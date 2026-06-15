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Esporte

Jogo de estreia de João Fonseca no ATP de Halle tem data e horário definido

Brasileiro enfrentará o alemão, Yannick Hanfmann, 58º do ranking

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jun 2026, 13h29 | Atualizado em 15 jun 2026, 14h17
Última participação de João Fonseca em Wimbledon contra o chileno Nicolas Jarry
Última participação de João Fonseca em Wimbledon contra o chileno Nicolas Jarry (HANNAH PETERS/AFP)
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Jogo de estreia de João Fonseca no ATP de Halle tem data e horário definido Priorize VEJA no Google

João Fonseca estreará na chave de simples do ATP 500 de Halle nesta terça-feira, 16, por volta das 8h (horário de Brasília). O brasileiro terá um duelo inédito no circuito profissional com o alemão Yannick Hanfmann, 58º do ranking. 

Caso João vença na estreia, ele provavelmente enfrentará Alexander Zverev, número 3 do ranking e o atual campeão de Roland Garros. Os dois tenistas já se encontraram em abril deste ano nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, jogo em que o brasileiro levou a pior por 2 sets a 1.

A última participação de João no campeonato disputado em Halle, o tenista de 19 anos foi derrotado pelo finalista do Grand Slam de Paris deste ano, o italiano Flavio Cobolli, número 10 do ranking.

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Chave de duplas em Halle

Ainda que João estreie na chave simples nesta terça-feira, o brasileiro já entrou nas quadras de grama na Alemanha em 2026. O tenista jogou a chave de duplas do torneio em Halle com o alemão Daniel Altemaier, número 85 do ranking.

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Eles iniciaram a jornada neste sábado, 13, e ganharam por 2 sets a 0 do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner. Porém, a dupla foi eliminada na rodada seguinte para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0.

Preparação para Wimbledon

O ATP de Halle será uma preparação de João para o Wimbledon. O torneio na Alemanha, assim como o Grand Slam inglês, é disputado na grama, um piso que acelera o jogo – considerado o mais rápido do circuito. A última vez que o brasileiro disputou o campeonato em Londres, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.

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Mas antes do Wimbledon, com a data de estreia no dia 29 de junho, João disputará outro torneio na Inglaterra. O tenista jogará no ATP 250 de Eastbourne, que começa no dia 22 do mesmo mês.

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