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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 15 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Espanha, Inglaterra, Bélgica, Itália e França jogam pela Liga das Nações; Internacional e Flamengo decidem a Copa do Brasil Feminina

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 06h00
Três jogadores de futebol em campo. Um jogador da Espanha, camisa 19 vermelha e shorts azuis, dribla a bola. Dois jogadores da Inglaterra, camisas brancas, tentam interceptar. O estádio lotado ao fundo.
Espanha e Inglaterra jogam neste domingo, 15, pela Liga das Nações da UEFA (Justin Setterfield/Getty Images)
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O domingo, 15 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Internacional x Flamengo, pela final da Copa do Brasil Feminina, é o principal destaque nacional. Na Europa, Espanha x Inglaterra, Bélgica x Itália e França x Turquia estão entre os grandes confrontos da UEFA Nations League, que chega à sexta rodada da fase de grupos.

A programação internacional começa às 11h, com Chipre x Montenegro e Letônia x Armênia, pela Liga das Nações. Os confrontos abrem a rodada decisiva da competição europeia, em uma jornada importante para a definição das posições nos grupos e das equipes que seguem na disputa pelo acesso às divisões superiores.

Às 14h, Finlândia x San Marino e Bielorrússia x Albânia movimentam a competição. Mais tarde, às 16h45, Espanha x Inglaterra é um dos principais destaques do dia. O confronto reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e pode influenciar diretamente a disputa pela liderança do grupo.

No mesmo horário, Bélgica x Itália e França x Turquia também concentram as atenções. A rodada ainda terá Croácia x República Tcheca, completando os confrontos da Liga A nesta sexta e última jornada da fase de grupos.

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Às 13h30, Arsenal e London City Lionesses entram em campo pelo Campeonato Inglês Feminino, em mais um compromisso importante da temporada.

No futebol brasileiro, o Campeonato Paulista Feminino Sub-17 terá Corinthians x Ferroviária, às 15h

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O principal confronto nacional acontece às 16h, com Internacional x Flamengo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. As equipes disputam o jogo de volta da final da Copa do Brasil Feminina. O Internacional venceu a primeira partida por 3 a 1, no Rio de Janeiro, e pode até perder por um gol de diferença para conquistar o título. O Flamengo precisa vencer por três gols para ser campeão diretamente, enquanto uma vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

Na América do Sul, Danubio x Liverpool Montevideo, às 16h30, e Defensor Sporting x Peñarol, às 20h, movimentam o Campeonato Uruguaio. Já pela Liga das Nações da Concacaf, Panamá x Curaçao, às 20h, completa a programação internacional do domingo.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 15 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

FUTEBOL INTERNACIONAL

UEFA Nations League

  • 11h00 – Chipre x Montenegro – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Letônia x Armênia – Disney+
  • 14h00 – Finlândia x San Marino – SporTV
  • 14h00 – Bielorrússia x Albânia – ESPN e Disney+
  • 16h45 – Espanha x Inglaterra – SporTV
  • 16h45 – Bélgica x Itália – ESPN e Disney+
  • 16h45 – França x Turquia – ge tv e SporTV 3
  • 16h45 – Croácia x República Tcheca – Disney+
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    Campeonato Inglês Feminino

    • 13h30 – Arsenal x London City Lionesses – Xsports

      Campeonato Uruguaio

      • 16h30 – Danubio x Liverpool Montevideo – Disney+
      • 20h00 – Defensor Sporting x Peñarol – Disney+
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      Liga das Nações da Concacaf

      • 20h00 – Panamá x Curaçao – Canal GOAT (YouTube)

      FUTEBOL NACIONAL

      Campeonato Paulista Feminino Sub-17

      • 15h00 – Corinthians x Ferroviária – Paulistão (YouTube)

      Copa do Brasil Feminina – Final (jogo de volta)

      • 16h00 – Internacional x Flamengo – Globo, ge tv, SporTV, Xsports, N Sports e Lance! (YouTube)
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