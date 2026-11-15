Jogos de hoje, domingo, 15 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Espanha, Inglaterra, Bélgica, Itália e França jogam pela Liga das Nações; Internacional e Flamengo decidem a Copa do Brasil Feminina
O domingo, 15 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Internacional x Flamengo, pela final da Copa do Brasil Feminina, é o principal destaque nacional. Na Europa, Espanha x Inglaterra, Bélgica x Itália e França x Turquia estão entre os grandes confrontos da UEFA Nations League, que chega à sexta rodada da fase de grupos.
A programação internacional começa às 11h, com Chipre x Montenegro e Letônia x Armênia, pela Liga das Nações. Os confrontos abrem a rodada decisiva da competição europeia, em uma jornada importante para a definição das posições nos grupos e das equipes que seguem na disputa pelo acesso às divisões superiores.
Às 14h, Finlândia x San Marino e Bielorrússia x Albânia movimentam a competição. Mais tarde, às 16h45, Espanha x Inglaterra é um dos principais destaques do dia. O confronto reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e pode influenciar diretamente a disputa pela liderança do grupo.
No mesmo horário, Bélgica x Itália e França x Turquia também concentram as atenções. A rodada ainda terá Croácia x República Tcheca, completando os confrontos da Liga A nesta sexta e última jornada da fase de grupos.
Às 13h30, Arsenal e London City Lionesses entram em campo pelo Campeonato Inglês Feminino, em mais um compromisso importante da temporada.
No futebol brasileiro, o Campeonato Paulista Feminino Sub-17 terá Corinthians x Ferroviária, às 15h.
O principal confronto nacional acontece às 16h, com Internacional x Flamengo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. As equipes disputam o jogo de volta da final da Copa do Brasil Feminina. O Internacional venceu a primeira partida por 3 a 1, no Rio de Janeiro, e pode até perder por um gol de diferença para conquistar o título. O Flamengo precisa vencer por três gols para ser campeão diretamente, enquanto uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
Na América do Sul, Danubio x Liverpool Montevideo, às 16h30, e Defensor Sporting x Peñarol, às 20h, movimentam o Campeonato Uruguaio. Já pela Liga das Nações da Concacaf, Panamá x Curaçao, às 20h, completa a programação internacional do domingo.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 15 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
UEFA Nations League
- 11h00 – Chipre x Montenegro – ESPN e Disney+
- 11h00 – Letônia x Armênia – Disney+
- 14h00 – Finlândia x San Marino – SporTV
- 14h00 – Bielorrússia x Albânia – ESPN e Disney+
- 16h45 – Espanha x Inglaterra – SporTV
- 16h45 – Bélgica x Itália – ESPN e Disney+
- 16h45 – França x Turquia – ge tv e SporTV 3
- 16h45 – Croácia x República Tcheca – Disney+
Campeonato Inglês Feminino
- 13h30 – Arsenal x London City Lionesses – Xsports
Campeonato Uruguaio
- 16h30 – Danubio x Liverpool Montevideo – Disney+
- 20h00 – Defensor Sporting x Peñarol – Disney+
Liga das Nações da Concacaf
- 20h00 – Panamá x Curaçao – Canal GOAT (YouTube)
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Paulista Feminino Sub-17
- 15h00 – Corinthians x Ferroviária – Paulistão (YouTube)
Copa do Brasil Feminina – Final (jogo de volta)
- 16h00 – Internacional x Flamengo – Globo, ge tv, SporTV, Xsports, N Sports e Lance! (YouTube)