Jogos de hoje, domingo, 19 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, é o destaque do dia
O futebol deste domingo, 19 de julho, reserva seu principal espetáculo para a decisão da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova York e Nova Jersey para definir o campeão da primeira edição do Mundial disputada por 48 seleções. A bola rola às 16 horas, no horário de Brasília.
De um lado está a Espanha, que volta a disputar uma final mundial depois do título conquistado em 2010. A seleção espanhola chega à decisão com um modelo de jogo baseado no controle da posse de bola, na movimentação constante e na pressão sobre o adversário.
Do outro aparece a Argentina, atual campeã mundial e novamente conduzida por Lionel Messi. Aos 39 anos, o camisa 10 tenta levar o país ao segundo título consecutivo, feito que nenhuma seleção alcança desde o Brasil das Copas de 1958 e 1962. A decisão também coloca frente a frente Messi e Lamine Yamal, representantes de gerações distintas do futebol internacional.
Confira a agenda do principal jogo deste domingo, 19 de julho de 2026, com horário e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa do Mundo 2026 (Final)
- 16h00 – Espanha x Argentina – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay), CazéTV
EM UM SÓ LUGAR