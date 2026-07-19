Jogos de hoje, domingo, 19 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Espanha e Argentina se enfrentam na grande final da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe a decisão histórica em Nova York, onde Messi, aos 39, busca o bicampeonato para a Argentina contra a forte equipe espanhola. Descubra os detalhes do confronto e onde assistir a este espetáculo único.

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O futebol deste domingo, 19 de julho, reserva seu principal espetáculo para a decisão da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova York e Nova Jersey para definir o campeão da primeira edição do Mundial disputada por 48 seleções. A bola rola às 16 horas, no horário de Brasília.

De um lado está a Espanha, que volta a disputar uma final mundial depois do título conquistado em 2010. A seleção espanhola chega à decisão com um modelo de jogo baseado no controle da posse de bola, na movimentação constante e na pressão sobre o adversário.

Do outro aparece a Argentina, atual campeã mundial e novamente conduzida por Lionel Messi. Aos 39 anos, o camisa 10 tenta levar o país ao segundo título consecutivo, feito que nenhuma seleção alcança desde o Brasil das Copas de 1958 e 1962. A decisão também coloca frente a frente Messi e Lamine Yamal, representantes de gerações distintas do futebol internacional.

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Confira a agenda do principal jogo deste domingo, 19 de julho de 2026, com horário e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo 2026 (Final)

16h00 – Espanha x Argentina – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay), CazéTV

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