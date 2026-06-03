Jogadores mais valiosos do Brasil não estão na Copa do Mundo; confira
O espanhol Lamine Yamal lidera com folga de mais de 100 milhões de euros para segundo colocado, Erling Haaland
Os dois jogadores brasileiros mais valiosos não estão entre os convocados para a Copa do Mundo. Estêvão e João Pedro, ambos do Chelsea, são os primeiros do país pentacampeão a aparecer na lista de jogadores mais caros divulgada pelo Observatório do Futebol nesta quarta, 3. Completam o top 5 brasileiro, Rayan, Endrick e Igor Thiago que estão entre os selecionados por Carlo Ancelotti para disputar o mundial, mas devem ser reservas na escalação do treinador.
Estêvão é o 18º jogador mais caro do futebol internacional, segundo a listagem. O atacante do Chelsea é avaliado em 113,4 milhões de euros, cerca de 663,39 milhões de reais. O artilheiro da seleção brasileira sob comando de Ancelotti e titular no esquema tático do treinador ficou de fora da lista final por conta de uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita.
Seu companheiro de clube, João Pedro foi destaque na temporada dos Blues, eleito o melhor jogador da equipe, porém, com a ascensão de concorrentes na reta final da temporada e o retorno de Neymar à seleção não foi convocado para disputar a Copa do Mundo. O ex-Fluminense é avaliado 108 milhões de euros e é o 23º jogador mais caro da lista do Observatório.
Rayan é o primeiro brasileiro da lista que está entre os convocados de Ancelotti, avaliado em 100,3 milhões de euros (586 milhões de reais). O atacante conquistou sua vaga no torneio por seleções na data Fifa de março, e desde que chegou no Bournemouth no começo do ano, o time inglês não perdeu na Premier League. No amistoso contra o Panamá, no último domingo, 31, entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol pela seleção.
Endrick e Igor Thiago são os próximos brasileiros na lista, mas assim como Rayan, não são titulares no time de Ancelotti. O mais valioso dos 11 iniciais do italiano é Vinícius Jr.. O camisa 9 do Brasil na Copa, Matheus Cunha também aparece na listagem. Savinho, do Manchester City, que não foi convocado para a seleção desde a chegada do treinador no ano passado é o 60º na lista geral.
- Estêvão Willian (18º) – 113,4 milhões de euros (Chelsea FC)
- João Pedro (23º) – 108,0 milhões de euros (Chelsea FC)
- Rayan Vitor (32º) – 100,3 milhões de euros (AFC Bournemouth)
- Endrick Felipe (35º) – 95,8 milhões de euros (Olympique Lyonnais)
- Igor Thiago (44º) – 85,6 milhões de euros (Brentford FC)
- Vinícius Júnior (50º) – 83,8 milhões de euros (Real Madrid)
- Sávio Moreira (60º) – 79,4 milhões de euros (Manchester City)
- Matheus Cunha (74º) – 71,9 milhões de euros (Manchester United)
Lamine Yamal na ponta
O líder absoluto do levantamento é Lamine Yamal, avaliado em 358,1 milhões de euros (cerca de 2 bilhões de reais). O espanhol de 18 anos é o único acima da casa dos 300 milhões, e com larga diferença para o segundo colocado Erling Haaland, avaliado em 227,3 milhões de euros. Os franceses Kylian Mbappé e Michael Olise aparecem em seguida e o inglês Morgan Rogers completa o top 5.
O país com mais representantes na lista é a Inglaterra, com 11 jogadores. A França e a Espanha empatam na sequência com dez jogadores. O Brasil e a Alemanha completam o top 5 com oito jogadores cada. Outro destaque é a Turquia, com apenas dois nomes, mas ambos no top 10: Kenan Yildiz e Arda Guler.
Confira o top 20 de jogadores mais caros do mundo:
- Lamine Yamal – 358,1 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona)
- Erling Haaland – 227,3 milhões de euros (Noruega / Manchester City)
- Kylian Mbappé – 165,7 milhões de euros (França / Real Madrid)
- Michael Olise – 140,5 milhões de euros (França / Bayern Munich)
- Morgan Rogers – 136,8 milhões de euros (Inglaterra / Aston Villa)
- Désiré Doué – 133,2 milhões de euros (França / Paris Saint-Germain)
- Kenan Yıldız – 133,0 milhões de euros (Turquia / Juventus)
- Nico O’Reilly – 125,0 milhões de euros (Inglaterra / Manchester City)
- Arda Güler – 124,8 milhões de euros (Turquia / Real Madrid)
- Pau Cubarsí – 124,6 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona)
- Florian Wirtz – 124,1 milhões de euros (Alemanha / Liverpool FC)
- Pedri – 120,6 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona)
- Jude Bellingham – 120,3 milhões de euros (Inglaterra / Real Madrid)
- Yan Diomandé – 118,7 milhões de euros (Costa do Marfim / RB Leipzig)
- Hugo Ekitiké – 118,3 milhões de euros (França / Liverpool FC)
- João Neves – 117,1 milhões de euros (Portugal / Paris Saint-Germain)
- Fermín López – 115,9 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona)
- Estêvão Willian – 113,4 milhões de euros (Brasil / Chelsea FC)
- Dean Huijsen – 112,0 milhões de euros (Espanha / Real Madrid)
- Bukayo Saka – 111,2 milhões de euros (Inglaterra / Arsenal FC)