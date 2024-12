Jogos de hoje, domingo, 15 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste domingo, 15, a agenda de transmissões no Brasil está cheia de jogos pelos mais diversos campeonatos europeus. Logo às 10 horas, o Atlético de Madri encara o Getafe pelo Campeonato Espanhol. Villareal x Bétis, às 14h30, e Barcelona x Leganés, às 17 horas, são os outros principais jogos do dia na Espanha.

Pela Premier League, a bola vai rolar para quatro partidas hoje: Brighton x Crystal Palace, às 11 horas, o clássico entre Manchester City e Manchester United, às 13h30, Southampton x Tottenham, às 16 horas, mesmo horário de Chelsea e Brentford.

Na Alemanha, às 11h30 o Heidenheim enfrenta o Sttutgart pelo Campeonato Alemão. Mais tarde, às 13h30 é a vez de Borussia Dortmund e Hoffenheim entrarem em campo.

No Campeonato Italiano, duas partidas são destaques do dia, Como x Roma, às 14 horas, e Milan x Genoa, às 16h45.

Às 15h00, a bola rola para AVS e Benfica, pelo Campeonato Português.

Pelo Campeonato Francês, o destaque do dia é o jogão entre Paris Saint-Germain e Lyon, às 16h45.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 15 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Continua após a publicidade

Campeonato Espanhol:

10h00 – Atlético de Madri x Getafe – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

14h30 – Villareal x Bétis – Disney+ (Streaming)

17h00 – Barcelona x Leganés – Disney+ (Streaming)

Premier League:

11h00 – Brighton x Crystal Palace – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h30 – Manchester United x Manchester City – ESPN e Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

16h00 – Southampton x Tottenham – ESPN e Disney+ (Streaming)

16h00 – Chelsea x Brentford – Disney+ (Streaming)

Campeonato Alemão:

11h30 – Heidenheim x Stuttgart – Canal GOAT (Youtube)

13h30 – Borussia Dortmund x Hoffenheim – TV Cultura e CazéTV

Campeonato Italiano:

14h00 – Como x Roma – Disney+ (Streaming)

Continua após a publicidade

16h45 – Milan x Genoa – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Campeonato português:

15h00 – AVS x Benfica – Disney+ (Streaming)

Campeonato Francês:

16h45 – PSG x Lyon – CazéTV

Como assistir ao jogo entre Manchester United x Manchester City hoje?

Manchester United e Manchester City vão travar o clássico de Manchester hoje, às 13h30, pela rodada 16 da Premier League. O jogo vai ter transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Barcelona e Leganés hoje?

A bola vai rolar para Barcelona e Leganés às 17 horas, pela rodada 17 do Campeonato Espanhol. A partida vai passar com exclusividade no streaming Disney+.

Continua após a publicidade

Como assistir PSG x Lyon hoje?

Pela rodada 15 do Campeonato Francês, PSG e Lyon se enfrentam às 16h45. A partida vai ser transmitida com exclusividade pela CazéTV.

Publicidade