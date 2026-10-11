Jogos de hoje, domingo, 11 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Fla-Flu, Palmeiras x Corinthians e Gre-Nal agitam o Brasileirão; Liverpool x Manchester City é destaque na Europa
O domingo, 11 de outubro, concentra alguns dos confrontos mais aguardados da rodada no Brasil. Flamengo x Fluminense, Palmeiras x Corinthians e Grêmio x Internacional acontecem simultaneamente às 17h30 e transformam a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma sequência de clássicos. Atlético-MG x Santos e Bahia x Mirassol completam a programação da Série A.
Antes dos clássicos, Atlético-MG recebe o Santos às 16h, na Arena MRV. A partida abre a agenda da elite nacional neste domingo e antecede uma faixa de jogos com enorme peso esportivo e regional.
Às 17h30, o Maracanã recebe Flamengo x Fluminense. No mesmo horário, Palmeiras x Corinthians protagoniza o dérbi paulista, enquanto Grêmio x Internacional coloca frente a frente os dois maiores rivais do futebol gaúcho.
Mais tarde, às 19h30, Bahia x Mirassol encerra os jogos de domingo pela Série A, na Fonte Nova.
A Série B também tem rodada cheia. Juventude x São Bernardo e Atlético-GO x Sport abrem a programação durante a tarde. Náutico x Vila Nova acontece às 17h30, enquanto Operário-PR x Goiás e Cuiabá x Avaí fecham o domingo às 18h30.
Na Europa, o principal confronto acontece às 12h30, com Liverpool x Manchester City, em Anfield. O duelo reúne duas das forças da Premier League e encerra a programação inglesa do domingo, depois de Crystal Palace x Nottingham Forest e Hull City x Everton, ambos às 10h.
O Campeonato Italiano tem cinco partidas. Como x Roma abre o dia às 7h30, Lazio x Monza e Lecce x Bologna jogam às 10h, Sassuolo x Milan acontece às 13h e Cagliari x Juventus fecha a rodada às 15h45.
Na Espanha, Elche x Celta de Vigo abre a programação às 9h. Real Sociedad x Deportivo La Coruña joga às 11h15, Real Betis recebe o Osasuna às 13h30 e Racing Santander x Valencia encerra o domingo espanhol às 16h.
França e Alemanha também têm jogos importantes. Nice x Strasbourg e Rennes x Auxerre antecedem Troyes x Olympique de Marseille, às 15h45. Na Bundesliga, Colônia x Borussia Mönchengladbach e Freiburg x Schalke 04 movimentam o dia.
Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 11 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Italiano
- 07h30 – Como x Roma – ESPN e Disney+
- 10h00 – Lazio x Monza – ESPN 4 e Disney+
- 10h00 – Lecce x Bologna – Disney+
- 13h00 – Sassuolo x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 15h45 – Cagliari x Juventus – CazéTV e Disney+
Campeonato Escocês
- 08h00 – Motherwell x Celtic – Canal Gol Brasil
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Elche x Celta de Vigo – CazéTV
- 11h15 – Real Sociedad x Deportivo La Coruña – SportyNet (TV e YouTube)
- 13h30 – Real Betis x Osasuna – CazéTV
- 16h00 – Racing Santander x Valencia – CazéTV
Premier League
- 10h00 – Crystal Palace x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
- 10h00 – Hull City x Everton – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h30 – Liverpool x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 10h00 – Nice x Strasbourg – CazéTV
- 12h15 – Rennes x Auxerre – CazéTV
- 15h45 – Troyes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV
Campeonato Alemão
- 10h30 – Colônia x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball
- 12h30 – Freiburg x Schalke 04 – Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball
Campeonato Português
- 11h30 – Rio Ave x Nacional da Madeira – Disney+
- 14h00 – Benfica x Vitória de Guimarães – N Sports e Disney+
- 16h30 – Arouca x Estrela Amadora – N Sports e Disney+
Campeonato Saudita
- 12h25 – Abha x Al Faisaly – Canal GOAT
- 15h00 – Al Shabab x Al Taawoun – Canal GOAT
Campeonato Turco
- 13h00 – Besiktas x Kocaelispor – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Atlético-MG x Santos – Premiere
- 17h30 – Palmeiras x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
- 17h30 – Flamengo x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
- 17h30 – Grêmio x Internacional – Globo e Premiere
- 19h30 – Bahia x Mirassol – Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 16h00 – Juventude x São Bernardo – Disney+
- 16h10 – Atlético-GO x Sport – RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
- 17h30 – Náutico x Vila Nova – Globo, SporTV e Premiere
- 18h30 – Operário-PR x Goiás – RedeTV!, SportyNet e Disney+
- 18h30 – Cuiabá x Avaí – ESPN e Disney+