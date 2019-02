Jogadores do Bahia pregam respeito ao Vitória da Conquista

Comandados pelo técnico Paulo Roberto Falcão, os jogadores do Bahia encerraram neste sábado a preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano. Com pouco tempo para aprontar a equipe, já que o Bahia entrou em campo na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador promoveu apenas um recreativo de dois toques.

Apesar de reconhecerem a qualidade do adversário desse domingo, o Vitória da Conquista, os jogadores do Tricolor de Aço assumem que o duelo seria mais complicado se o Bahia de feira, atual campeão, tivesse conseguido a classificação para a semifinal do Estadual.

‘Eu prefiro pegar o Vitória da Conquista, porque é a primeira vez que eles conseguem entrar no quadrangular final. Já o Bahia de Feira vem nos últimos anos fazendo isso. O Conquista, pra mim, vai ser um adversário difícil, mas nós temos que passar por qualquer time’, declarou o atacante Júnior.O meia Morais concorda com o companheiro, mas ressalta o campo do estádio Lomanto Júnior, onde acontecerá a partida deste domingo, como um fator favorável ao Vitória da Conquista. ‘Desde o jogo que a gente fez com o Vitória da Conquista lá no campo deles, que é difícil, a bola quica o tempo inteiro, eu venho falando que pra mim, depois dos dois grandes, é o time que tem mais qualidade’, disse.

O atacante Júnior torce para que os dois maiores times do Estado consigam superar seus adversários na semifinal, o Vitória enfrenta o Feirense também no domingo, e possam disputar a final do Campeonato Baiano 2012.

‘Tem que ser Ba-Vi na final, temos que passar pelo Vitória da Conquista. Mas eu quero ser campeão, independente do adversário’, concluiu.