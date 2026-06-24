Jogadores envolvidos em fratura grave na Copa se reencontram no Canadá

O meio-campista canadense Ismaël Koné recebeu nesta quarta-feira a visita do jogador catari Assim Madibo, autor da entrada que resultou em uma fratura grave em sua perna.

O incidente aconteceu na goleada do Canadá por 6 a 0 no Catar pela Copa do Mundo. A informação foi divulgada pela Associação de Futebol do Catar.

Koné já passou por cirurgia, e está em fase de recuperação, mas está cortado do Mundial. Nas fotos divulgadas pela entidade, os dois jogadores aparecem se abraçando, com Koné sentado em uma cadeira de rodas. A visita também contou com a presença do presidente da Associação Canadense de Futebol.

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“Esta visita reflete o espírito esportivo e os laços construídos dentro e fora de campo. Desejamos ao jogador uma rápida recuperação”, disse a federação catari em comunicado.

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O Catar volta a campo ainda nesta quarta para enfrentar a Bósnia-Herzegovina na última rodada do grupo B, enquanto o Canadá enfrenta a Suíça.

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