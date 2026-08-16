Jogos de hoje, domingo, 16 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 16 de agosto, reserva um cardápio recheado de futebol! O Campeonato Brasileiro com Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio e Corinthians x Cruzeiro domina o dia. Destaque também para a Supercopa da Inglaterra, com Manchester City x Arsenal, e a Supercopa da França, com PSG x Lens. Confira a agenda completa e não perca nenhum jogo!

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O domingo, 16 de agosto, oferece uma programação extensa de futebol no Brasil e no exterior. O Campeonato Brasileiro domina a tarde e a noite com seis partidas, incluindo Vasco x Santos, Atlético-MG x Grêmio, Mirassol x Flamengo e Corinthians x Cruzeiro. Na Europa, Manchester City x Arsenal disputam a Supercopa da Inglaterra, enquanto PSG x Lens se enfrentam pela Supercopa da França. Série B, Brasileiro Feminino, Campeonatos espanhol, holandês e mexicano completam a agenda.

No Brasileirão, a rodada começa cedo, às 11h, com Chapecoense x Bahia. Às 16h, dois confrontos acontecem simultaneamente: Vasco x Santos, no Rio de Janeiro, e Atlético-MG x Grêmio, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo visita o Mirassol, enquanto o Botafogo enfrenta o Vitória em Salvador. Corinthians x Cruzeiro, às 19h30, encerra a programação da Série A neste domingo.

Na Inglaterra, um dos confrontos mais aguardados do dia coloca frente a frente

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Manchester City e Arsenal, às 11h, pela Supercopa da Inglaterra. O duelo abre oficialmente uma nova etapa da temporada para dois dos principais protagonistas recentes do futebol inglês. A segunda divisão do país também aparece na agenda, com Watford x Southampton, às 9h30, e Burnley x West Ham, ao meio-dia.

A Copa da Itália também ocupa espaço importante na programação. Frosinone x Juve Stabia, às 13h, abre a sequência de jogos, seguido por Genoa x Ascoli, às 13h30. Mais tarde, Hellas Verona x Virtus Entella, às 15h45, e Lazio x Mantova, às 16h15, completam os confrontos de domingo pela fase de 32 avos de final.

A tarde europeia ainda reserva

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PSG x Lens, às 15h45, pela Supercopa da França. Na Espanha, Racing Santander x Villarreal e Espanyol x Levante movimentam a rodada de La Liga.

O futebol internacional também tem Feyenoord x Go Ahead Eagles e Ajax x Heerenveen pelo Campeonato Holandês, além de Besiktas x Eyupspor pelo Campeonato Turco. Entre os amistosos, Real Madrid x Schalke 04 e Liverpool x Como aparecem como atrações durante o dia.

No Brasil, a

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Série B terá Operário-PR x Avaí às 11h, além de América-MG x Athletic Club-MG e CRB x Novorizontino às 18h30. O Campeonato Brasileiro Feminino também movimenta a manhã, com Palmeiras x Juventude, Botafogo x São Paulo e Santos x Flamengo, todos marcados para as 11h.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 16 de agosto de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

11h00 – Chapecoense x Bahia – Premiere

16h00 – Vasco x Santos – TV Globo e Premiere

16h00 – Atlético-MG x Grêmio – TV Globo, ge tv e Premiere

18h30 – Mirassol x Flamengo – Record, CazéTV e Premiere

18h30 – Vitória x Botafogo – Premiere

19h30 – Corinthians x Cruzeiro – Prime Video

Campeonato Brasileiro – Série B

11h00 – Operário-PR x Avaí – Disney+

18h30 – América-MG x Athletic Club-MG – Disney+

18h30 – CRB x Novorizontino – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

11h00 – Palmeiras x Juventude – TV Brasil

11h00 – Botafogo x São Paulo – N Sports

11h00 – Santos x Flamengo – Sportv

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CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

09h30 – Watford x Southampton – ESPN 2 e Disney+

12h00 – Burnley x West Ham – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Holandês

09h30 – Feyenoord x Go Ahead Eagles – Disney+

11h45 – Ajax x Heerenveen – Disney+

Supercopa da Inglaterra

11h00 – Manchester City x Arsenal – ESPN e Disney+

Amistosos de clubes

12h00 – Real Madrid x Schalke 04 – SportyNet (TV e YouTube)

14h00 – Liverpool x Como – SportyNet (TV e YouTube)

Copa da Itália

13h00 – Frosinone x Juve Stabia – SportyNet (YouTube)

13h30 – Genoa x Ascoli – SportyNet (YouTube)

15h45 – Hellas Verona x Virtus Entella – SportyNet (YouTube)

16h15 – Lazio x Mantova – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol

12h00 – Racing Santander x Villarreal – CazéTV

14h00 – Espanyol x Levante – CazéTV

Campeonato Turco

15h30 – Besiktas x Eyupspor – Disney+

Supercopa da França

15h45 – PSG x Lens – CazéTV

Campeonato Mexicano

20h00 – América-MEX x Atlético San Luis – SportyNet (TV e YouTube)