingo.
Confira os principais jogos deste domingo, 25 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 08h30 – Inter de Milão x Fiorentina – ESPN e Disney+
- 11h00 – Genoa x Venezia – Disney+
- 11h00 – Atalanta x Frosinone – ESPN 3 e Disney+
- 14h00 – Lecce x Juventus – SportyNet (YouTube) e Disney+
- 16h45 – Udinese x Milan – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 09h00 – Crystal Palace x Chelsea – Xsports
Campeonato Espanhol
- 10h00 – Athletic Bilbao x Getafe – SportyNet (TV e YouTube)
- 12h15 – Celta de Vigo x Real Betis – SportyNet (YouTube)
- 14h30 – Real Sociedad x Levante – CazéTV
- 17h00 – Barcelona x Real Madrid – CazéTV
Campeonato Holandês
- 10h30 – PSV Eindhoven x Feyenoord – ESPN 2 e Disney+
Premier League
- 11h00 – Liverpool x Brighton – ESPN e Disney+
- 11h00 – Manchester United x Bournemouth – CazéTV e Disney+
- 11h00 – Hull City x Brentford – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Crystal Palace x Newcastle – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 13h30 – Sunderland x Leeds United – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 11h00 – Monaco x Lille – Xsports e CazéTV
- 13h15 – Olympique de Marseille x Le Havre – CazéTV
- 13h15 – Auxerre x Le Mans – CazéTV
- 13h15 – Angers x Lorient – CazéTV
- 13h15 – Rennes x Strasbourg – CazéTV
- 16h45 – Paris Saint-Germain x Lyon – Xsports e CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 – Hoffenheim x Bayer Leverkusen – SporTV e OneFootball
- 13h30 – Freiburg x Bayern de Munique – Xsports, SportyNet (TV) e OneFootball
Campeonato Português
- 15h00 – Nacional da Madeira x Braga – Disney+
- 17h30 – Sporting x Académico de Viseu – Disney+
Campeonato Argentino
- 19h15 – River Plate x Racing – ESPN e Disney+