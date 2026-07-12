🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Jogos de hoje, domingo, 12 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Dia terá cinco partidas pela segunda divisão nacional e três amistosos envolvendo clubes grandes. Saiba como assistir ao vivo ao jogo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 12 jul 2026, 15h00
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro: dupla de times cariocas à frente de sua administração
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Flamengo e Corinthians hoje (Estádio do Maracanã/Divulgação)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, domingo, 12 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O domingo, 12 de julho, terá uma agenda cheia no futebol brasileiro, com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro e para amistosos envolvendo clubes tradicionais do país.

A programação começa às 11h, com Operário-PR x Novorizontino, pela Série B. Às 16h, a competição terá dois confrontos simultâneos: São Bernardo x Cuiabá e Avaí x Náutico. Mais tarde, Atlético-GO x Fortaleza, às 18h, e CRB x Goiás, às 19h, completam a rodada.

Continua após a publicidade

Os amistosos também ocupam espaço importante no dia. Às 16h, Cascavel x Corinthians e Fluminense x Bahia entram em campo. Na sequência, às 17h, Cruzeiro x Grêmio fecha a programação, em duelo entre dois clubes de grande tradição nacional.

Siga
Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 12 de julho de 2026, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 11h00 – Operário-PR x Novorizontino – Disney+
  • 16h00 – São Bernardo x Cuiabá – Premiere
  • 16h00 – Avaí x Náutico – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+
  • 18h00 – Atlético-GO x Fortaleza – Disney+
  • 19h00 – CRB x Goiás – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+
Continua após a publicidade

Amistosos

  • 16h00 – Cascavel x Corinthians – Sportv, X Sports, ge tv e Premiere
  • 16h00 – Fluminense x Bahia – Band, Sportv 2, ge tv e Premiere
  • 17h00 – Cruzeiro x Grêmio – Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e Grêmio FBPA (todos no Youtube)
    Publicidade
    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA SEMANA DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Essencial

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    SEMANA DA DEMOCRACIA

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).