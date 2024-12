Jogos de hoje, domingo, 1 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Premier League vai ter um dia de tirar o fôlego nesse domingo, dia 1. Às 10h30 a bola rola simultaneamente para Chelsea x Aston Villa, Manchester United x Everton e Tottenham x Fulham. Às 14h30 é a vez de Liverpool e Manchester City se enfrentarem.

Pela La Liga, Villareal enfrenta o Girona às 10 horas, Real Madri encara o Getafe, às 12h15 e Real Sociedad enfrenta o Bétis às 17 horas.

No Campeonato Italiano, Parma x Lazio e Torino x Napoli jogam às 11 horas. Fiorentina e Inter de Milão se enfrentam às 14 horas. Mais tarde, às 16h45, Lecce e Juventus entram em campo.

Pelo Campeonato Francês, Lyon e Nice jogam às 13 horas e Olympique de Marseille e Monaco se enfrentam às 16h45.

O Arouca enfrenta o Benfica às 15 horas pelo Campeonato Português.

No Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional e Grêmio e São Paulo jogam simultaneamente às 16 horas. Mais tarde, às 18h30, três times se enfrentam ao mesmo tempo: Athletico x Fluminense, RB Bragantino x Cruzeiro e Vitória e Fortaleza.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 1 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Premier League:

10h30 – Chelsea x Aston Villa – ESPN e Disney+ (Streaming)

10h30 – Manchester United x Everton – Disney+ (Streaming)

10h30 – Tottenham x Fulham – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

13h00 – Liverpool x Manchester City – ESPN e Disney+ (Streaming)

Campeonato Francês:

13h00 – Lyon x Nice – CazéTV

16h45 – Marseille x Monaco – CazéTV

Campeonato Italiano:

11h00 – Parma x Lazio – Disney+ (Streaming)

11h00 – Torino x Napoli – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

14h00 – Fiorentina x Inter de Milão – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Lecce x Juventus – ESPN e Disney+ (Streaming)

La Liga:

10h00 – Villareal x Girona – Disney+ (Streaming)

12h15 – Real Madri x Getafe – Disney+ (Streaming)

17h00 – Real Sociedad x Bétis – Disney+ (Streaming)

Campeonato Português:

15h00 – Arouca x Benfica – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

16h00 – Flamengo x Internacional – Globo e Premiere

16h00 – Grêmio x São Paulo – Globo e Premiere

18h30 – Athletico x Fluminense – CazéTV

18h30 – RB Bragantino x Cruzeiro – Premiere

18h30 – Vitória x Fortaleza – Premiere

Como assistir ao jogo entre Flamengo x internacional hoje?

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje no Estádio do Maracanã, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ter transmissão da Globo e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Liverpool e Manchester City hoje?

Liverpool e Manchester City entram em campo às 14h30 pela Premier League. A partida vai passar somente no ESPN e Disney+.

Como assistir Grêmio e São Paulo hoje?

Grêmio e São Paulo se enfrentam hoje às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Como assistir RB Bragantino e Cruzeiro hoje?

RB Bragantino e Cruzeiro se enfrentam hoje às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere.