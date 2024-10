Jogos de hoje, 11 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Data FIFA segue em andamento nessa sexta-feira (10), com jogos das seleções europeias e sul-americanas. Pela Série B do campeonato brasileiro, Novorizontino e Sport e Avaí e América Mineiro podem mexer com a parte de cima da tabela.

Pela Liga das Nações, os principais jogos do dia são todos no mesmo horário, 15:45 horas. Bósnia e Alemanha se enfrentam em Zenica e Hungria e Holanda jogam em Budapeste, na Hungria, partidas válidas pela Liga A. Já pela Liga B, a República Tcheca vai enfrentar a Albânia, do técnico brasileiro Sylvinho, enquanto a Ucrânia vai enfrentar a Geórgia, na Polônia.

Pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, Peru e Uruguai vão fazer um confronto na cidade peruana de Lima.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 10 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

15h45 – Bósnia x Alemanha – Disney+ (Streaming)

15h45 – Hungria x Holanda – Sportv e Globoplay (streaming)

15h45 – República Tcheca x Albânia – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

15h45 – Ucrânia x Geórgia – ESPN e Disney+ (Streaming)

Série B:

18:30 – Novorizontino x Sport – Sportv, Premiere e Globoplay (streaming)

21:00 – Avaí x América-Mg – Sportv3, Premiere e Globoplay (streaming)

Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026:

22:30 – Peru x Uruguai – Sportv e Globoplay (streaming)

Como assistir ao jogo entre Novorizontino e Sport?

Novorizontino e Sport vão jogar às 18:30 horas em Novo Horizonte, São Paulo. O jogo terá transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay.

Como assistir ao jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo desta sexta-feira, 11 de outubro?

Peru e Uruguai se enfrentam em Lima, no Peru, às 22:30 horas, com transmissão do Sportv e Globoplay.

Como assistir aos principais jogos da Liga das Nações da UEFA desta sexta-feira, 11 de outubro?

Bósnia e Alemanha vão jogar em Zenica, na Bósnia, às 15:45 horas, com transmissão do Disney+. Já Hungria e Holanda vão se enfrentar em Budapeste, na Hungria, às 15:45 horas da tarde, com transmissão do Sportv e Globoplay. República Tcheca e Albânia e Ucrânia e Geórgia também vão se enfrentar no mesmo horário das outras partidas, com transmissão da ESPN4 e ESPN, respectivamente, além do Disney+.