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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 11 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Fla-Flu, Palmeiras x Corinthians e Gre-Nal agitam o Brasileirão; Liverpool x Manchester City é destaque na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 06h00
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Estádio do Maracanã, no Rio, é o palco do Fla-Flu hoje (Estádio do Maracanã/Divulgação)
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Jogos de hoje, domingo, 11 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

O domingo, 11 de outubro, concentra alguns dos confrontos mais aguardados da rodada no Brasil. Flamengo x Fluminense, Palmeiras x Corinthians e Grêmio x Internacional acontecem simultaneamente às 17h30 e transformam a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em uma sequência de clássicos. Atlético-MG x Santos e Bahia x Mirassol completam a programação da Série A.

Antes dos clássicos, Atlético-MG recebe o Santos às 16h, na Arena MRV. A partida abre a agenda da elite nacional neste domingo e antecede uma faixa de jogos com enorme peso esportivo e regional.

Às 17h30, o Maracanã recebe Flamengo x Fluminense. No mesmo horário, Palmeiras x Corinthians protagoniza o dérbi paulista, enquanto Grêmio x Internacional coloca frente a frente os dois maiores rivais do futebol gaúcho. 

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Mais tarde, às 19h30, Bahia x Mirassol encerra os jogos de domingo pela Série A, na Fonte Nova.

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A Série B também tem rodada cheia. Juventude x São Bernardo e Atlético-GO x Sport abrem a programação durante a tarde. Náutico x Vila Nova acontece às 17h30, enquanto Operário-PR x Goiás e Cuiabá x Avaí fecham o domingo às 18h30.

Na Europa, o principal confronto acontece às 12h30, com Liverpool x Manchester City, em Anfield. O duelo reúne duas das forças da Premier League e encerra a programação inglesa do domingo, depois de Crystal Palace x Nottingham Forest e Hull City x Everton, ambos às 10h.

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O Campeonato Italiano tem cinco partidas. Como x Roma abre o dia às 7h30, Lazio x Monza e Lecce x Bologna jogam às 10h, Sassuolo x Milan acontece às 13h e Cagliari x Juventus fecha a rodada às 15h45.

Na Espanha, Elche x Celta de Vigo abre a programação às 9h. Real Sociedad x Deportivo La Coruña joga às 11h15, Real Betis recebe o Osasuna às 13h30 e Racing Santander x Valencia encerra o domingo espanhol às 16h. 

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França e Alemanha também têm jogos importantes. Nice x Strasbourg e Rennes x Auxerre antecedem Troyes x Olympique de Marseille, às 15h45. Na Bundesliga, Colônia x Borussia Mönchengladbach e Freiburg x Schalke 04 movimentam o dia.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 11 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Italiano

  • 07h30 – Como x Roma – ESPN e Disney+
  • 10h00 – Lazio x Monza – ESPN 4 e Disney+
  • 10h00 – Lecce x Bologna – Disney+
  • 13h00 – Sassuolo x Milan – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
  • 15h45 – Cagliari x Juventus – CazéTV e Disney+

Campeonato Escocês

  • 08h00 – Motherwell x Celtic – Canal Gol Brasil
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Campeonato Espanhol

  • 09h00 – Elche x Celta de Vigo – CazéTV
  • 11h15 – Real Sociedad x Deportivo La Coruña – SportyNet (TV e YouTube)
  • 13h30 – Real Betis x Osasuna – CazéTV
  • 16h00 – Racing Santander x Valencia – CazéTV

Premier League

  • 10h00 – Crystal Palace x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
  • 10h00 – Hull City x Everton – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h30 – Liverpool x Manchester City – ESPN e Disney+

Campeonato Francês

  • 10h00 – Nice x Strasbourg – CazéTV
  • 12h15 – Rennes x Auxerre – CazéTV
  • 15h45 – Troyes x Olympique de Marseille – Xsports e CazéTV

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Colônia x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball
  • 12h30 – Freiburg x Schalke 04 – Jovem Pan Esportes (YouTube) e OneFootball

Campeonato Português

  • 11h30 – Rio Ave x Nacional da Madeira – Disney+
  • 14h00 – Benfica x Vitória de Guimarães – N Sports e Disney+
  • 16h30 – Arouca x Estrela Amadora – N Sports e Disney+

Campeonato Saudita

  • 12h25 – Abha x Al Faisaly – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Shabab x Al Taawoun – Canal GOAT

Campeonato Turco

  • 13h00 – Besiktas x Kocaelispor – Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro

    • 16h00 – Atlético-MG x Santos – Premiere
    • 17h30 – Palmeiras x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
    • 17h30 – Flamengo x Fluminense – Globo, ge tv e Premiere
    • 17h30 – Grêmio x Internacional – Globo e Premiere
    • 19h30 – Bahia x Mirassol – Premiere

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 16h00 – Juventude x São Bernardo – Disney+
    • 16h10 – Atlético-GO x Sport – RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
    • 17h30 – Náutico x Vila Nova – Globo, SporTV e Premiere
    • 18h30 – Operário-PR x Goiás – RedeTV!, SportyNet e Disney+
    • 18h30 – Cuiabá x Avaí – ESPN e Disney+
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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