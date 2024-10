Jogos de hoje, 17 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Brasileirão promete pegar fogo nessa quinta-feira (17), com um clássico carioca e um jogo fundamental na briga contra o Z-4. No estádio do Maracanã, no Rio, Flamengo e Fluminense se enfrentam às 20 horas, mesmo horário em que Corinthians e Athletico jogam na Neo Química Arena, em São Paulo.

Pela Série B, América Mineiro e Goiás jogam, também às 20 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida é fundamental para o time mineiro, que pode dormir no G-4 em caso de vitória.

Na Champions League feminina, quatro jogos vão ocorrer hoje, são eles: Juventus x Bayern e St. Pölten x Manchester City, ambos às 13:45 horas e Arsenal x Vålerenga e Barcelona x Hammarby, os dois às 16 horas.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 17 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League feminina:

13h45 – Real Madri x Celtic – Max e Dazn (Streaming)

13h45 – Galatasaray x Roma – Dazn (Streaming)

16h00 – Wolfsburg x Lyon – Dazn (Streaming)

16h00 – Twente x Chelsea – Dazn (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

20h00 – Flamengo x Fluminense – Premiere

20h00 – Corinthians x Athletico – Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

20h00 – América-MG x Goiás – Sportv e Premiere

Copa do Mundo Sub-17 feminina:

20h00 – Brasil x Zâmbia – CazéTV, FIFA+ e PrimeVideo.

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Fluminense hoje?

Flamengo e Fluminense jogam no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20:00 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A . O jogo terá transmissão do Premiere por pay-per-view.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Athletico hoje?

Corinthians e Athletico se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20:00 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A . O jogo terá transmissão do Premiere por pay-per-view.

Como assistir América Mineiro e Goiás hoje?

América Mineiro e Goiás jogam às 20 horas na Arena Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere por pay-per-view.