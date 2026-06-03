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Estêvão e João Pedro, os brasileiros mais valiosos segundo o Observatório do Futebol, estão fora da Copa. Enquanto isso, Rayan, Endrick e Igor Thiago, também entre os mais caros, foram convocados como reservas. Lamine Yamal lidera a lista mundial, com o Brasil em 4º lugar no ranking de países. Entenda as escolhas e os valores.

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Os dois jogadores brasileiros mais valiosos não estão entre os convocados para a Copa do Mundo. Estêvão e João Pedro, ambos do Chelsea, são os primeiros do país pentacampeão a aparecer na lista de jogadores mais caros divulgada pelo Observatório do Futebol nesta quarta, 3. Completam o top 5 brasileiro, Rayan, Endrick e Igor Thiago que estão entre os selecionados por Carlo Ancelotti para disputar o mundial, mas devem ser reservas na escalação do treinador.

Estêvão é o 18º jogador mais caro do futebol internacional, segundo a listagem. O atacante do Chelsea é avaliado em 113,4 milhões de euros, cerca de 663,39 milhões de reais. O artilheiro da seleção brasileira sob comando de Ancelotti e titular no esquema tático do treinador ficou de fora da lista final por conta de uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita.

Seu companheiro de clube, João Pedro foi destaque na temporada dos Blues, eleito o melhor jogador da equipe, porém, com a ascensão de concorrentes na reta final da temporada e o retorno de Neymar à seleção não foi convocado para disputar a Copa do Mundo. O ex-Fluminense é avaliado 108 milhões de euros e é o 23º jogador mais caro da lista do Observatório.

Rayan é o primeiro brasileiro da lista que está entre os convocados de Ancelotti, avaliado em 100,3 milhões de euros (586 milhões de reais). O atacante conquistou sua vaga no torneio por seleções na data Fifa de março, e desde que chegou no Bournemouth no começo do ano, o time inglês não perdeu na Premier League. No amistoso contra o Panamá, no último domingo, 31, entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol pela seleção.

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Endrick e Igor Thiago são os próximos brasileiros na lista, mas assim como Rayan, não são titulares no time de Ancelotti. O mais valioso dos 11 iniciais do italiano é Vinícius Jr.. O camisa 9 do Brasil na Copa, Matheus Cunha também aparece na listagem. Savinho, do Manchester City, que não foi convocado para a seleção desde a chegada do treinador no ano passado é o 60º na lista geral.

Estêvão Willian (18º) – 113,4 milhões de euros (Chelsea FC) João Pedro (23º) – 108,0 milhões de euros (Chelsea FC) Rayan Vitor (32º) – 100,3 milhões de euros (AFC Bournemouth) Endrick Felipe (35º) – 95,8 milhões de euros (Olympique Lyonnais) Igor Thiago (44º) – 85,6 milhões de euros (Brentford FC) Vinícius Júnior (50º) – 83,8 milhões de euros (Real Madrid) Sávio Moreira (60º) – 79,4 milhões de euros (Manchester City) Matheus Cunha (74º) – 71,9 milhões de euros (Manchester United)

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Lamine Yamal na ponta

O líder absoluto do levantamento é Lamine Yamal, avaliado em 358,1 milhões de euros (cerca de 2 bilhões de reais). O espanhol de 18 anos é o único acima da casa dos 300 milhões, e com larga diferença para o segundo colocado Erling Haaland, avaliado em 227,3 milhões de euros. Os franceses Kylian Mbappé e Michael Olise aparecem em seguida e o inglês Morgan Rogers completa o top 5.

O país com mais representantes na lista é a Inglaterra, com 11 jogadores. A França e a Espanha empatam na sequência com dez jogadores. O Brasil e a Alemanha completam o top 5 com oito jogadores cada. Outro destaque é a Turquia, com apenas dois nomes, mas ambos no top 10: Kenan Yildiz e Arda Guler.

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Confira o top 20 de jogadores mais caros do mundo:

Lamine Yamal – 358,1 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona) Erling Haaland – 227,3 milhões de euros (Noruega / Manchester City) Kylian Mbappé – 165,7 milhões de euros (França / Real Madrid) Michael Olise – 140,5 milhões de euros (França / Bayern Munich) Morgan Rogers – 136,8 milhões de euros (Inglaterra / Aston Villa) Désiré Doué – 133,2 milhões de euros (França / Paris Saint-Germain) Kenan Yıldız – 133,0 milhões de euros (Turquia / Juventus) Nico O’Reilly – 125,0 milhões de euros (Inglaterra / Manchester City) Arda Güler – 124,8 milhões de euros (Turquia / Real Madrid) Pau Cubarsí – 124,6 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona) Florian Wirtz – 124,1 milhões de euros (Alemanha / Liverpool FC) Pedri – 120,6 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona) Jude Bellingham – 120,3 milhões de euros (Inglaterra / Real Madrid) Yan Diomandé – 118,7 milhões de euros (Costa do Marfim / RB Leipzig) Hugo Ekitiké – 118,3 milhões de euros (França / Liverpool FC) João Neves – 117,1 milhões de euros (Portugal / Paris Saint-Germain) Fermín López – 115,9 milhões de euros (Espanha / FC Barcelona) Estêvão Willian – 113,4 milhões de euros (Brasil / Chelsea FC) Dean Huijsen – 112,0 milhões de euros (Espanha / Real Madrid) Bukayo Saka – 111,2 milhões de euros (Inglaterra / Arsenal FC)