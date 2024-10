Jogos de hoje, 16 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Campeonato Brasileiro está de volta! Depois de 10 dias de Data FIFA com jogos das seleções, os campeonatos de clubes começam a voltar nesta quarta-feira (16).

Pelo Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena Castelão, na capital cearense, às 21:45 horas. No mesmo horário, São Paulo e Vasco jogam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Pela Série B, Chapecoense e Santos jogam às 20 horas na Arena Condá, em Chapecó, enquanto Sport e Operário vão se enfrentar às 21:30 horas, na Ilha do Retiro, em Recife.

Na Champions League feminina, quatro jogos vão ocorrer hoje, são eles: Juventus x Bayern e St. Pölten x Manchester City, ambos às 13:45 horas e Arsenal x Vålerenga e Barcelona x Hammarby, os dois às 16 horas.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 16 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League feminina:

13h45 – Juventus x Bayern – Dazn (Streaming)

13h45 – St. Pölten x Manchester City – Dazn (Streaming)

16h00 – Arsenal x Vålerenga – Dazn (Streaming)

16h00 – Barcelona x Hammarby – Max e Dazn (Streaming)

Campeonato Brasileiro Série A:

21h45 – Fortaleza x Atlético-MG – Globo (CE e MG) e Premiere

21h45 – São Paulo x Vasco – Globo (exceto CE e MG) e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B:

20h00 – Chapecoense x Santos – Premiere

21h30 – Sport x Operário – Tv Brasil, Premiere e Canal Goat (Youtube)

Como assistir ao jogo entre São Paulo e Vasco hoje?

São Paulo e Vasco jogam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 21:45 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A . O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere por pay-per-view.

Como assistir ao jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro hoje?

Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena Castelão, na capital cearense, às 21:45 horas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A . O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere por pay-per-view.

Como assistir Chapecoense e Santos hoje?

Chapecoense e Santos jogam às 20 horas na Arena Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo terá transmissão do Premiere por pay-per-view.