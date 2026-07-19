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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 19 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina, é o destaque do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 06h00
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da final entre Espanha e Argentina (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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O futebol deste domingo, 19 de julho, reserva seu principal espetáculo para a decisão da Copa do Mundo de 2026. Espanha e Argentina se enfrentam no estádio de Nova York e Nova Jersey para definir o campeão da primeira edição do Mundial disputada por 48 seleções. A bola rola às 16 horas, no horário de Brasília.

De um lado está a Espanha, que volta a disputar uma final mundial depois do título conquistado em 2010. A seleção espanhola chega à decisão com um modelo de jogo baseado no controle da posse de bola, na movimentação constante e na pressão sobre o adversário.

Do outro aparece a Argentina, atual campeã mundial e novamente conduzida por Lionel Messi. Aos 39 anos, o camisa 10 tenta levar o país ao segundo título consecutivo, feito que nenhuma seleção alcança desde o Brasil das Copas de 1958 e 1962. A decisão também coloca frente a frente Messi e Lamine Yamal, representantes de gerações distintas do futebol internacional.

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Confira a agenda do principal jogo deste domingo, 19 de julho de 2026, com horário e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo 2026 (Final)

  • 16h00 – Espanha x Argentina – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay), CazéTV
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