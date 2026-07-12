Jogos de hoje, domingo, 12 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Ler Resumo





Prepare-se para um domingo recheado de futebol! Acompanhe a agenda completa de jogos do dia 12 de julho, com duelos importantes da Série B do Campeonato Brasileiro e grandes amistosos envolvendo clubes tradicionais. Não perca nenhum lance e saiba onde assistir cada partida.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O domingo, 12 de julho, terá uma agenda cheia no futebol brasileiro, com destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro e para amistosos envolvendo clubes tradicionais do país.

A programação começa às 11h, com Operário-PR x Novorizontino, pela Série B. Às 16h, a competição terá dois confrontos simultâneos: São Bernardo x Cuiabá e Avaí x Náutico. Mais tarde, Atlético-GO x Fortaleza, às 18h, e CRB x Goiás, às 19h, completam a rodada.

Continua após a publicidade

Os amistosos também ocupam espaço importante no dia. Às 16h, Cascavel x Corinthians e Fluminense x Bahia entram em campo. Na sequência, às 17h, Cruzeiro x Grêmio fecha a programação, em duelo entre dois clubes de grande tradição nacional.

Continua após a publicidade

Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 12 de julho de 2026, com horários e canais:

Campeonato Brasileiro – Série B

11h00 – Operário-PR x Novorizontino – Disney+

16h00 – São Bernardo x Cuiabá – Premiere

16h00 – Avaí x Náutico – RedeTV!, Canal GOAT e Disney+

18h00 – Atlético-GO x Fortaleza – Disney+

19h00 – CRB x Goiás – ESPN, SportyNet, X Sports e Disney+

Continua após a publicidade

Amistosos

16h00 – Cascavel x Corinthians – Sportv, X Sports, ge tv e Premiere

16h00 – Fluminense x Bahia – Band, Sportv 2, ge tv e Premiere

17h00 – Cruzeiro x Grêmio – Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e Grêmio FBPA (todos no Youtube)