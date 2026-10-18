Jogos de hoje, domingo, 18 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Bahia x Flamengo, Fluminense x Santos e Grêmio x Cruzeiro agitam o Brasileirão; Real Madrid e Arsenal jogam na Europa
O domingo, 18 de outubro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Bahia x Flamengo, Fluminense x Santos e Grêmio x Cruzeiro são os principais confrontos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Europa, Real Madrid x Sevilla, Milan x Atalanta e Juventus x Lazio estão entre os destaques do dia.
A programação internacional começa às 7h30, com Udinese x Lecce, pelo Campeonato Italiano. Às 10h, Fiorentina x Como movimenta a competição, enquanto Milan x Atalanta, às 13h, e Juventus x Lazio, às 15h45, completam a rodada italiana.
Na Inglaterra, a Premier League apresenta três partidas simultâneas às 10h, incluindo Leeds x Manchester United e Brighton x Crystal Palace. Mais tarde, às 12h30, Nottingham Forest x Arsenal encerra a programação inglesa.
Na Espanha, Osasuna x Racing Santander abre a programação às 9h. Às 11h15, Celta de Vigo x Alavés entra em campo, enquanto Málaga x Real Sociedad acontece às 13h30. O principal confronto será Real Madrid x Sevilla, às 16h, no Santiago Bernabéu.
O Campeonato Francês também terá confrontos importantes, com Angers x Olympique de Marseille, às 10h, e Lorient x Monaco, Paris FC x Rennes e Le Havre x Auxerre, todos às 12h15. Mais tarde, às 15h45, Lyon x Nice encerra a programação francesa.
No futebol brasileiro, a Série B terá quatro partidas pela 34ª rodada. Às 16h, São Bernardo x Criciúma, Avaí x Athletic Club e CRB x Botafogo-SP entram em campo. Às 18h, Vila Nova x Novorizontino completa os jogos da segunda divisão, em uma rodada importante na reta final da competição.
Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense x Santos e Grêmio x Cruzeiro abrem a programação da Série A às 16h. Mais tarde, às 18h30, Bahia recebe o Flamengo, em um dos principais confrontos do domingo, com o time carioca defendendo a liderança da competição. Às 19h30, Remo x Red Bull Bragantino encerra a programação nacional.
Confira os principais jogos deste domingo, 18 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 07h30 – Udinese x Lecce – Disney+
- 10h00 – Fiorentina x Como – ESPN 2 e Disney+
- 13h00 – Milan x Atalanta – CazéTV e Disney+
- 15h45 – Juventus x Lazio – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Osasuna x Racing Santander – CazéTV
- 11h15 – Celta de Vigo x Alavés – CazéTV
- 13h30 – Málaga x Real Sociedad – CazéTV
- 16h00 – Real Madrid x Sevilla – CazéTV
Premier League
- 10h00 – Bournemouth x Sunderland – ESPN e Disney+
- 10h00 – Leeds x Manchester United – CazéTV e Disney+
- 10h00 – Brighton x Crystal Palace – Disney+
- 12h30 – Nottingham Forest x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Bayer Leverkusen x Freiburg – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Francês
- 10h00 – Angers x Olympique de Marseille – CazéTV
- 12h15 – Lorient x Monaco – Xsports e CazéTV
- 12h15 – Paris FC x Rennes – CazéTV
- 12h15 – Le Havre x Auxerre – CazéTV
- 15h45 – Lyon x Nice – CazéTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – São Bernardo x Criciúma – Globo, SporTV e Premiere
- 16h00 – Avaí x Athletic Club – ESPN e Disney+
- 16h00 – CRB x Botafogo-SP – ESPN, Disney+, SportyNet e Xsports
- 18h00 – Vila Nova x Novorizontino – RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Fluminense x Santos – Globo e Premiere
- 16h00 – Grêmio x Cruzeiro – Globo, ge tv e Premiere
- 18h30 – Bahia x Flamengo – Premiere
- 19h30 – Remo x Red Bull Bragantino – Premiere