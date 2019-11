Jogadores da seleção do Chile não disputarão amistoso contra o Peru

A Federação Chilena de Futebol anunciou em nota que os jogadores da seleção não irão disputar o amistoso contra a seleção do Peru, programado para o próximo dia 19 de novembro, em Lima.

O colombiano Reinaldo Rueda, técnico da ‘Roja’, liberou todo o elenco da concentração de maneira imediata. Dessa forma, todos ficam liberados para se reapresentarem aos respectivos clube. “A Federação Chilena de Futebol já comunicou a situação ao seu homólogo peruano”, diz o comunicado, divulgado hoje.

Na noite de terça, 12, volante da seleção chilena, Charles Aránguiz, pediu o cancelamento do amistoso por causa da crise chilena. “Há um ambiente difícil. Minha opinião é que não deveria ser jogado, para respeitar o que está acontecendo no país”, afirmou Aránguiz à imprensa do país.