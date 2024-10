Jogos de hoje, 18 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta sexta-feira vão acontecer mais três partidas do Brasileirão, que serão os grandes destaques da noite. Abrindo a rodada no dia, o Atlético Goianiense recebe o Cuiabá no Estádio Antônio Acioly, em Goiânia, às 19 horas. Já no Estádio do Maracanã, no Rio, o Botafogo vai enfrentar o Criciúma às 20 horas. Por fim, Cruzeiro e Bahia jogam no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30.

Pela Série B, Brusque e CRB jogam, às 19 horas, em Brusque. Amazonas e Avaí também vão jogar pela segunda divisão, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30.

Pelos campeonatos europeus, pela Bundesliga, o Borussia Dortmund enfrenta o St. Pauli, no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 15h30. Em confronto válido pela Ligue 1, O Mônaco encara o Lille, em Mônaco, às 15h45. Já pela La Liga, Alavés e Real Valladolid jogam no País Basco, às 16 horas.

De noite, pelo Campeonato Argentino, River Plate e Vélez Sarsfield vão jogar no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21 horas.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 18 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Alemão:

15h30 – Borussia Dortmund x St. Pauli – Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Francês:

15h45 – Mônaco x Lille – CazéTV e PrimeVideo (Streaming)

Campeonato Espanhol:

16h00 – Alavés x Real Valladolid – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

19h00 – Atlético-GO x Cuiabá – Premiere

20h00 – Botafogo x Criciúma – Premiere

21h30 – Cruzeiro x Bahia – Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

19h00 – Brusque x CRB – Premiere e Canal GOAT (Youtube)

21h30 – Amazonas x Avaí – Premiere, TV Brasil e Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Argentino:

21h00 – River Plate x Vélez Sarsfield – ESPN e Disney+ (streaming)

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Criciúma hoje?

Botafogo e Criciúma jogam no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20:00 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo terá transmissão do Premiere por pay-per-view.

Como assistir ao jogo entre Cruzeiro e Bahia hoje?

Cruzeiro e Bahia jogam, às 21h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio do Mineirão. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere por pay-per-view.

Como assistir Mônaco e Lille hoje?

Mônaco e Lille vão jogar pela oitava rodada da Ligue 1, às 15h45, em Mônaco. O jogo terá transmissão da CazéTV e do PrimeVideo (Streaming).