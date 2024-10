Jogos de hoje, 10 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Hoje será o primeiro dia de jogos das seleções durante a parada da Data FIFA. O grande destaque do dia é o jogo da seleção brasileira, que vai enfrentar a seleção chilena às 21 horas, em Santiago, no Chile. A partida é válida pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e o Brasil precisa vencer para continuar na zona de classificação. Atualmente o Brasil ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos somados, enquanto o Chile está em 9º lugar, com 5 pontos. Os seis primeiros colocados das eliminatórias sul-americanas garantem a classificação, enquanto o sétimo colocado joga uma repescagem.

Nas outras partidas das eliminatórias, a atual campeã da Copa do Mundo e da Copa América, Argentina, enfrenta a Venezuela em Maturín, cidade venezuelana, às 18 horas. A Argentina ocupa a primeira colocação da tabela com 18 pontos, enquanto a Venezuela está em 6º lugar com os mesmos 10 pontos do Brasil. Bolívia e Colômbia, às 17 horas em El Alto, na Bolívia e Equador e Paraguai, às 18 horas em Quito, são os outros jogos da rodada hoje.

Pela Liga das Nações, os principais jogos do dia são todos no mesmo horário, 15:45 horas. Itália e Bélgica se enfrentam em Roma e Israel e França jogam em Budapeste, na Hungria, partidas válidas pela Liga A. Já pela Liga B, a Inglaterra vai enfrentar a Grécia no estádio de Wembley, em Londres.

Agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 10 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga das Nações da UEFA:

15h45 – Itália x Bélgica – ESPN e Disney+ (Streaming)

15h45 – Inglaterra x Grécia – Sportv

15h45 – Israel x França – Disney+ (Streaming)

Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026:

17h – Bolívia x Colômbia – Sportv2

18h – Venezuela x Argentina – Sportv

18h – Equador x Paraguai – Sportv3

21h – Chile x Brasil – Globo, Sportv e Globoplay (streaming)

Como assistir ao jogo entre Chile e Brasil?

Chile e Brasil vão jogar às 21 horas em Santiago, no Chile. O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv e do Globoplay.

Como assistir aos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo desta quinta-feira, 10 de outubro?

Bolívia e Colômbia se enfrentam em El Alto, na Bolívia, às 17 horas, com transmissão do Sportv2. Venezuela e Argentina se enfrentam em Maturín, na Venezuela, às 18 horas, com transmissão do Sportv, mesmo horário de Equador e Paraguai, que vão jogar em Quito, com transmissão do Sportv3.

Como assistir aos principais jogos da Liga das Nações da UEFA desta quinta-feira, 10 de outubro?

Itália e Bélgica vão jogar em Roma, na Itália, às 15:45 horas, com transmissão da ESPN e do Disney+. Já Israel e França vão se enfrentar em Budapeste, na Hungria, às 15:45 horas da tarde, com transmissão do Disney+. No estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra e Grécia vão se enfrentar no mesmo horário das outras partidas, com transmissão do Sportv.