Jogos de hoje, domingo, 14 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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O domingo, 14 de junho, está recheado de futebol! Acompanhe quatro jogos emocionantes da Copa do Mundo FIFA 2026, com confrontos como Holanda x Japão e Alemanha x Curaçao. Além disso, a Série B do Brasileirão terá uma intensa sequência de partidas, junto com um duelo pela La Liga 2. Prepare a pipoca!

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O domingo, 14 de junho, terá uma programação intensa no futebol, com destaque para mais quatro jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 e uma sequência de partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. A agenda ainda conta com duelo pela La Liga 2, completando um dia cheio para o torcedor.

Na Copa do Mundo, a bola começa a rolar às 14h, com Alemanha x Curaçao. O confronto coloca uma potência mundial diante de uma seleção que busca fazer história no torneio. Mais tarde, às 17h, Holanda x Japão surge como um dos jogos mais interessantes do dia, reunindo duas equipes de estilos técnicos e dinâmicos.

À noite, a rodada segue com Costa do Marfim x Equador, às 20h, duelo que promete força física, velocidade e disputa intensa no meio-campo. A programação da Copa se encerra às 23h, com Suécia x Tunísia, partida que fecha o domingo com mais um confronto entre escolas diferentes do futebol internacional.

Além do Mundial, o futebol europeu terá Málaga x Almería, às 16h, pela La Liga 2. No Brasil, a Série B ocupa boa parte do dia. Logo às 11h, Juventude x Ponte Preta e São Bernardo x Sport abrem a rodada nacional. À tarde, Athletic x Goiás, às 16h, e Cuiabá x Vila Nova, às 17h, dão sequência à disputa.

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A noite reserva mais dois jogos pela segunda divisão brasileira. Às 19h, Botafogo-SP x Operário-PR e Novorizontino x Náutico encerram a programação nacional.

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 14 de junho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

14h00 – Alemanha x Curaçao – CazéTV

17h00 – Holanda x Japão – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

20h00 – Costa do Marfim x Equador – TV Globo, Sportv, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

23h00 – Suécia x Tunísia – TV Globo, Sportv, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

La Liga 2

16h00 – Málaga x Almería – ESPN 4 e Disney+

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Campeonato Brasileiro Série B

11h00 – Juventude x Ponte Preta – ESPN e Disney+

11h00 – São Bernardo x Sport – Premiere

16h00 – Athletic x Goiás – Disney+

17h00 – Cuiabá x Vila Nova – Disney+

19h00 – Botafogo-SP x Operário-PR – Disney+

19h00 – Novorizontino x Náutico – Rede TV, SportyNet, ESPN 4 e Disney+